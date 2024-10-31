Великобритания и Германия оборудуют вертолеты для Украины современными ракетными системами
Германия и Великобритания оснастят вертолеты Sea King для Украины современными ракетными системами.
Об этом сообщили на сайте правительства Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В сообщении сказано, что страны в краткосрочной перспективе предоставят Украине новые наступательные возможности. Однако в ведомстве не уточнили, о каком количестве вертолетов будет идти речь, а также какими именно системами их планируют оборудовать.
Кроме того, Британия планирует усилить поддержку коалиции по бронетехнике под руководством Германии и Польши. Германия, в свою очередь, намерена поддержать коалицию по беспилотникам под руководством Латвии и Британии.
Отметим, вертолет Sea King -двухдвигательный палубный вертолет, предназначенный для борьбы с подводными лодками. С 1963 года Великобритания изготовила 41 вертолет этого типа в шести различных модификациях. Первый вертолет Украина получила от Великобритании в январе 2023 года, а в январе 2024 года Германия объявила о передаче еще шести.
І це один з найнадійніших гелікоптерів за багато десятиліть.
(Рух - це "движение", а рушій - движитель, тобто гвинт).
Нам треба вбити всіх росіян.
Тобто 100 млн руzкix трупів.
Вже 700 тисяч мертвих росіян.
Це добре!