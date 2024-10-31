Оккупанты за сутки нанесли 8 авиаударов с использованием 16 КАБов и 4 НАР по позициям ВСУ на Харьковщине, - ОТГ "Харьков"

За минувшие сутки ситуация на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки россияне нанесли 8 авиаударов с использованием 16 КАБов и 4 НАР. Нанесли 35 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 329 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага за минувшие сутки составляют 155 человек, из них безвозвратные - 43, санитарные - 89, пленные - 23.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники, в частности:

8 артиллерийских систем;

5 средств противовоздушной обороны;

1 боевая бронированная машина;

17 автомобилей;

7 единиц спецтехники;

53 БпЛА.

Кроме того, на Харьковском направлении за минувшие сутки уничтожено 82 укрытия для личного состава, 4 места хранения боеприпасов, пункт управления БпЛА и место хранения горюче-смазочных материалов.

