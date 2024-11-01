УКР
Новини
28 225 19

Командувач Сил ТрО отримав додаткові повноваження щодо утворення і ліквідації добровольчих формувань, - Міноборони

ТрО

Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).

Відповідні зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад ухвалив Кабінет Міністрів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Згідно з документом, Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування.

Також оновлене Положення визначає, що командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування.

При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.

Зміни внесені до Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 грудня 2021 року № 1449.

Міноборони (7683) добровольці (961) тероборона (397)
Ще одна схованка для справжніх ухилянтів зі зв'язками. В мене в місті, виявляється теж є ДФТГ.
Про сам факт існування та кількість дізнався випадково (а це, обережно кажучи, уже дивно, бо я, скажімо так, дещо поінформований про стан справ). Вони не на фронті. Вони не в ТЦК. Вони не на вулицях. Вони не на охороні, скажімо так, важливих місць. Персональний склад = найбільший секрет громади. Отримують фінансування з бюджету міста. Вони десь в місті. Що це? Для чого?
Окрім броні для своїх та кадрового резерву дубасити людей, нічого в голову не приходить.
Та і взагалі, з моменту, коли тероборону відправили на фронт, в мене питання - навіщо ця окрема структура? Чому вони не ввійшли в склад ЗСУ на умовах звичайних бригад, не розумію. Окрім звісно місць для командування, тобто штаби/генерали/полковники....багато працевлаштувалось.
01.11.2024 23:46
Блазень, з єрмаком, поміняв військове керівництво і вибиває українських патріотів.

Нещодавно Радіо Свобода у програмі https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 Свобода. Ранок озвучило скарги бійців 208-го окремого батальйону 114-ї бригади Територіальної оборони на те, що вони на позиціях без ротацій, їжі, а часто й води, що унеможливлює виконання бойового завдання.

«ТРО це в першу чергу добровольці 2022 лютого березня. Поповнень немає...».

Найбільше поповнення ТрО особовим складом, як https://tro.mil.gov.ua/istoriya-tro/ повідомляє офіційний сайт, сталося у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 110 тисяч.
Люди різних цивільних професій https://www.youtube.com/watch?v=keUnThGVIWQ стояли у чергах під військкоматами Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона та інших українських міст, щоб отримати зброю і захищати свої регіони.
Згодом, у квітні 2022 року, на східні напрямки фронту почали відправляти тероборонівців з тих областей, де бойових дій не було.

Вже тоді військові, а також їхні рідні заявляли про проблеми участі бригад ТрО у повноцінних боях - через непідготовленість людей, більшість з яких досі не мали справи з військом, відсутність техніки та озброєння, необгрунтовані накази командування.

Через два з половиною роки після цього подібні скарги від «тероборонівців» все ще лунають.
01.11.2024 23:59
То не ТРО. Мова про ДФТГ. Уяви, Львів, багатенькі, молоді і здорові числяться на блочиках, котрі давно зачинені, отримують гроші і мають броню від мобілізації.
02.11.2024 07:30
А потім суди....
01.11.2024 23:38
01.11.2024 23:46
Не ввійшли до складу бригад лише для того, щоб хз не забезпечувати. ТрО забезпечується за залишковим принципом, це дуже зручно
02.11.2024 00:00
То не ТРО. Мова про ДФТГ. Уяви, Львів, багатенькі, молоді і здорові числяться на блочиках, котрі давно зачинені, отримують гроші і мають броню від мобілізації.
02.11.2024 07:30
У на в 22 році в ДФ ні в кого не було ніякої броні і гроші ніхто на платив. Всі забезпечували себе за свій кошт. Доречі саме учасникам ДФ повістки приходили в першу чергу.
02.11.2024 11:17
перед тим як писати, треба би було поцікавитись, Закон почитати і таке інше і від твоєї пейсанини мпйже б нічого залишилось
02.11.2024 07:13
Перед тим, як писати беззмістовні коментарі, треба було теж почитати Закон та таке інше, і поцікавитись реаліями життя, і тоді твоєї пейсанини тут не було б.
02.11.2024 07:56
01.11.2024 23:59
Мова про ДФТГ. Це хлопці, котрі типу служать у містах біля дому, задля броні від мобілізації. Там ще й платити треба.
02.11.2024 07:32
от і розформують тро бо здадуть державу.
02.11.2024 06:20
Ви і досі плутаєте тепле з м'яким, а саме ТРО і ДФТГ. В новині мова про останніх.
02.11.2024 07:35
Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження Джерело:
02.11.2024 07:45
Читайте далі заголовків. І думайте.
02.11.2024 15:09
та ні - це ви думайте.кому добровольці в сраці печуть.
02.11.2024 17:36
...ТРО давно вже пора розформувати. Бачив ТРОшників у Одеській області. Їздять на дорогущих джипах з іноземними номерами, займаються курортним бізнесом, імітують боротьбу з диверсантами на пляжах!!! Поліція їх не чіпає, хоча всіх інших просто кошмарить...
02.11.2024 08:26
То не ТРО. ТРО частина ЗСУ і воює. А то- ДФТГ.
02.11.2024 10:49
Хіба ДФ ще десь залишилися? Наше роззброїли ще в листопаді 22 року, і не тільки наше, а майже всі по Полтавській області.
02.11.2024 11:14
 
 