В Курскую область перебросили около 8 тысяч военных КНДР, - Блинкен
В Курской области РФ находится примерно 8 тысяч северокорейских военных.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По нашим оценкам, всего в России находится около 10 000 северокорейских солдат, и, по последним данным, до 8000 из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Блинкен.
Также, по его словам, Россия обучает солдат КНДР артиллерии, БПЛА, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов, что "свидетельствует о том, что она имеет полное намерение использовать эти силы во фронтовых операциях".
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
Читайте также: Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У США не знають, з якою метою війська КНДР могли прибути у Курську область
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-znayut-koyu-metoyu-viyska-kndr-mogli-1729885898.html
Видно,зешобла хоче повторити "маріуполь-2" з найбільш мотивованими військовими зєднаннями.
Ну як тут не матюкатися?! Сидять, *****, і очікують....