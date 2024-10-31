В Курську область перекинули близько 8 тисяч військових КНДР, - Блінкен
В Курській області РФ перебуває приблизно 8 тисяч північнокорейських військових.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", - сказав Блінкен.
Також, за його словами, Росія навчає солдатів КНДР артилерії, БПЛА, базовим піхотним операціям, включно з розчищенням окопів, що "свідчить про те, що вона має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях".
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
Видно,зешобла хоче повторити "маріуполь-2" з найбільш мотивованими військовими зєднаннями.
Ну як тут не матюкатися?! Сидять, *****, і очікують....