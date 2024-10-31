Окупанти за добу завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР по позиціях ЗСУ на Харківщині, - ОТУ "Харків"
За минулу добу ситуація на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Минулої доби росіяни завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР. Завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 329 обстрілів позицій захисників України.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога за минулу добу становлять 155 осіб, з них безповоротні - 43, санітарні – 89, полонені - 23.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 8 артилерійських систем;
- 5 засобів протиповітряної оборони;
- 1 бойову броньовану машину;
- 17 автомобілів;
- 7 одиниць спецтехніки;
- 53 БпЛА.
Крім того, на Харківському напрямку за минулу добу знищено 82 укриття для особового складу, 4 місця зберігання боєприпасів, пункт управління БпЛА та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль