В Курську область перекинули близько 8 тисяч військових КНДР, - Блінкен

Війська КНДР в Росії

В Курській області РФ перебуває приблизно 8 тисяч північнокорейських військових.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 із них було перекинуто в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", - сказав Блінкен.

Також, за його словами, Росія навчає солдатів КНДР артилерії, БПЛА, базовим піхотним операціям, включно з розчищенням окопів, що "свідчить про те, що вона має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях".

Дивіться: Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

КНДР (1318) Блінкен Ентоні (1157)
+11
враження складається що та система безпеки що була створена в світі після 2світової війни нікому більше окрім України не потрібна. Европа на чолі з німетчиною в комі, США після бездарного правління Обами плавно перейша від дитячого інфантілізму до старчого маразму при Байдені.
показати весь коментар
31.10.2024 20:56
+5
В том то и мулька, что узкожопоглазых применят по курской стороне, на территориях рф! Совсем другой будет прецендент если полезут дальше. Но реакция запада будет как всегда в упор тупая. Смело можно говорить сегодня.
показати весь коментар
31.10.2024 21:17
+4
Ну 8000 тысяч отморозков это достаточно большая сила. И последствия, от этой, так сказать, "рискованной" Курской операции, аукнутся могут очень и очень больно. Ведь вряд ле, если враг реализует свой план, по выдавливанию наших сил - остановится на границе.
показати весь коментар
31.10.2024 20:49
Коментувати
Думаєш буде ескалація?
показати весь коментар
31.10.2024 21:01
- Хто це сказав?? Підійдеш потім до мене, я тобі поясню (с)
показати весь коментар
31.10.2024 22:34
Екскалація екскалаторів...
показати весь коментар
31.10.2024 22:42
Ооо! То ви поціновувач висловлювань незабутнього проффесора віктора федоровича?
показати весь коментар
01.11.2024 08:00
Так і я з ним навіть спілкуюся тут. Головне не бути шлеппєром!
показати весь коментар
01.11.2024 08:16
👍
показати весь коментар
01.11.2024 09:48
8000 примерно потери РФ за несколько дней.
показати весь коментар
31.10.2024 21:36
І шо ж вони там робитимуть???

У США не знають, з якою метою війська КНДР могли прибути у Курську область

https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-znayut-koyu-metoyu-viyska-kndr-mogli-1729885898.html
показати весь коментар
31.10.2024 20:57
На відхід немає наказу?
Видно,зешобла хоче повторити "маріуполь-2" з найбільш мотивованими військовими зєднаннями.
показати весь коментар
31.10.2024 21:01
ескалація і без дозволу бити далекобійною зброєю
показати весь коментар
31.10.2024 21:02
"...але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями" Джерело:

Ну як тут не матюкатися?! Сидять, *****, і очікують....
показати весь коментар
31.10.2024 21:07
Вашингтонські ждуни.

показати весь коментар
31.10.2024 21:16
Сподіваюся відразу в чорних пакетах
показати весь коментар
31.10.2024 21:08
а це 8 тис пакетів, чи по два будуть класти?
показати весь коментар
31.10.2024 21:13
В том то и мулька, что узкожопоглазых применят по курской стороне, на территориях рф! Совсем другой будет прецендент если полезут дальше. Но реакция запада будет как всегда в упор тупая. Смело можно говорить сегодня.
показати весь коментар
31.10.2024 21:17
Украина похожа на Вандею. А запад на прогнившую элиту Франции тех времен. К сожалению Ыандея проиграла хоть и показала пример отчаянного героизма в борьбе против более сильной армии возглавляемой выродками и дегенератами.
показати весь коментар
31.10.2024 22:26
Я так розумію, що для виходців з Північної кореї це єдина можливість офіційно покинути країну і побувати закордоном...
показати весь коментар
31.10.2024 22:46
США втратили вагу на міжнародній арені,максимум що вони можуть це налякати хуситів.
показати весь коментар
31.10.2024 23:29
 
 