55 спеціалізованих секторів поліції із протидії домашньому насильству діють в Україні, - МВС

В Україні діють 55 спеціалізованих секторів та більш як 60 мобільних груп з протидії домашньому насильству.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Вона зауважила, що війна вплинула на зміну соціального ландшафту України та створила додаткові виклики, які провокують домашнє насильство.

"Постійні стреси, нестабільність, емоційне виснаження. Чимало людей були змушені залишити свої домівки, хтось, на жаль, взагалі втратив житло, в деяких випадках - втрата роботи. Ця ситуація спричиняє додатковий психологічний тиск на громадян та інколи може не найкращим чином відображатися на стосунках з найріднішими", - пояснила Павліченко.

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За її словами, питання запобігання та протидії домашньому насильству для МВС та, зокрема, для Нацполіції залишається у фокусі діяльності. Для цього керівництво відомства та Нацполіції постійно вдосконалюють і переглядають методи і підходи реагування.

"На сьогоднішній день по всій Україні у Національній поліції працюють 55 спеціалізованих секторів з протидії саме домашньому насильству. Є також спеціалізовані поліцейські мобільні групи, їх більше 60", - зазначила Павліченко.

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