Вибори президента у Молдові: Санду обігнала Стояногло (оновлено)
У Молдові після підрахунку понад 88% протоколів за результатами другого туру виборів президента країни лідирує кандидат від Партії соціалістів Александр Стояногло.
Про це свідчать дані ЦВК Молдови, інформує Цензор.НЕТ.
Розрив між кандидатами - чинною президенткою Маєю Санду та кандидатом від Партії соціалістів Александр Стояногло невеликий.
Стояногло має підтримку близько 50,92% виборців, Санду – близько 49,03%.
Зазначимо, що наразі лише почався підрахунок голосів діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше.
У першому турі виборів діаспора переважно підтримала Маю Санду.
Доповнено
Після підрахунку 93% бюлетенів з дільниць голоси на користь Маї Санду переважили кількість голосів за її противника Александра Стояногло. Розрив між кандидатами мінімальний: у чинної президентки 50,3%, тоді як в Стояногло 49,7%.
Підрахунок більшої частини голосів діаспори у країнах ЄС ще триває, результати стануть відомі згодом.
Другий тур президентських виборів у Молдові
3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).
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Сьогодні один молдавський журналіст заявив, що Молдова поділена навпіл зараз і це нагадаємо як була поділена Україна на всіляких виборах з 2005 по 2013 рік. 50 на 50.
Але поділена штучно, за рахунок рашки, за рахунок медійного впливу рашки, підкупу, маніпуляцій, погроз, фальсифікацій, ітд.
Якщо брати результати нинішніх виборів чисто на території Молдови, то тут виграв стояноглу 51% на 49%.
Хоча Санду перемогла в половині округів Молдови, в тому числі в столиці Кишиневі.
Але, слава Богу, є "палочка виручалочка" у вигляді західної діаспори, яка згуртувалася і показала дуже високу явку. А значить перемога Санду забезпечена, бо діаспора тотально голосує за проєвропейських політиків.
Єдиний мінус, те, що рашисти посіяли боязнь серед молдаван в Молдові. Боязнь війни, про яку натякає рашка. Типу, не будете слухати Кремль і захочете вийти з нашого сферу впливу, то ми вас будемо вбивати, як зараз українців.
І тому багато молдован бояться голосувати за проєвропейські партії та політиків, бо бояться війни... і кажуть , що ми маленькі, краще з усіма дружити і бути нейтральними, і не дратувати пуйла.
У 2020 році, коли Санду стала президентом , середня зарплата в Молдові була 380 $
Зараз в 2024 році, після чотирьох років правління Майї Санду, середня зарплата стала 700 $.
Такої високої середньої зарплати ніколи не було в Україні, навіть в кращі часи до війни.
Так, що не треба тут вам брехати, що євроінтегратори в Молдові нічого не дали людям.
Та молдавани повинні на руках носити Санду, хоча б за те, що вона підняла людям зарплати майже в два рази в доларах США.
Такими темпами, Санду доведе середню зарплату в Молдові до 1000 $, через ще 3-4 роки.
А це вже буде вище ніж в деяких країнах ЄС, типу Болгарії чи Македонії.
Так, що нормальні проєвропейські політики багато, що дають людям, покращуючи їх життя та матеріальний стан.
вони теж ******* розказувати
як собакам дешево жити
пішов на смітник- порився в ньому
і життя найдешевше в світі,
і купівельна спроможність найвища
піднявши хвоста?
і впевнюючи всіх,
щоб голосували за того поца
наросійського?
пішов геть, собака російська!
так що кацапи кляті , х@й вам в рило ,
а не кишеньковий президент Молдови
В говнопє.дєрації?
Тобі чогось ті послуги не помогли, клоун...
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
Ох же і ох.уївша мразь...
Может и нам, отказаться от независимости и присоединиться к (боже упаси России) Словакии?
Сколько проблем это сразу решит
Вонючие скрепы укореняются.
Опухоль не прорвала, но зреет.
Все зависит от окончания войны.
Вся независимость Молдовы держится на защитниках Херсонской, Николаевской и Одесской области.
То вам зебілам до молдован як до місясця рачки...
Оставшиеся бюллетени уже не изменят результата выборов.
Теперь нужно напрячься полиции.