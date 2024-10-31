УКР
Велика Британія та Німеччина обладнають гелікоптери для України сучасними ракетними системами

Гелікоптер Sea King

Німеччина та Велика Британія оснастять гелікоптери Sea King для України сучасними ракетними системами.

Про це повідомили на сайті уряду Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У повідомленні сказано, що країни в короткостроковій перспективі нададуть Україні нові наступальні можливості. Однак у відомстві не уточнили, про яку кількість гелікоптерів йтиметься, а також якими саме системами їх планують обладнати.

Крім того, Британія планує посилити підтримку коаліції з бронетехніки під керівництвом Німеччини та Польщі. Німеччина, своєю чергою, має намір підтримати коаліцію щодо безпілотників під керівництвом Латвії та Британії.

Зазначимо, гелікоптер Sea King -дворуховий палубний гелікоптер, призначений для боротьби з підводними човнами. З 1963 року Британія виготовила 41 вертоліт цього типу у шести різних модифікаціях. Перший вертоліт Україна отримала від Великої Британії у січні 2023 року, а у січні 2024 року Німеччина оголосила про передачу ще шести.

Велика Британія Німеччина вертоліт
