Екіпаж українського БТР-4Е "Буцефал" нищить укріплення окупантів на покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи екіпажу БТР-4Е "Буцефал" на покровському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно інтенсивне застосування бойового модуля БТР-4Е для знищення укріплення окупантів.

"Покровський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті. За добу лише підрозділи Національної гвардії відбили 11 атак ворога. На цих кадрах бійці 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" на БТР-4Е знищують укріплення окупантів. Ефективно спрацювали також екіпажі БПЛА та артилерія", - зазначається у дописі до відео.

БТР-4 "Буцефал" - повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева. БТР-4 "Буцефал" призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою.

Донецька область (9667) українська зброя (198) БТР (290) Покровськ (826)
+12
Ти диви, вони ще залишились. Гарні машини.
31.10.2024 12:39 Відповісти
+9
Памʼятаю оточений Марік, Азов та їхній Буцефал - як він нищив русню. Ці відео були ниткою надії тоді...
31.10.2024 16:40 Відповісти
+6
У окупантів є укріплення на покровському напрямку, у нас нема?!?!!:!!!!!
31.10.2024 12:38 Відповісти
показати весь коментар
Укріплення - це може бути і нашвидкоруч виритий окоп. Русня такі за години будує.
показати весь коментар
31.10.2024 12:41 Відповісти
Можливо колись то були наші укріплення... Ви ж за ДіпСтейтом слідкуєте?
показати весь коментар
31.10.2024 14:34 Відповісти
показати весь коментар
Читав що 5-8 кожного місяця збирають. Не знаю наскільки правда.
показати весь коментар
31.10.2024 12:48 Відповісти
Ніби їх в Харкові робили. Сумніваюся, щоб там ще щось живе з ВПК залишилось, крім збирання дронів по підвалам.
показати весь коментар
31.10.2024 13:26 Відповісти
Можливо перенесли десь на захід чи центр?
показати весь коментар
31.10.2024 14:00 Відповісти
БТР -4 збирали декілька підприємств.
показати весь коментар
31.10.2024 17:19 Відповісти
Довелось в такій їздить.Є свої + і -.Для піхоти машина не дуже,мало місця,незручно заходить/виходить.Зате ******** модуль озброєння.Гармата керується джойстиком,є цифровий приціл з зум.
показати весь коментар
31.10.2024 18:18 Відповісти
показати весь коментар
теж памятаю той відос на цензорі.
показати весь коментар
31.10.2024 17:02 Відповісти
Классный "зверь" Буцефал: впечатляет огневая мощь и мобильность.

Таких бы бронированных зверей получить в количестве 700-800 единиц и орда была бы остановлена ещё на линии Авдеевки...
показати весь коментар
31.10.2024 20:51 Відповісти
30 мм гармата БТР 4Є пробиває цегляний дім наскрізь, у кацапів немає шансів вціліти, навіть у Бредлі гармата 20 мм.
показати весь коментар
31.10.2024 23:39 Відповісти
 
 