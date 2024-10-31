Сирський у розмові з Каволі: Тривають важкі бої вздовж усієї лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

За його словами, головною темою розмови була поточна ситуація на фронті.

Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі й техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності", - зазначив Сирський.

Головком ЗСУ у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України.

Також сторони під час розмови обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні РФ.