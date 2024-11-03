УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6292 відвідувача онлайн
Новини
20 239 143

Вибори президента у Молдові: Санду обігнала Стояногло (оновлено)

попередньо з невеликим відривом лідирує Стояногло

У Молдові після підрахунку понад 88% протоколів за результатами другого туру виборів президента країни лідирує кандидат від Партії соціалістів Александр Стояногло. 

Про це свідчать дані ЦВК Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Розрив між кандидатами - чинною президенткою Маєю Санду та кандидатом від Партії соціалістів Александр Стояногло невеликий.

Стояногло має підтримку близько 50,92% виборців, Санду – близько 49,03%.

Зазначимо, що наразі лише почався підрахунок голосів діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше.

У першому турі виборів діаспора переважно підтримала Маю Санду.

Доповнено

Після підрахунку 93% бюлетенів з дільниць голоси на користь Маї Санду переважили кількість голосів за її противника Александра Стояногло. Розрив між кандидатами мінімальний: у чинної президентки 50,3%, тоді як в Стояногло 49,7%.

Підрахунок більшої частини голосів діаспори у країнах ЄС ще триває, результати стануть відомі згодом. 

Читайте також: На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування, - МЗС країни

Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Читайте також: На виборах у Молдові проголосували понад 54% виборців, більшість дільниць вже закрились

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
У нас не краще від Молдови було у 2019 році - 73% длбпв повірили у "пздбородька" і навтіь сьогодні якась частина молиться на нього й досі!
показати весь коментар
03.11.2024 23:12 Відповісти
+20
Не перестріляли комуністів у 91- шому році в усьому колишньому срср, то воно і тягнеться досі.
показати весь коментар
03.11.2024 23:05 Відповісти
+20
Дуже хочу щоб перемогла Санду.

Щоб ****** совкопитеки за цей час сдохли... до наступних виборів.
показати весь коментар
03.11.2024 23:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А кацапи "зкацаплених" молдаван літаками до Баку та Єревану безкоштовно возили,аби тільки ті за Стояноглу проголосували, це мінімум по 1000 $ на рило.
показати весь коментар
03.11.2024 23:42 Відповісти
Молдові треба об'явити план "ковьор" і заборонити зліт і посадку літаків, щоб не дати жодного шансу манкуртам
показати весь коментар
03.11.2024 23:48 Відповісти
Молдова тут ні до чого.
показати весь коментар
04.11.2024 00:02 Відповісти
Как бы там небыло а половина молдован хочет обратно в клетку в совок
показати весь коментар
03.11.2024 23:54 Відповісти
Просто не вкладывается в голове, как можно идти и голосовать за кремлевских нацистов которые тебе испортили всю жизнь и еще тебя ненавидят и унижают
показати весь коментар
04.11.2024 00:09 Відповісти
Перевага настільки незначна, що ті, хто програв, цілком можуть замутити Майдан з перерахунком голосів як у Грузії.
показати весь коментар
03.11.2024 23:54 Відповісти
Навіть якщо її переоберуть все одно в них буде багато проблем, бо багато молдован проти теперішньої президентки проголосувало.
показати весь коментар
03.11.2024 23:55 Відповісти
Аналітика по Молдові.
Сьогодні один молдавський журналіст заявив, що Молдова поділена навпіл зараз і це нагадаємо як була поділена Україна на всіляких виборах з 2005 по 2013 рік. 50 на 50.
Але поділена штучно, за рахунок рашки, за рахунок медійного впливу рашки, підкупу, маніпуляцій, погроз, фальсифікацій, ітд.
Якщо брати результати нинішніх виборів чисто на території Молдови, то тут виграв стояноглу 51% на 49%.
Хоча Санду перемогла в половині округів Молдови, в тому числі в столиці Кишиневі.
Але, слава Богу, є "палочка виручалочка" у вигляді західної діаспори, яка згуртувалася і показала дуже високу явку. А значить перемога Санду забезпечена, бо діаспора тотально голосує за проєвропейських політиків.
Єдиний мінус, те, що рашисти посіяли боязнь серед молдаван в Молдові. Боязнь війни, про яку натякає рашка. Типу, не будете слухати Кремль і захочете вийти з нашого сферу впливу, то ми вас будемо вбивати, як зараз українців.
І тому багато молдован бояться голосувати за проєвропейські партії та політиків, бо бояться війни... і кажуть , що ми маленькі, краще з усіма дружити і бути нейтральними, і не дратувати пуйла.
показати весь коментар
03.11.2024 23:56 Відповісти
Так , русня намутила ...100% але Санду повинна перемогти , ніт ,не буде протестів, тому шо молдова хоче до ЄС !!!
показати весь коментар
03.11.2024 23:59 Відповісти
Стояногло ПЕЦ, ДА!
показати весь коментар
04.11.2024 00:11 Відповісти
косопня пролетіла. Так тримати Майя!
показати весь коментар
04.11.2024 00:14 Відповісти
Санду плюшки в ЕС и НАТО - Стояноглу швабры на ********* в с.раку!
показати весь коментар
04.11.2024 00:21 Відповісти
Просто факт.
У 2020 році, коли Санду стала президентом , середня зарплата в Молдові була 380 $
Зараз в 2024 році, після чотирьох років правління Майї Санду, середня зарплата стала 700 $.
Такої високої середньої зарплати ніколи не було в Україні, навіть в кращі часи до війни.
Так, що не треба тут вам брехати, що євроінтегратори в Молдові нічого не дали людям.
Та молдавани повинні на руках носити Санду, хоча б за те, що вона підняла людям зарплати майже в два рази в доларах США.
Такими темпами, Санду доведе середню зарплату в Молдові до 1000 $, через ще 3-4 роки.
А це вже буде вище ніж в деяких країнах ЄС, типу Болгарії чи Македонії.
Так, що нормальні проєвропейські політики багато, що дають людям, покращуючи їх життя та матеріальний стан.
показати весь коментар
04.11.2024 01:04 Відповісти
російський нарратив.-
вони теж ******* розказувати
як собакам дешево жити
пішов на смітник- порився в ньому
і життя найдешевше в світі,
і купівельна спроможність найвища
показати весь коментар
04.11.2024 06:16 Відповісти
Чепуху несёте товарисч. В Молдове ВВП на душу населения по ППС все равно выше, а значит ваша сказка про низкие цены - пшик. Да и сам я был год назад в Молдове. Цены Кишинёве - ниже, чем в Киеве до войны. Я не назову Молдову экономическим чудом, но приуменьшать заслуги Санду не вижу смысла.
показати весь коментар
04.11.2024 07:29 Відповісти
Какие плюшки? Спроси у поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын, болгар, греков, чехов, словаков. Как у них поспрашаешь, приходи за следующим списком.
показати весь коментар
04.11.2024 01:17 Відповісти
Был в Болгарии, Румынии, Испании, Франции, Германии. Жил и работал в Польше, имел ВНЖ(карта часовего побыта), знаю.
показати весь коментар
04.11.2024 01:58 Відповісти
що ви хочете тут, бігаючи
піднявши хвоста?
і впевнюючи всіх,
щоб голосували за того поца
наросійського?
пішов геть, собака російська!
показати весь коментар
04.11.2024 06:23 Відповісти
Санду перемагає,
так що кацапи кляті , х@й вам в рило ,
а не кишеньковий президент Молдови
показати весь коментар
04.11.2024 00:29 Відповісти
Strano sto jest takyje sto golosujet za kacapskogo kandidata, prednestrovje primer kacapskogo mira,tam za 30 let nicego neizmenilos.Nadejus sto Sandu vygrajet
показати весь коментар
04.11.2024 00:51 Відповісти
А Буданов, чи хто там, пропонував у 2023 році привести Придністровʼя у відповідність із Конституцією Молдови силами одної бригади ЗСУ, але як же без оргазму від хард кора, тобто захмарних гострих почуттів під час виборів? Приємного переобрання.
показати весь коментар
04.11.2024 00:53 Відповісти
18.24% вати за кордоном теж хоче "назад в СРСР". Думаю, що це публіка з мошкви, а не з ЄС.
показати весь коментар
04.11.2024 00:54 Відповісти
Це де соціальні гарантії і "якісні медичні послуги"?
В говнопє.дєрації?
Тобі чогось ті послуги не помогли, клоун...
показати весь коментар
04.11.2024 01:23 Відповісти
Как в России? Спасибо, не надо.
показати весь коментар
04.11.2024 01:59 Відповісти
Не шановні зебіли, а знаєте як охфіс препізедента замінює лампи чи туалетний папір??? 5 чи 6-ть незамінних менеджерів беруть на руки завгоспа, а той тримає, але не на руцях, препізедента із жарівкою у пащі...
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
показати весь коментар
04.11.2024 01:07 Відповісти
нешановні
показати весь коментар
04.11.2024 08:18 Відповісти
Санду перемогла 51,6%!
показати весь коментар
04.11.2024 01:17 Відповісти
Орки майдан збирають в масквє під посольством Молдови.
Ох же і ох.уївша мразь...
показати весь коментар
04.11.2024 01:26 Відповісти
Молдоване, умиравшие под турецким игом больше 300 лет, не могли выбрать турка. 45% какой-то бред. Молдова станет Румынией и войдет в ЕС и НАТО. Одной совковой отрыжкой будет меньше.
показати весь коментар
04.11.2024 02:05 Відповісти
Т.е. молдаване не хотят жить в своей стране? Войдя в состав Румынии они автоматически входят в состав ЕС и НАТО. В этом что то есть.
Может и нам, отказаться от независимости и присоединиться к (боже упаси России) Словакии?
Сколько проблем это сразу решит
показати весь коментар
04.11.2024 09:22 Відповісти
Молдова унизила ***** с его вонючим сруцкимиром и скрепами, поглумилась и своим выбором в плешивый гребень наплевала.
показати весь коментар
04.11.2024 02:17 Відповісти
В 20-ом, на прошлых выборах у них проблемой было Приднестровье. Сейчас зреет Гагаузия. Там уже автономно от Кишинева работает кацапский банк.
Вонючие скрепы укореняются.
Опухоль не прорвала, но зреет.
Все зависит от окончания войны.
Вся независимость Молдовы держится на защитниках Херсонской, Николаевской и Одесской области.
показати весь коментар
04.11.2024 09:27 Відповісти
Діма Козак в чергове програв, його друзяки з Банкової не подають виду, що в Молдові вибори. Вітання буде ?
показати весь коментар
04.11.2024 04:51 Відповісти
Це ті молдовани з яких в Україні ржуть начебто через їх розумові здібності....
То вам зебілам до молдован як до місясця рачки...
показати весь коментар
04.11.2024 05:59 Відповісти
Санду выиграла!!!
Оставшиеся бюллетени уже не изменят результата выборов.
Теперь нужно напрячься полиции.
показати весь коментар
04.11.2024 07:37 Відповісти
Побажаємо сусідам гарного майбутнього. І щоб оту кацапську пухлину пмр на нуль помножили.
показати весь коментар
04.11.2024 08:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 