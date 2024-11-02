55 специализированных секторов полиции по противодействию домашнему насилию действуют в Украине, - МВД

В Украине действуют 55 специализированных секторов и более 60 мобильных групп по противодействию домашнему насилию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она отметила, что война повлияла на изменение социального ландшафта Украины и создала дополнительные вызовы, которые провоцируют домашнее насилие.

"Постоянные стрессы, нестабильность, эмоциональное истощение. Многие были вынуждены покинуть свои дома, кто-то, к сожалению, вообще потерял жилье, в некоторых случаях - потеря работы. Эта ситуация вызывает дополнительное психологическое давление на граждан и иногда может не лучшим образом отражаться на отношениях с родными", - пояснила Павличенко.

По ее словам, вопрос предотвращения и противодействия домашнему насилию для МВД и, в частности, для Нацполиции остается в фокусе деятельности. Для этого руководство ведомства и Нацполиции постоянно совершенствуют и пересматривают методы и подходы реагирования.

"На сегодняшний день по всей Украине в Национальной полиции работают 55 специализированных секторов по противодействию именно домашнему насилию. Есть также специализированные полицейские мобильные группы, их более 60", - отметила Павличенко.

