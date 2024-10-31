УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини
1 262 14

Польща сподівається, що НАТО дозволить збивати російські ракети над Україною, - речник МЗС Вронський

Речник МЗС Польщі Павел Вронський

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський сподівається, що НАТО та країни Альянсу, зокрема США, змінять свою позицію і погодяться на збиття російських ракет над територією України силами ППО союзників.

Про це в коментарі Укрінформу зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.

Як підкреслив речник польського МЗС, відомою є особиста думка міністра Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Він зауважив, що за цю позицію, якої він дотримується і тепер, польський міністр "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наша країна повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги", - МЗС Польщі

"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників. – Ред.)", - констатував Вронський.

Автор: 

крилаті ракети (1096) МЗС Польщі (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Вы еще не поняли что это контролируемый процесс?

В вас бросают факт за фактом, а вы продолжаете верить в сказки про благородство запада.

Всем плевать на нашу Украину, включая нашу собственную власть.
Хотели бы - закидали бы нас оружием.
Хотели бы - закидали бы РФ санкциями.
Хотели бы - закрыли бы доступ РФ ко всему что только можно.

Только по одному факту запрета на обстрел критичной парашной инфраструктуры уже можно сделать трезвый и адекватный вывод.

Но нет, розовые очки все еще на месте.
показати весь коментар
31.10.2024 18:39 Відповісти
+2
Зачем это Польше?
показати весь коментар
31.10.2024 18:00 Відповісти
+2
показати весь коментар
31.10.2024 18:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це якщо @уйло надасть НАТО такий дозвіл
а так - ні, ні... ескалація...
показати весь коментар
31.10.2024 17:52 Відповісти
Як там було у 2022? НАТО закрий небо? А це друга серія?
показати весь коментар
31.10.2024 17:56 Відповісти
У поляндії своє шапіто, забули 39...
показати весь коментар
31.10.2024 17:57 Відповісти
Нікогда. Бо потому шо вері хай ескалейшн віл бі. А ми тугезе етово боїмся.
показати весь коментар
31.10.2024 17:59 Відповісти
Зачем это Польше?
показати весь коментар
31.10.2024 18:00 Відповісти
Ну я так думаю, що якщо полякам компенсують затрачені ракети. Бо просто так воно їм справді не потрібно. Дороге задоволення
показати весь коментар
31.10.2024 18:21 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 18:08 Відповісти
Території України стрімко зменшуються. Коли ж уже буде реакція і нормальна допомога сусідів.
показати весь коментар
31.10.2024 18:17 Відповісти
Вы еще не поняли что это контролируемый процесс?

В вас бросают факт за фактом, а вы продолжаете верить в сказки про благородство запада.

Всем плевать на нашу Украину, включая нашу собственную власть.
Хотели бы - закидали бы нас оружием.
Хотели бы - закидали бы РФ санкциями.
Хотели бы - закрыли бы доступ РФ ко всему что только можно.

Только по одному факту запрета на обстрел критичной парашной инфраструктуры уже можно сделать трезвый и адекватный вывод.

Но нет, розовые очки все еще на месте.
показати весь коментар
31.10.2024 18:39 Відповісти
Турки кацапольота збили і не запитували дозволу в нати.
показати весь коментар
31.10.2024 18:34 Відповісти
А вы думаете Польшу просто так на западе называют так как ее называют?)
показати весь коментар
31.10.2024 18:40 Відповісти
Бо до турків постійно залітали кацапські літаки і звідти атакували їх сусідів і тому турки збили кацапський літак і як пошептало - перестали залітати. Залетить кацапський літак до поляків - зіб'ють, аж гай зашумить, не зіб'ють, то їх справа. А дозвіл НАТО потрібно мати, бо Польща в НАТО і не нам їх вчити, наш нарід такий вумний, що віддав свою ядерку кацапам, розброївся, став нейтральним і отримав удар. Краще помовчати в цьому плані і дякувати за те, що вони дають.
показати весь коментар
31.10.2024 19:44 Відповісти
Первым делом НАТО заявило что Эрдоган прав, но это была исключительно его решение, и если что с него и спрашивайте.
Вторым делом мы изучали тонкости турецкой грамматики. Извинения принесённые Эрдоганом это не извинения, а если считать извинениями, то это в адрес семей пилотов, а не России.
показати весь коментар
31.10.2024 19:53 Відповісти
Президент США Джо Байден, вероятно, не будет разрешать Польше и Румынии сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Он опасается эскалации.

У них выборы на уме .

Байден сливается .

Хорошего понемногу .
показати весь коментар
31.10.2024 23:48 Відповісти
 
 