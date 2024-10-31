Сырский в разговоре с Каволи: Продолжаются тяжелые бои вдоль всей линии фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ.
По его словам, главной темой разговора была текущая ситуация на фронте.
Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях. Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности", - отметил Сырский.
Главком ВСУ в разговоре с генералом Каволи в очередной раз подчеркнул важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины.
Также стороны во время разговора обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северо-корейского военного контингента к боевым действиям на стороне РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На deepstatemap ці території вже вказані червоним.
.Просто как и все военные послушный и беря под козырек исполняет все приказы даже самые идиотские верховного ******************.Залужгый хоть на идиотские приказы говорил нет и спорил.Ну а сырскому видимо смелости не хватает
Ставимося з розумінням! (с)