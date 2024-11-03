Вибори президента у Молдові: Санду обігнала Стояногло (оновлено)

У Молдові після підрахунку понад 88% протоколів за результатами другого туру виборів президента країни лідирує кандидат від Партії соціалістів Александр Стояногло.

Про це свідчать дані ЦВК Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Розрив між кандидатами - чинною президенткою Маєю Санду та кандидатом від Партії соціалістів Александр Стояногло невеликий.

Стояногло має підтримку близько 50,92% виборців, Санду – близько 49,03%.

Зазначимо, що наразі лише почався підрахунок голосів діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше.

У першому турі виборів діаспора переважно підтримала Маю Санду.

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Після підрахунку 93% бюлетенів з дільниць голоси на користь Маї Санду переважили кількість голосів за її противника Александра Стояногло. Розрив між кандидатами мінімальний: у чинної президентки 50,3%, тоді як в Стояногло 49,7%.

Підрахунок більшої частини голосів діаспори у країнах ЄС ще триває, результати стануть відомі згодом.

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Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

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