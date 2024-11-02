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Новини
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55 спеціалізованих секторів поліції із протидії домашньому насильству діють в Україні, - МВС

Протидія домашньому насильству

В Україні діють 55 спеціалізованих секторів та більш як 60 мобільних груп з протидії домашньому насильству.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Вона зауважила, що війна вплинула на зміну соціального ландшафту України та створила додаткові виклики, які провокують домашнє насильство.

"Постійні стреси, нестабільність, емоційне виснаження. Чимало людей були змушені залишити свої домівки, хтось, на жаль, взагалі втратив житло, в деяких випадках - втрата роботи. Ця ситуація спричиняє додатковий психологічний тиск на громадян та інколи може не найкращим чином відображатися на стосунках з найріднішими", - пояснила Павліченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків домашнього насилля в Україні за рік зросла на 80%, - Офіс Генпрокурора

За її словами, питання запобігання та протидії домашньому насильству для МВС та, зокрема, для Нацполіції залишається у фокусі діяльності. Для цього керівництво відомства та Нацполіції постійно вдосконалюють і переглядають методи і підходи реагування.

"На сьогоднішній день по всій Україні у Національній поліції працюють 55 спеціалізованих секторів з протидії саме домашньому насильству. Є також спеціалізовані поліцейські мобільні групи, їх більше 60", - зазначила Павліченко.

Також читайте: 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями. Воїнам потрібна належна психологічна реабілітація, - глава МВС Клименко

Автор: 

МВС (3519) насилля (298) Павліченко Катерина (20)


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Топ коментарі
+7
це піпец !!! на фронті Україну захищати немає кому, а мусора якось фігнею постійно займаються ...
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02.11.2024 15:51 Відповісти
+7
тобто всі заброньовані?
де подивитися, ефективність дій цього нєв'******** підрозділу?
де подивитися, в яких маєтках мешкає керівництво, цього нєв'******** підрозділу?
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02.11.2024 15:57 Відповісти
+5
і як успіхи ?
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02.11.2024 16:03 Відповісти
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це піпец !!! на фронті Україну захищати немає кому, а мусора якось фігнею постійно займаються ...
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02.11.2024 15:51 Відповісти
Тиранія та насильство в сім'ї - це ознака кацапізму, з якою потрібно боротись. Інакше будуть трагічні наслідки у вигляді узкоговорящіх дітей яким какая разніца і якім потрібен сцарь тиран
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02.11.2024 15:54 Відповісти
що ви таке мелете?
снохачество, сральник та алкоголізм це основа мірозданія рускага!
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02.11.2024 16:00 Відповісти
Сральник на вулиці? Скорее всего просто дырка в земле. И это 21-й век.
Дети асфальта. Ещё деды туалеты в конце огорода ставили.
То-ли дело современные городские. Скажите, а правда, что вы гадите 1,5 метра от обеденного стола, за гипсовой перегородочкой.
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02.11.2024 16:32 Відповісти
З книги А.И. Шингарев "Вымирающая деревня" (1901).
Рузгомірная культура.


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02.11.2024 16:46 Відповісти
Это что то меняет в расположении туалета в современном многоэтажном доме?
Это начало 20-го века. Нас от этого отделяет 130 лет. Хотите отсчитать такой же срок назад, как испражнялись в Париже в середине 18-го века?
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02.11.2024 17:19 Відповісти
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02.11.2024 16:09 Відповісти
Ніхто не проти того, що цьому потрібно протидіяти - питання у тому, що для кожного окремого типу злочину не потрібно організововувати окремий сектор - цим всім мають займатися звичайні поліціянти, ті ж самі ділничі.
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02.11.2024 17:09 Відповісти
чого фігнею - повій відловлювають в глибокому тилу... за це походу будуть представлені до нагород великим клованом
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02.11.2024 16:22 Відповісти
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02.11.2024 16:41 Відповісти
Брехня. всі стоять с тцк!
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02.11.2024 15:56 Відповісти
тобто всі заброньовані?
де подивитися, ефективність дій цього нєв'******** підрозділу?
де подивитися, в яких маєтках мешкає керівництво, цього нєв'******** підрозділу?
показати весь коментар
02.11.2024 15:57 Відповісти
і як успіхи ?
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02.11.2024 16:03 Відповісти
Вы знаете, как только перестали ограничиваться примитивным мордобоем, дела пошли лучше.
Многие мужчины не считали насилием приносить менее 15 тысяч зарплаты. И отказывать в еженедельном шопинге. А напрасно.
Есть проект постановления о принудительном привлечении мужей к достойному содержанию семьи. Вплоть до насильного перевода на более оплачиваемую работу.
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02.11.2024 16:26 Відповісти
Маємо яскравий приклад протидії домашньому насильству.
Правда, з перевищенням допустимих меж самозахисту,

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02.11.2024 16:24 Відповісти
Не робіть з поліцаїв героїв. Вся Україна пам'ятає, як на початку війни поліцаї ховалися по кущах, а вулиці патрулювали хлопці з ТРО.
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02.11.2024 16:24 Відповісти
Б"є - сильно б"є? - ну як вб"є -- тоді приходьте
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02.11.2024 16:26 Відповісти
Сімейне життя, - це бої без правил. )))

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02.11.2024 16:34 Відповісти
Да подруга насобачилась - всі удари проходять
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02.11.2024 16:38 Відповісти
Уу , як їх багато. А коли необхідність швидкого реагування то хоч бери одночасно швидку викликай, бо поки поліцаї приїдуть буде потрібна реанімація.
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02.11.2024 16:37 Відповісти
Заспокойтесь... з лікарями розумними напряг зараз..
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02.11.2024 16:50 Відповісти
Беркутня !
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02.11.2024 16:54 Відповісти
 
 