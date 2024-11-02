55 специализированных секторов полиции по противодействию домашнему насилию действуют в Украине, - МВД
В Украине действуют 55 специализированных секторов и более 60 мобильных групп по противодействию домашнему насилию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Она отметила, что война повлияла на изменение социального ландшафта Украины и создала дополнительные вызовы, которые провоцируют домашнее насилие.
"Постоянные стрессы, нестабильность, эмоциональное истощение. Многие были вынуждены покинуть свои дома, кто-то, к сожалению, вообще потерял жилье, в некоторых случаях - потеря работы. Эта ситуация вызывает дополнительное психологическое давление на граждан и иногда может не лучшим образом отражаться на отношениях с родными", - пояснила Павличенко.
По ее словам, вопрос предотвращения и противодействия домашнему насилию для МВД и, в частности, для Нацполиции остается в фокусе деятельности. Для этого руководство ведомства и Нацполиции постоянно совершенствуют и пересматривают методы и подходы реагирования.
"На сегодняшний день по всей Украине в Национальной полиции работают 55 специализированных секторов по противодействию именно домашнему насилию. Есть также специализированные полицейские мобильные группы, их более 60", - отметила Павличенко.
снохачество, сральник та алкоголізм це основа мірозданія рускага!
Дети асфальта. Ещё деды туалеты в конце огорода ставили.
То-ли дело современные городские. Скажите, а правда, что вы гадите 1,5 метра от обеденного стола, за гипсовой перегородочкой.
Рузгомірная культура.
Это начало 20-го века. Нас от этого отделяет 130 лет. Хотите отсчитать такой же срок назад, как испражнялись в Париже в середине 18-го века?
де подивитися, ефективність дій цього нєв'******** підрозділу?
де подивитися, в яких маєтках мешкає керівництво, цього нєв'******** підрозділу?
Многие мужчины не считали насилием приносить менее 15 тысяч зарплаты. И отказывать в еженедельном шопинге. А напрасно.
Есть проект постановления о принудительном привлечении мужей к достойному содержанию семьи. Вплоть до насильного перевода на более оплачиваемую работу.
Правда, з перевищенням допустимих меж самозахисту,