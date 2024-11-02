РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости
974 23

55 специализированных секторов полиции по противодействию домашнему насилию действуют в Украине, - МВД

Протидія домашньому насильству

В Украине действуют 55 специализированных секторов и более 60 мобильных групп по противодействию домашнему насилию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она отметила, что война повлияла на изменение социального ландшафта Украины и создала дополнительные вызовы, которые провоцируют домашнее насилие.

"Постоянные стрессы, нестабильность, эмоциональное истощение. Многие были вынуждены покинуть свои дома, кто-то, к сожалению, вообще потерял жилье, в некоторых случаях - потеря работы. Эта ситуация вызывает дополнительное психологическое давление на граждан и иногда может не лучшим образом отражаться на отношениях с родными", - пояснила Павличенко.

Читайте: Число случаев домашнего насилия в Украине за год выросло на 80%, - Офис Генпрокурора

По ее словам, вопрос предотвращения и противодействия домашнему насилию для МВД и, в частности, для Нацполиции остается в фокусе деятельности. Для этого руководство ведомства и Нацполиции постоянно совершенствуют и пересматривают методы и подходы реагирования.

"На сегодняшний день по всей Украине в Национальной полиции работают 55 специализированных секторов по противодействию именно домашнему насилию. Есть также специализированные полицейские мобильные группы, их более 60", - отметила Павличенко.

Читайте также: Более 1,4 млн единиц оружия зарегистрировано в Украине, - МВД

Автор: 

МВД (9345) насилие (403) Павличенко Екатерина (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
це піпец !!! на фронті Україну захищати немає кому, а мусора якось фігнею постійно займаються ...
показать весь комментарий
02.11.2024 15:51 Ответить
+7
тобто всі заброньовані?
де подивитися, ефективність дій цього нєв'******** підрозділу?
де подивитися, в яких маєтках мешкає керівництво, цього нєв'******** підрозділу?
показать весь комментарий
02.11.2024 15:57 Ответить
+5
і як успіхи ?
показать весь комментарий
02.11.2024 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це піпец !!! на фронті Україну захищати немає кому, а мусора якось фігнею постійно займаються ...
показать весь комментарий
02.11.2024 15:51 Ответить
Тиранія та насильство в сім'ї - це ознака кацапізму, з якою потрібно боротись. Інакше будуть трагічні наслідки у вигляді узкоговорящіх дітей яким какая разніца і якім потрібен сцарь тиран
показать весь комментарий
02.11.2024 15:54 Ответить
що ви таке мелете?
снохачество, сральник та алкоголізм це основа мірозданія рускага!
показать весь комментарий
02.11.2024 16:00 Ответить
Сральник на вулиці? Скорее всего просто дырка в земле. И это 21-й век.
Дети асфальта. Ещё деды туалеты в конце огорода ставили.
То-ли дело современные городские. Скажите, а правда, что вы гадите 1,5 метра от обеденного стола, за гипсовой перегородочкой.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:32 Ответить
З книги А.И. Шингарев "Вымирающая деревня" (1901).
Рузгомірная культура.


показать весь комментарий
02.11.2024 16:46 Ответить
Это что то меняет в расположении туалета в современном многоэтажном доме?
Это начало 20-го века. Нас от этого отделяет 130 лет. Хотите отсчитать такой же срок назад, как испражнялись в Париже в середине 18-го века?
показать весь комментарий
02.11.2024 17:19 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 16:09 Ответить
Ніхто не проти того, що цьому потрібно протидіяти - питання у тому, що для кожного окремого типу злочину не потрібно організововувати окремий сектор - цим всім мають займатися звичайні поліціянти, ті ж самі ділничі.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:09 Ответить
чого фігнею - повій відловлювають в глибокому тилу... за це походу будуть представлені до нагород великим клованом
показать весь комментарий
02.11.2024 16:22 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 16:41 Ответить
Брехня. всі стоять с тцк!
показать весь комментарий
02.11.2024 15:56 Ответить
тобто всі заброньовані?
де подивитися, ефективність дій цього нєв'******** підрозділу?
де подивитися, в яких маєтках мешкає керівництво, цього нєв'******** підрозділу?
показать весь комментарий
02.11.2024 15:57 Ответить
і як успіхи ?
показать весь комментарий
02.11.2024 16:03 Ответить
Вы знаете, как только перестали ограничиваться примитивным мордобоем, дела пошли лучше.
Многие мужчины не считали насилием приносить менее 15 тысяч зарплаты. И отказывать в еженедельном шопинге. А напрасно.
Есть проект постановления о принудительном привлечении мужей к достойному содержанию семьи. Вплоть до насильного перевода на более оплачиваемую работу.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:26 Ответить
Маємо яскравий приклад протидії домашньому насильству.
Правда, з перевищенням допустимих меж самозахисту,

показать весь комментарий
02.11.2024 16:24 Ответить
Не робіть з поліцаїв героїв. Вся Україна пам'ятає, як на початку війни поліцаї ховалися по кущах, а вулиці патрулювали хлопці з ТРО.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:24 Ответить
Б"є - сильно б"є? - ну як вб"є -- тоді приходьте
показать весь комментарий
02.11.2024 16:26 Ответить
Сімейне життя, - це бої без правил. )))

показать весь комментарий
02.11.2024 16:34 Ответить
Да подруга насобачилась - всі удари проходять
показать весь комментарий
02.11.2024 16:38 Ответить
Уу , як їх багато. А коли необхідність швидкого реагування то хоч бери одночасно швидку викликай, бо поки поліцаї приїдуть буде потрібна реанімація.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:37 Ответить
Заспокойтесь... з лікарями розумними напряг зараз..
показать весь комментарий
02.11.2024 16:50 Ответить
Беркутня !
показать весь комментарий
02.11.2024 16:54 Ответить
 
 