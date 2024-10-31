Польща сподівається, що НАТО дозволить збивати російські ракети над Україною, - речник МЗС Вронський
Глава польської дипломатії Радослав Сікорський сподівається, що НАТО та країни Альянсу, зокрема США, змінять свою позицію і погодяться на збиття російських ракет над територією України силами ППО союзників.
Про це в коментарі Укрінформу зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ.
Як підкреслив речник польського МЗС, відомою є особиста думка міністра Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Він зауважив, що за цю позицію, якої він дотримується і тепер, польський міністр "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".
"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників. – Ред.)", - констатував Вронський.
а так - ні, ні... ескалація...
В вас бросают факт за фактом, а вы продолжаете верить в сказки про благородство запада.
Всем плевать на нашу Украину, включая нашу собственную власть.
Хотели бы - закидали бы нас оружием.
Хотели бы - закидали бы РФ санкциями.
Хотели бы - закрыли бы доступ РФ ко всему что только можно.
Только по одному факту запрета на обстрел критичной парашной инфраструктуры уже можно сделать трезвый и адекватный вывод.
Но нет, розовые очки все еще на месте.
Вторым делом мы изучали тонкости турецкой грамматики. Извинения принесённые Эрдоганом это не извинения, а если считать извинениями, то это в адрес семей пилотов, а не России.
У них выборы на уме .
Байден сливается .
Хорошего понемногу .