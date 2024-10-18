Сили ТрО розпочали службову перевірку відносно військового Салаватова щодо його причетності до збройних формувань так званих "Л/ДНР"
Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку щодо ймовірної причетності військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗС України старшого лейтенанта Салаватова Сергія Вікторовича до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Сил ТрО.
Зазначається, що в Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".
"Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", - йдеться в повідомленні.
За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення.
Що передувало?
Видання hromadske оприлюднило розслідування, у якому йдеться, що новий командир 107-го батальйону ТРО Сергій Салаватов раніше мав зв’язки з незаконним формуванням "ДНР".
У 2014 році чоловік нібито поширював проросійські пости у своїх соціальних мережах, а також у розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Сергій Салаватов ходив на так званий референдум та підтримував "ДНР".
Також нібито були агентурні дані, згідно з якими Салаватов 10 років тому пройшов табір підготовки в "ДНР" за спеціальністю "снайпер" і стояв на блокпостах бойовиків у районі Краматорська. За даними hromadske, остаточну оцінку цій інформації в СБУ не надали.
Сам Салаватов розповів журналістам, що у 2014 році політика його не цікавила, а проросійські дописи з його сторінки репостила колишня дружина.
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Щоб такий сєпар пройшов через кадри і був призначений комбатом треба пряме сприяння керівництва бригади. Наприклад, НШ.
Ляшко командує підрозділом БПЛА.
Кого Ляшко може посилати "...на завдання, з яких складно повернутися у живому вигляді" окрім дронів?
Якщо ви про дрони то так - вони дійсно не повертаються.
ТОДІ НАЗВИТЬ ПРИЗВИЩЕ посадовця що протаскує до влади колобарантів.
ЦЕЙ ФСБЄШНИЙ ліфт пора знешкодити
Чому цивільна людина нам віддає якіс накази? - боєць підрозділу "Асгард" про скандальне відео
Схоже що парашутисти чи заслані казачки не знають Устава
https://youtu.be/cdYYWFaZnzU?si=Ch1D31lTCXaPwGBJ
Бо той хто призначав не міг не знати.