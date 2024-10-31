УКР
Сирський у розмові з Каволі: Тривають важкі бої вздовж усієї лінії фронту

Сирський провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ.

За його словами, головною темою розмови була поточна ситуація на фронті.

Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі й техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності", - зазначив Сирський. 

Головком ЗСУ у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України.

Також сторони під час розмови обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні РФ.

Топ коментарі
+7
Зніміть цього кацапського бездаря, і поверніть штаб Залужного, поки країну повністю не просрали. Чи просрати країну - це якраз і є зелена мета?
показати весь коментар
31.10.2024 10:54 Відповісти
+4
А коли бої були легкі за весь час війни ? Треба щось міняти у тактиці оборони !
показати весь коментар
31.10.2024 10:54 Відповісти
+2
Дайте нам Абрамси, дайте нам F16, тепер дайте нам Томагавки... Всіх порвемо!... Може в "консерваторії" пора щось міняти?...
показати весь коментар
31.10.2024 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Творожніков хоче щоб Каволі йому поспівчувати? Каволі вже пакує речі.
показати весь коментар
31.10.2024 10:47 Відповісти
"Генштаб ЗСУ не підтвердив окупацію Селидово та Вишневого на Донеччині: військові відбили штурми у напрямку цих населених пунктів" - і кому вірити?
На deepstatemap ці території вже вказані червоним.
показати весь коментар
31.10.2024 10:52 Відповісти
Поки найвеличніший тримає на чолі війська совкових генералів, доти ця ***** продовжуватиметься. За час повномасштабної війни виросло багато грамотних командирів вже рівня бригади, які мали б замінювати той ******* совок, що засів у ГШ, але рейтинги і тепла ванна для одного нелоха важливіші
показати весь коментар
31.10.2024 11:37 Відповісти
Генштаб всегда тормозит и сообщает об оставлении того или иного нп через пару дней или неделю защищая в это время окраины этого нп
показати весь коментар
31.10.2024 11:41 Відповісти
Зніміть цього кацапського бездаря, і поверніть штаб Залужного, поки країну повністю не просрали. Чи просрати країну - це якраз і є зелена мета?
показати весь коментар
31.10.2024 10:54 Відповісти
Он не бездарь ,а вполне способный военный,проводивший успешную харьковскую операцию
.Просто как и все военные послушный и беря под козырек исполняет все приказы даже самые идиотские верховного ******************.Залужгый хоть на идиотские приказы говорил нет и спорил.Ну а сырскому видимо смелости не хватает
показати весь коментар
31.10.2024 11:38 Відповісти
Штаб Залужного був не кращий. Скільки хлопців вгробили у штурмах на півдні влітку 2022 просто так? Не говорячи про контрнаступ, який треба було згортати одразу як "не пішло". Є приклади грамотних бригад та грамотних командирів, от їх треба підвищувати і стимулювати, а не оте - кум-сват-брат.
показати весь коментар
31.10.2024 11:40 Відповісти
если численное превосходство в 10 раз, причем тут Залужный или Сырский! хоть Наполеон или Цезарь! на отдельном участке создается перевес, плюс авиация, плюс кацапы вообще не заморачиваются, пришел дебил за 3 млн, ну иди на штурм. было мнение что если разнести им тылы на расстоянии 300 км то остановятся, но для этого надо атакамсы и не 50шт, а 500.
показати весь коментар
31.10.2024 12:22 Відповісти
Фінляндії численна перевага Совка( у всьому), не завадила успішно вести війну в міру своїх сил, і навіть наступати, а Україні постійно щось заважає, як не танків мало, то людей, дайте ф-16, дайте аттакамси, дайте томагавки, а кацап як просувався так і просувається, Бутусов у своїх відео постійно робить акцент на тому, що проблема не в солдатах, а в командуванні, організації і управлінні військами, бо якщо порівняти розум Зеленського і Маннергейма, то не дивно, що фіни зберегли свою державу і незалежність, навіть ціною втрати територій
показати весь коментар
31.10.2024 12:48 Відповісти
А, що нам заважало построїти свою умовну "Лінію Маннергейма"? Займатися виробленням власних ракет, власної зброї?
показати весь коментар
31.10.2024 12:57 Відповісти
выборы мешали. и ты первый голосовал бы за того кто наплетет про пенсии зарплаты тарифы а не про ракеты. помнишь -армия мова вира? помнишь военное положение от Порошенко, как все визжали.
показати весь коментар
31.10.2024 13:37 Відповісти
А коли бої були легкі за весь час війни ? Треба щось міняти у тактиці оборони !
показати весь коментар
31.10.2024 10:54 Відповісти
Дайте нам Абрамси, дайте нам F16, тепер дайте нам Томагавки... Всіх порвемо!... Може в "консерваторії" пора щось міняти?...
показати весь коментар
31.10.2024 10:57 Відповісти
Потихеньку готуєте усіх до гоголівського "Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие..."
Ставимося з розумінням! (с)
показати весь коментар
31.10.2024 11:00 Відповісти
При сырском только сдаёт теретории! Нужно его снять
показати весь коментар
31.10.2024 13:06 Відповісти
 
 