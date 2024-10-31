Окупанти за добу завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР по позиціях ЗСУ на Харківщині, - ОТУ "Харків"

За минулу добу ситуація на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Минулої доби росіяни завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР. Завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 329 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становлять 155 осіб, з них безповоротні - 43, санітарні – 89, полонені - 23.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

8 артилерійських систем;

5 засобів протиповітряної оборони;

1 бойову броньовану машину;

17 автомобілів;

7 одиниць спецтехніки;

53 БпЛА.

Крім того, на Харківському напрямку за минулу добу знищено 82 укриття для особового складу, 4 місця зберігання боєприпасів, пункт управління БпЛА та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

