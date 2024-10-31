Екіпаж українського БТР-4Е "Буцефал" нищить укріплення окупантів на покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи екіпажу БТР-4Е "Буцефал" на покровському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно інтенсивне застосування бойового модуля БТР-4Е для знищення укріплення окупантів.

"Покровський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті. За добу лише підрозділи Національної гвардії відбили 11 атак ворога. На цих кадрах бійці 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" на БТР-4Е знищують укріплення окупантів. Ефективно спрацювали також екіпажі БПЛА та артилерія", - зазначається у дописі до відео.

БТР-4 "Буцефал" - повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева. БТР-4 "Буцефал" призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою.

