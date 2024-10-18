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Новини
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Сили ТрО розпочали службову перевірку відносно військового Салаватова щодо його причетності до збройних формувань так званих "Л/ДНР"

Сергій Салаватов

Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку щодо ймовірної причетності військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗС України старшого лейтенанта Салаватова Сергія Вікторовича до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Сил ТрО.

Зазначається, що в Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

"Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення.

Також читайте: Чутки про розгром та колосальні втрати 120 бригади ТРО на Донеччині - брехня, - пресцентр бригади 

Що передувало? 

Видання hromadske оприлюднило розслідування, у якому йдеться, що новий командир 107-го батальйону ТРО Сергій Салаватов раніше мав зв’язки з незаконним формуванням "ДНР".

У 2014 році чоловік нібито поширював проросійські пости у своїх соціальних мережах, а також у розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Сергій Салаватов ходив на так званий референдум та підтримував "ДНР".

Також нібито були агентурні дані, згідно з якими Салаватов 10 років тому пройшов табір підготовки в "ДНР" за спеціальністю "снайпер" і стояв на блокпостах бойовиків у районі Краматорська. За даними hromadske, остаточну оцінку цій інформації в СБУ не надали.

Сам Салаватов розповів журналістам, що у 2014 році політика його не цікавила, а проросійські дописи з його сторінки репостила колишня дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ТЦК прокоментували рейд після концерту "ОЕ": конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців не було, порушників затримувала поліція

Автор: 

перевірка (1241) тероборона (386)


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Топ коментарі
+20
Ох€рітельна новина: - Нам нічого невідомо. Якби ж ми щось знали. Але ж ми нічого не знаємо...
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18.10.2024 00:39 Відповісти
+11
Якщо комусь лінь шукати - то https://hromadske.ua/suspilstvo/232964-kombatom-tro-pryznachyly-leytenanta-zi-zviazkamy-u-dnr-rozsliduvannia ось розслідування журналістів . Н-да, з такими кадрами, перемога дійсно "все ближче"...
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18.10.2024 01:00 Відповісти
+9
Ну якшо нашим спецслужбам простий лейтенант загадка то уявіть чим може "дихати"вищий командний склад ЗСУ..які там можуть бути 'сюрпризи"
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18.10.2024 04:35 Відповісти
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Ох€рітельна новина: - Нам нічого невідомо. Якби ж ми щось знали. Але ж ми нічого не знаємо...
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18.10.2024 00:39 Відповісти
Не працює служба внутрішньої безпеки , іі просто нема
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18.10.2024 02:47 Відповісти
У таких батах бешники не з'являються. Там працюють контрики.
Щоб такий сєпар пройшов через кадри і був призначений комбатом треба пряме сприяння керівництва бригади. Наприклад, НШ.
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18.10.2024 07:59 Відповісти
Там про Олега Ляшко спливла новина, що він самодур, не поважає нікого у підрозділі, де його поставили головним, і не цурається послати людей на завдання, з яких складно повернутися у живому вигляді.
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18.10.2024 00:53 Відповісти
Дуже тупий вкид, по шаблону.
Ляшко командує підрозділом БПЛА.
Кого Ляшко може посилати "...на завдання, з яких складно повернутися у живому вигляді" окрім дронів?
Якщо ви про дрони то так - вони дійсно не повертаються.
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18.10.2024 07:57 Відповісти
"Там" це де? Біля під'їзду одна баба сказала?
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18.10.2024 08:32 Відповісти
Якщо комусь лінь шукати - то https://hromadske.ua/suspilstvo/232964-kombatom-tro-pryznachyly-leytenanta-zi-zviazkamy-u-dnr-rozsliduvannia ось розслідування журналістів . Н-да, з такими кадрами, перемога дійсно "все ближче"...
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18.10.2024 01:00 Відповісти
Війна, велика плинність кадрів, агенти кремля просочуються, головне - якщо не буде заарештований та не допутаний, значить агенти просочилися ще вище.
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18.10.2024 02:19 Відповісти
Вони там давно вже були .
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18.10.2024 06:53 Відповісти
Зазначається, що в Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". Джерело:

ТОДІ НАЗВИТЬ ПРИЗВИЩЕ посадовця що протаскує до влади колобарантів.
ЦЕЙ ФСБЄШНИЙ ліфт пора знешкодити
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18.10.2024 02:45 Відповісти
Ось знову зашквар

Чому цивільна людина нам віддає якіс накази? - боєць підрозділу "Асгард" про скандальне відео
Схоже що парашутисти чи заслані казачки не знають Устава

https://youtu.be/cdYYWFaZnzU?si=Ch1D31lTCXaPwGBJ
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18.10.2024 02:50 Відповісти
Ну якшо нашим спецслужбам простий лейтенант загадка то уявіть чим може "дихати"вищий командний склад ЗСУ..які там можуть бути 'сюрпризи"
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18.10.2024 04:35 Відповісти
Мені цікаво, Ви вже забули про призначення Сирським нового командуючого безпілотними системами ?
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18.10.2024 07:42 Відповісти
І в цьому випадку спецслужби повинні були цього не допустити
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18.10.2024 07:59 Відповісти
Призначення цього сєпара у часі збігається з призначенням нового НШ-довбодятла у цю ж бригаду.
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18.10.2024 07:54 Відповісти
А усіх причетних до його призначення теж посодють якщо перевірка зробить висновок: "Так, сєпар"?
Бо той хто призначав не міг не знати.
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18.10.2024 08:45 Відповісти
Яки СБУ займалося своїми обов'язками по вилову зрадників і колоборантів, а не пресуванням українців, то таких випадків практично не було б. Ганьба спецслужбам.
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18.10.2024 10:17 Відповісти
Одно его мардовское погонялово должно напягать.
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18.10.2024 10:41 Відповісти
"Політика"...
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18.10.2024 16:44 Відповісти
За какие заслуги ст.лейтенант стал ком.батальена?
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18.10.2024 18:57 Відповісти
 
 