Великобритания и Германия оборудуют вертолеты для Украины современными ракетными системами

Гелікоптер Sea King

Германия и Великобритания оснастят вертолеты Sea King для Украины современными ракетными системами.

Об этом сообщили на сайте правительства Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В сообщении сказано, что страны в краткосрочной перспективе предоставят Украине новые наступательные возможности. Однако в ведомстве не уточнили, о каком количестве вертолетов будет идти речь, а также какими именно системами их планируют оборудовать.

Читайте также: Сможем передать Украине самолеты МиГ-29, когда получим должную замену, - МИД Польши

Кроме того, Британия планирует усилить поддержку коалиции по бронетехнике под руководством Германии и Польши. Германия, в свою очередь, намерена поддержать коалицию по беспилотникам под руководством Латвии и Британии.

Отметим, вертолет Sea King -двухдвигательный палубный вертолет, предназначенный для борьбы с подводными лодками. С 1963 года Великобритания изготовила 41 вертолет этого типа в шести различных модификациях. Первый вертолет Украина получила от Великобритании в январе 2023 года, а в январе 2024 года Германия объявила о передаче еще шести.

А по мордору ними лупити можна буде?
31.10.2024 20:44 Ответить
Дякуємо
31.10.2024 20:46 Ответить
Дамо кацапам просратися! - а там може США АПАЧ підкинуть
31.10.2024 20:50 Ответить
а чи не занадто він великий і не дуже повороткий, аби робити з нього атакуючу бабку?...
31.10.2024 20:51 Ответить
Не більш, ніж інші.
І це один з найнадійніших гелікоптерів за багато десятиліть.
31.10.2024 21:25 Ответить
В Новоросійську на них чекають чотири підводних кацапських човни...
31.10.2024 20:59 Ответить
Вертоліт не "дворуховий", а дворушієвий.
(Рух - це "движение", а рушій - движитель, тобто гвинт).
31.10.2024 21:23 Ответить
Росіян треба вбивати.
Нам треба вбити всіх росіян.
Тобто 100 млн руzкix трупів.
Вже 700 тисяч мертвих росіян.
Це добре!
01.11.2024 08:21 Ответить
 
 