В Курскую область перебросили около 8 тысяч военных КНДР, - Блинкен

Війська КНДР в Росії

В Курской области РФ находится примерно 8 тысяч северокорейских военных.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, всего в России находится около 10 000 северокорейских солдат, и, по последним данным, до 8000 из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Блинкен.

Также, по его словам, Россия обучает солдат КНДР артиллерии, БПЛА, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов, что "свидетельствует о том, что она имеет полное намерение использовать эти силы во фронтовых операциях".

Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

+11
враження складається що та система безпеки що була створена в світі після 2світової війни нікому більше окрім України не потрібна. Европа на чолі з німетчиною в комі, США після бездарного правління Обами плавно перейша від дитячого інфантілізму до старчого маразму при Байдені.
31.10.2024 20:56
31.10.2024 20:56 Ответить
+5
В том то и мулька, что узкожопоглазых применят по курской стороне, на территориях рф! Совсем другой будет прецендент если полезут дальше. Но реакция запада будет как всегда в упор тупая. Смело можно говорить сегодня.
31.10.2024 21:17
31.10.2024 21:17 Ответить
+4
Ну 8000 тысяч отморозков это достаточно большая сила. И последствия, от этой, так сказать, "рискованной" Курской операции, аукнутся могут очень и очень больно. Ведь вряд ле, если враг реализует свой план, по выдавливанию наших сил - остановится на границе.
31.10.2024 20:49
31.10.2024 20:49 Ответить
Думаєш буде ескалація?
31.10.2024 21:01 Ответить
- Хто це сказав?? Підійдеш потім до мене, я тобі поясню (с)
31.10.2024 22:34
31.10.2024 22:34 Ответить
Екскалація екскалаторів...
31.10.2024 22:42 Ответить
Ооо! То ви поціновувач висловлювань незабутнього проффесора віктора федоровича?
01.11.2024 08:00
01.11.2024 08:00 Ответить
Так і я з ним навіть спілкуюся тут. Головне не бути шлеппєром!
01.11.2024 08:16
01.11.2024 08:16 Ответить
👍
01.11.2024 09:48 Ответить
8000 примерно потери РФ за несколько дней.
31.10.2024 21:36
31.10.2024 21:36 Ответить
І шо ж вони там робитимуть???

У США не знають, з якою метою війська КНДР могли прибути у Курську область

https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-znayut-koyu-metoyu-viyska-kndr-mogli-1729885898.html
31.10.2024 20:57 Ответить
На відхід немає наказу?
Видно,зешобла хоче повторити "маріуполь-2" з найбільш мотивованими військовими зєднаннями.
31.10.2024 21:01 Ответить
ескалація і без дозволу бити далекобійною зброєю
31.10.2024 21:02
31.10.2024 21:02 Ответить
"...але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями"

Ну як тут не матюкатися?! Сидять, *****, і очікують....
31.10.2024 21:07
31.10.2024 21:07 Ответить
Вашингтонські ждуни.

31.10.2024 21:16 Ответить
Сподіваюся відразу в чорних пакетах
31.10.2024 21:08
31.10.2024 21:08 Ответить
а це 8 тис пакетів, чи по два будуть класти?
31.10.2024 21:13
31.10.2024 21:13 Ответить
Украина похожа на Вандею. А запад на прогнившую элиту Франции тех времен. К сожалению Ыандея проиграла хоть и показала пример отчаянного героизма в борьбе против более сильной армии возглавляемой выродками и дегенератами.
31.10.2024 22:26
31.10.2024 22:26 Ответить
Я так розумію, що для виходців з Північної кореї це єдина можливість офіційно покинути країну і побувати закордоном...
31.10.2024 22:46
31.10.2024 22:46 Ответить
США втратили вагу на міжнародній арені,максимум що вони можуть це налякати хуситів.
31.10.2024 23:29
31.10.2024 23:29 Ответить
 
 