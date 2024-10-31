В Курскую область перебросили около 8 тысяч военных КНДР, - Блинкен

В Курской области РФ находится примерно 8 тысяч северокорейских военных.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, всего в России находится около 10 000 северокорейских солдат, и, по последним данным, до 8000 из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Блинкен.

Также, по его словам, Россия обучает солдат КНДР артиллерии, БПЛА, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов, что "свидетельствует о том, что она имеет полное намерение использовать эти силы во фронтовых операциях".

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.