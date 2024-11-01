Командувач Сил ТрО отримав додаткові повноваження щодо утворення і ліквідації добровольчих формувань, - Міноборони
Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).
Відповідні зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад ухвалив Кабінет Міністрів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Згідно з документом, Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування.
Також оновлене Положення визначає, що командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування.
При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.
Зміни внесені до Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 грудня 2021 року № 1449.
Про сам факт існування та кількість дізнався випадково (а це, обережно кажучи, уже дивно, бо я, скажімо так, дещо поінформований про стан справ). Вони не на фронті. Вони не в ТЦК. Вони не на вулицях. Вони не на охороні, скажімо так, важливих місць. Персональний склад = найбільший секрет громади. Отримують фінансування з бюджету міста. Вони десь в місті. Що це? Для чого?
Окрім броні для своїх та кадрового резерву дубасити людей, нічого в голову не приходить.
Та і взагалі, з моменту, коли тероборону відправили на фронт, в мене питання - навіщо ця окрема структура? Чому вони не ввійшли в склад ЗСУ на умовах звичайних бригад, не розумію. Окрім звісно місць для командування, тобто штаби/генерали/полковники....багато працевлаштувалось.
Нещодавно Радіо Свобода у програмі https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 Свобода. Ранок озвучило скарги бійців 208-го окремого батальйону 114-ї бригади Територіальної оборони на те, що вони на позиціях без ротацій, їжі, а часто й води, що унеможливлює виконання бойового завдання.
«ТРО це в першу чергу добровольці 2022 лютого березня. Поповнень немає...».
Найбільше поповнення ТрО особовим складом, як https://tro.mil.gov.ua/istoriya-tro/ повідомляє офіційний сайт, сталося у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 110 тисяч.
Люди різних цивільних професій https://www.youtube.com/watch?v=keUnThGVIWQ стояли у чергах під військкоматами Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона та інших українських міст, щоб отримати зброю і захищати свої регіони.
Згодом, у квітні 2022 року, на східні напрямки фронту почали відправляти тероборонівців з тих областей, де бойових дій не було.
Вже тоді військові, а також їхні рідні заявляли про проблеми участі бригад ТрО у повноцінних боях - через непідготовленість людей, більшість з яких досі не мали справи з військом, відсутність техніки та озброєння, необгрунтовані накази командування.
Через два з половиною роки після цього подібні скарги від «тероборонівців» все ще лунають.