Сили ТрО розпочали службову перевірку відносно військового Салаватова щодо його причетності до збройних формувань так званих "Л/ДНР"

Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку щодо ймовірної причетності військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗС України старшого лейтенанта Салаватова Сергія Вікторовича до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Сил ТрО.

Зазначається, що в Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

"Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення.

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Що передувало?

Видання hromadske оприлюднило розслідування, у якому йдеться, що новий командир 107-го батальйону ТРО Сергій Салаватов раніше мав зв’язки з незаконним формуванням "ДНР".

У 2014 році чоловік нібито поширював проросійські пости у своїх соціальних мережах, а також у розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Сергій Салаватов ходив на так званий референдум та підтримував "ДНР".

Також нібито були агентурні дані, згідно з якими Салаватов 10 років тому пройшов табір підготовки в "ДНР" за спеціальністю "снайпер" і стояв на блокпостах бойовиків у районі Краматорська. За даними hromadske, остаточну оцінку цій інформації в СБУ не надали.

Сам Салаватов розповів журналістам, що у 2014 році політика його не цікавила, а проросійські дописи з його сторінки репостила колишня дружина.

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