РУС
Сырский в разговоре с Каволи: Продолжаются тяжелые бои вдоль всей линии фронта

Сирський провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ.

По его словам, главной темой разговора была текущая ситуация на фронте.

Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях. Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности", - отметил Сырский.

Смотрите: Почему Сырский не способен удержать фронт? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главком ВСУ в разговоре с генералом Каволи в очередной раз подчеркнул важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины.

Также стороны во время разговора обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северо-корейского военного контингента к боевым действиям на стороне РФ.

США (27960) Каволи Кристофер (61) Александр Сырский (724)
Топ комментарии
+7
Зніміть цього кацапського бездаря, і поверніть штаб Залужного, поки країну повністю не просрали. Чи просрати країну - це якраз і є зелена мета?
31.10.2024 10:54 Ответить
+4
А коли бої були легкі за весь час війни ? Треба щось міняти у тактиці оборони !
31.10.2024 10:54 Ответить
+2
Дайте нам Абрамси, дайте нам F16, тепер дайте нам Томагавки... Всіх порвемо!... Може в "консерваторії" пора щось міняти?...
31.10.2024 10:57 Ответить
Творожніков хоче щоб Каволі йому поспівчувати? Каволі вже пакує речі.
31.10.2024 10:47 Ответить
"Генштаб ЗСУ не підтвердив окупацію Селидово та Вишневого на Донеччині: військові відбили штурми у напрямку цих населених пунктів" - і кому вірити?
На deepstatemap ці території вже вказані червоним.
31.10.2024 10:52 Ответить
Поки найвеличніший тримає на чолі війська совкових генералів, доти ця ***** продовжуватиметься. За час повномасштабної війни виросло багато грамотних командирів вже рівня бригади, які мали б замінювати той ******* совок, що засів у ГШ, але рейтинги і тепла ванна для одного нелоха важливіші
31.10.2024 11:37 Ответить
Генштаб всегда тормозит и сообщает об оставлении того или иного нп через пару дней или неделю защищая в это время окраины этого нп
31.10.2024 11:41 Ответить
Он не бездарь ,а вполне способный военный,проводивший успешную харьковскую операцию
.Просто как и все военные послушный и беря под козырек исполняет все приказы даже самые идиотские верховного ******************.Залужгый хоть на идиотские приказы говорил нет и спорил.Ну а сырскому видимо смелости не хватает
31.10.2024 11:38 Ответить
Штаб Залужного був не кращий. Скільки хлопців вгробили у штурмах на півдні влітку 2022 просто так? Не говорячи про контрнаступ, який треба було згортати одразу як "не пішло". Є приклади грамотних бригад та грамотних командирів, от їх треба підвищувати і стимулювати, а не оте - кум-сват-брат.
31.10.2024 11:40 Ответить
если численное превосходство в 10 раз, причем тут Залужный или Сырский! хоть Наполеон или Цезарь! на отдельном участке создается перевес, плюс авиация, плюс кацапы вообще не заморачиваются, пришел дебил за 3 млн, ну иди на штурм. было мнение что если разнести им тылы на расстоянии 300 км то остановятся, но для этого надо атакамсы и не 50шт, а 500.
31.10.2024 12:22 Ответить
Фінляндії численна перевага Совка( у всьому), не завадила успішно вести війну в міру своїх сил, і навіть наступати, а Україні постійно щось заважає, як не танків мало, то людей, дайте ф-16, дайте аттакамси, дайте томагавки, а кацап як просувався так і просувається, Бутусов у своїх відео постійно робить акцент на тому, що проблема не в солдатах, а в командуванні, організації і управлінні військами, бо якщо порівняти розум Зеленського і Маннергейма, то не дивно, що фіни зберегли свою державу і незалежність, навіть ціною втрати територій
31.10.2024 12:48 Ответить
А, що нам заважало построїти свою умовну "Лінію Маннергейма"? Займатися виробленням власних ракет, власної зброї?
31.10.2024 12:57 Ответить
выборы мешали. и ты первый голосовал бы за того кто наплетет про пенсии зарплаты тарифы а не про ракеты. помнишь -армия мова вира? помнишь военное положение от Порошенко, как все визжали.
31.10.2024 13:37 Ответить
Потихеньку готуєте усіх до гоголівського "Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие..."
Ставимося з розумінням! (с)
31.10.2024 11:00 Ответить
При сырском только сдаёт теретории! Нужно его снять
31.10.2024 13:06 Ответить
 
 