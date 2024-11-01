Командувач Сил ТрО отримав додаткові повноваження щодо утворення і ліквідації добровольчих формувань, - Міноборони

Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).

Відповідні зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад ухвалив Кабінет Міністрів України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Згідно з документом, Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування.

Також оновлене Положення визначає, що командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування.

При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.

Зміни внесені до Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 грудня 2021 року № 1449.