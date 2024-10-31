Сырский в разговоре с Каволи: Продолжаются тяжелые бои вдоль всей линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ.

По его словам, главной темой разговора была текущая ситуация на фронте.

Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях. Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности", - отметил Сырский.

Главком ВСУ в разговоре с генералом Каволи в очередной раз подчеркнул важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины.

Также стороны во время разговора обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северо-корейского военного контингента к боевым действиям на стороне РФ.