Сирський у розмові з Каволі: Тривають важкі бої вздовж усієї лінії фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ.
За його словами, головною темою розмови була поточна ситуація на фронті.
Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі й техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності", - зазначив Сирський.
Головком ЗСУ у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України.
Також сторони під час розмови обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні РФ.
На deepstatemap ці території вже вказані червоним.
.Просто как и все военные послушный и беря под козырек исполняет все приказы даже самые идиотские верховного ******************.Залужгый хоть на идиотские приказы говорил нет и спорил.Ну а сырскому видимо смелости не хватает
Ставимося з розумінням! (с)