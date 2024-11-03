Рашисти завдали авіаудару по селу в Запорізькій області: дві людини поранені

Війська РФ ударили КАБом по прифронтовій громаді Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти завдали удару по цивільному будинку в селі Преображенка Пологівського району.

В оселі перебувала сімʼя. 55-річна жінка і 45-річний чоловік дістали поранення. Їх доправили до лікарні.

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Раніше у Силах оборони Півдня повідомляли, що загарбники щодня завдають близько 500 ударів на Запорізькому напрямку.