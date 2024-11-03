Рашисты нанесли авиаудар по селу в Запорожской области: два человека ранены

Войска РФ ударили КАБом по прифронтовой громаде Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района.

В доме находилась семья. 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу.

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Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что захватчики ежедневно наносят около 500 ударов на Запорожском направлении.