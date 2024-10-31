УКР
Окупанти за добу завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР по позиціях ЗСУ на Харківщині, - ОТУ "Харків"

ЗСУ знищують ворога на Харківщині

За минулу добу ситуація на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Минулої доби росіяни  завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР. Завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 329 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становлять 155 осіб, з них безповоротні - 43, санітарні – 89, полонені - 23.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 8 артилерійських систем;
  • 5 засобів протиповітряної оборони;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 17 автомобілів;
  • 7 одиниць спецтехніки;
  • 53 БпЛА.

Крім того, на Харківському напрямку за минулу добу знищено 82 укриття для особового складу, 4 місця зберігання боєприпасів, пункт управління БпЛА та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Харківщина (6054) бойові дії (4673)
