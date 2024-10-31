Польша надеется, что НАТО позволит сбивать российские ракеты над Украиной, - спикер МИД Вронский
Глава польской дипломатии Радослав Сикорский надеется, что НАТО и страны Альянса, в частности США, изменят свою позицию и согласятся на сбивание российских ракет над территорией Украины силами ПВО союзников.
Об этом в комментарии Укринформу отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.
Как подчеркнул представитель польского МИД, известно личное мнение министра Сикорского о необходимости сбивания силами союзников российских ракет, летящих в направлении Польши, еще над территорией Украины. Он отметил, что за эту позицию, которой он придерживается и теперь, польский министр "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".
"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников. - Ред.)", - констатировал Вронский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а так - ні, ні... ескалація...
В вас бросают факт за фактом, а вы продолжаете верить в сказки про благородство запада.
Всем плевать на нашу Украину, включая нашу собственную власть.
Хотели бы - закидали бы нас оружием.
Хотели бы - закидали бы РФ санкциями.
Хотели бы - закрыли бы доступ РФ ко всему что только можно.
Только по одному факту запрета на обстрел критичной парашной инфраструктуры уже можно сделать трезвый и адекватный вывод.
Но нет, розовые очки все еще на месте.
Вторым делом мы изучали тонкости турецкой грамматики. Извинения принесённые Эрдоганом это не извинения, а если считать извинениями, то это в адрес семей пилотов, а не России.
У них выборы на уме .
Байден сливается .
Хорошего понемногу .