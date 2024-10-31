Польша надеется, что НАТО позволит сбивать российские ракеты над Украиной, - спикер МИД Вронский

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский надеется, что НАТО и страны Альянса, в частности США, изменят свою позицию и согласятся на сбивание российских ракет над территорией Украины силами ПВО союзников.

Об этом в комментарии Укринформу отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул представитель польского МИД, известно личное мнение министра Сикорского о необходимости сбивания силами союзников российских ракет, летящих в направлении Польши, еще над территорией Украины. Он отметил, что за эту позицию, которой он придерживается и теперь, польский министр "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников. - Ред.)", - констатировал Вронский.