Польша надеется, что НАТО позволит сбивать российские ракеты над Украиной, - спикер МИД Вронский

Речник МЗС Польщі Павел Вронський

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский надеется, что НАТО и страны Альянса, в частности США, изменят свою позицию и согласятся на сбивание российских ракет над территорией Украины силами ПВО союзников.

Об этом в комментарии Укринформу отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул представитель польского МИД, известно личное мнение министра Сикорского о необходимости сбивания силами союзников российских ракет, летящих в направлении Польши, еще над территорией Украины. Он отметил, что за эту позицию, которой он придерживается и теперь, польский министр "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

Читайте также: Кулеба во время встречи с Сикорским обсудил возможность сбивания ракет и дронов над Украиной и поставки МиГ-29

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников. - Ред.)", - констатировал Вронский.

+3
Вы еще не поняли что это контролируемый процесс?

В вас бросают факт за фактом, а вы продолжаете верить в сказки про благородство запада.

Всем плевать на нашу Украину, включая нашу собственную власть.
Хотели бы - закидали бы нас оружием.
Хотели бы - закидали бы РФ санкциями.
Хотели бы - закрыли бы доступ РФ ко всему что только можно.

Только по одному факту запрета на обстрел критичной парашной инфраструктуры уже можно сделать трезвый и адекватный вывод.

Но нет, розовые очки все еще на месте.
31.10.2024 18:39 Ответить
+2
Зачем это Польше?
31.10.2024 18:00 Ответить
+2
31.10.2024 18:08 Ответить
це якщо @уйло надасть НАТО такий дозвіл
а так - ні, ні... ескалація...
31.10.2024 17:52 Ответить
Як там було у 2022? НАТО закрий небо? А це друга серія?
31.10.2024 17:56 Ответить
У поляндії своє шапіто, забули 39...
31.10.2024 17:57 Ответить
Нікогда. Бо потому шо вері хай ескалейшн віл бі. А ми тугезе етово боїмся.
31.10.2024 17:59 Ответить
Зачем это Польше?
31.10.2024 18:00 Ответить
Ну я так думаю, що якщо полякам компенсують затрачені ракети. Бо просто так воно їм справді не потрібно. Дороге задоволення
31.10.2024 18:21 Ответить
31.10.2024 18:08 Ответить
Території України стрімко зменшуються. Коли ж уже буде реакція і нормальна допомога сусідів.
31.10.2024 18:17 Ответить
Вы еще не поняли что это контролируемый процесс?

В вас бросают факт за фактом, а вы продолжаете верить в сказки про благородство запада.

Всем плевать на нашу Украину, включая нашу собственную власть.
Хотели бы - закидали бы нас оружием.
Хотели бы - закидали бы РФ санкциями.
Хотели бы - закрыли бы доступ РФ ко всему что только можно.

Только по одному факту запрета на обстрел критичной парашной инфраструктуры уже можно сделать трезвый и адекватный вывод.

Но нет, розовые очки все еще на месте.
31.10.2024 18:39 Ответить
Турки кацапольота збили і не запитували дозволу в нати.
31.10.2024 18:34 Ответить
А вы думаете Польшу просто так на западе называют так как ее называют?)
31.10.2024 18:40 Ответить
Бо до турків постійно залітали кацапські літаки і звідти атакували їх сусідів і тому турки збили кацапський літак і як пошептало - перестали залітати. Залетить кацапський літак до поляків - зіб'ють, аж гай зашумить, не зіб'ють, то їх справа. А дозвіл НАТО потрібно мати, бо Польща в НАТО і не нам їх вчити, наш нарід такий вумний, що віддав свою ядерку кацапам, розброївся, став нейтральним і отримав удар. Краще помовчати в цьому плані і дякувати за те, що вони дають.
31.10.2024 19:44 Ответить
Первым делом НАТО заявило что Эрдоган прав, но это была исключительно его решение, и если что с него и спрашивайте.
Вторым делом мы изучали тонкости турецкой грамматики. Извинения принесённые Эрдоганом это не извинения, а если считать извинениями, то это в адрес семей пилотов, а не России.
31.10.2024 19:53 Ответить
Президент США Джо Байден, вероятно, не будет разрешать Польше и Румынии сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Он опасается эскалации.

У них выборы на уме .

Байден сливается .

Хорошего понемногу .
31.10.2024 23:48 Ответить
 
 