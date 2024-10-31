Польща сподівається, що НАТО дозволить збивати російські ракети над Україною, - речник МЗС Вронський

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський сподівається, що НАТО та країни Альянсу, зокрема США, змінять свою позицію і погодяться на збиття російських ракет над територією України силами ППО союзників.

Про це в коментарі Укрінформу зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.

Як підкреслив речник польського МЗС, відомою є особиста думка міністра Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Він зауважив, що за цю позицію, якої він дотримується і тепер, польський міністр "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників. – Ред.)", - констатував Вронський.