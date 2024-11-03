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Выборы президента в Молдове: Санду обогнала Стояногло (обновлено)

попередньо з невеликим відривом лідирує Стояногло

В Молдове после подсчета более 88% протоколов по результатам второго тура выборов президента страны лидирует кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы, информирует Цензор.НЕТ.

Разрыв между кандидатами - действующим президентом Майей Санду и кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло небольшой.

Стояногло имеет поддержку около 50,92% избирателей, Санду - около 49,03%.

Отметим, что пока только начался подсчет голосов диаспоры, поскольку участки в западной Европе закрылись на час позже.

В первом туре выборов диаспора преимущественно поддержала Майю Санду.

Дополнено

После подсчета 93% бюллетеней с участков голоса в пользу Май Санда перевесили количество голосов за ее противника Александра Стояногло. Разрыв между кандидатами минимален: у действующего президента - 50,3%, тогда как у Стояногло 49,7%.

Подсчет большей части голосов диаспоры в странах ЕС продолжается, результаты станут известны впоследствии.

Читайте также: На избирательных участках в Германии и Британии, на которых голосовала диаспора Молдовы, фиксировали фальшивые сообщения о минировании, - МИД страны

Второй тур президентских выборов в Молдове

3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в Молдове проголосовали более 54% избирателей, большинство участков уже закрылись

Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893)


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Топ комментарии
+27
У нас не краще від Молдови було у 2019 році - 73% длбпв повірили у "пздбородька" і навтіь сьогодні якась частина молиться на нього й досі!
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03.11.2024 23:12 Ответить
+20
Не перестріляли комуністів у 91- шому році в усьому колишньому срср, то воно і тягнеться досі.
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03.11.2024 23:05 Ответить
+20
Дуже хочу щоб перемогла Санду.

Щоб ****** совкопитеки за цей час сдохли... до наступних виборів.
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03.11.2024 23:23 Ответить
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А кацапи "зкацаплених" молдаван літаками до Баку та Єревану безкоштовно возили,аби тільки ті за Стояноглу проголосували, це мінімум по 1000 $ на рило.
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03.11.2024 23:42 Ответить
Молдові треба об'явити план "ковьор" і заборонити зліт і посадку літаків, щоб не дати жодного шансу манкуртам
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03.11.2024 23:48 Ответить
Молдова тут ні до чого.
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04.11.2024 00:02 Ответить
Как бы там небыло а половина молдован хочет обратно в клетку в совок
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03.11.2024 23:54 Ответить
Просто не вкладывается в голове, как можно идти и голосовать за кремлевских нацистов которые тебе испортили всю жизнь и еще тебя ненавидят и унижают
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04.11.2024 00:09 Ответить
Перевага настільки незначна, що ті, хто програв, цілком можуть замутити Майдан з перерахунком голосів як у Грузії.
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03.11.2024 23:54 Ответить
Навіть якщо її переоберуть все одно в них буде багато проблем, бо багато молдован проти теперішньої президентки проголосувало.
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03.11.2024 23:55 Ответить
Аналітика по Молдові.
Сьогодні один молдавський журналіст заявив, що Молдова поділена навпіл зараз і це нагадаємо як була поділена Україна на всіляких виборах з 2005 по 2013 рік. 50 на 50.
Але поділена штучно, за рахунок рашки, за рахунок медійного впливу рашки, підкупу, маніпуляцій, погроз, фальсифікацій, ітд.
Якщо брати результати нинішніх виборів чисто на території Молдови, то тут виграв стояноглу 51% на 49%.
Хоча Санду перемогла в половині округів Молдови, в тому числі в столиці Кишиневі.
Але, слава Богу, є "палочка виручалочка" у вигляді західної діаспори, яка згуртувалася і показала дуже високу явку. А значить перемога Санду забезпечена, бо діаспора тотально голосує за проєвропейських політиків.
Єдиний мінус, те, що рашисти посіяли боязнь серед молдаван в Молдові. Боязнь війни, про яку натякає рашка. Типу, не будете слухати Кремль і захочете вийти з нашого сферу впливу, то ми вас будемо вбивати, як зараз українців.
І тому багато молдован бояться голосувати за проєвропейські партії та політиків, бо бояться війни... і кажуть , що ми маленькі, краще з усіма дружити і бути нейтральними, і не дратувати пуйла.
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03.11.2024 23:56 Ответить
Так , русня намутила ...100% але Санду повинна перемогти , ніт ,не буде протестів, тому шо молдова хоче до ЄС !!!
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03.11.2024 23:59 Ответить
Стояногло ПЕЦ, ДА!
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04.11.2024 00:11 Ответить
косопня пролетіла. Так тримати Майя!
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04.11.2024 00:14 Ответить
Санду плюшки в ЕС и НАТО - Стояноглу швабры на ********* в с.раку!
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04.11.2024 00:21 Ответить
Просто факт.
У 2020 році, коли Санду стала президентом , середня зарплата в Молдові була 380 $
Зараз в 2024 році, після чотирьох років правління Майї Санду, середня зарплата стала 700 $.
Такої високої середньої зарплати ніколи не було в Україні, навіть в кращі часи до війни.
Так, що не треба тут вам брехати, що євроінтегратори в Молдові нічого не дали людям.
Та молдавани повинні на руках носити Санду, хоча б за те, що вона підняла людям зарплати майже в два рази в доларах США.
Такими темпами, Санду доведе середню зарплату в Молдові до 1000 $, через ще 3-4 роки.
А це вже буде вище ніж в деяких країнах ЄС, типу Болгарії чи Македонії.
Так, що нормальні проєвропейські політики багато, що дають людям, покращуючи їх життя та матеріальний стан.
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04.11.2024 01:04 Ответить
російський нарратив.-
вони теж ******* розказувати
як собакам дешево жити
пішов на смітник- порився в ньому
і життя найдешевше в світі,
і купівельна спроможність найвища
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04.11.2024 06:16 Ответить
Чепуху несёте товарисч. В Молдове ВВП на душу населения по ППС все равно выше, а значит ваша сказка про низкие цены - пшик. Да и сам я был год назад в Молдове. Цены Кишинёве - ниже, чем в Киеве до войны. Я не назову Молдову экономическим чудом, но приуменьшать заслуги Санду не вижу смысла.
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04.11.2024 07:29 Ответить
Какие плюшки? Спроси у поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын, болгар, греков, чехов, словаков. Как у них поспрашаешь, приходи за следующим списком.
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04.11.2024 01:17 Ответить
Был в Болгарии, Румынии, Испании, Франции, Германии. Жил и работал в Польше, имел ВНЖ(карта часовего побыта), знаю.
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04.11.2024 01:58 Ответить
що ви хочете тут, бігаючи
піднявши хвоста?
і впевнюючи всіх,
щоб голосували за того поца
наросійського?
пішов геть, собака російська!
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04.11.2024 06:23 Ответить
Санду перемагає,
так що кацапи кляті , х@й вам в рило ,
а не кишеньковий президент Молдови
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04.11.2024 00:29 Ответить
Strano sto jest takyje sto golosujet za kacapskogo kandidata, prednestrovje primer kacapskogo mira,tam za 30 let nicego neizmenilos.Nadejus sto Sandu vygrajet
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04.11.2024 00:51 Ответить
А Буданов, чи хто там, пропонував у 2023 році привести Придністровʼя у відповідність із Конституцією Молдови силами одної бригади ЗСУ, але як же без оргазму від хард кора, тобто захмарних гострих почуттів під час виборів? Приємного переобрання.
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04.11.2024 00:53 Ответить
18.24% вати за кордоном теж хоче "назад в СРСР". Думаю, що це публіка з мошкви, а не з ЄС.
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04.11.2024 00:54 Ответить
Це де соціальні гарантії і "якісні медичні послуги"?
В говнопє.дєрації?
Тобі чогось ті послуги не помогли, клоун...
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04.11.2024 01:23 Ответить
Как в России? Спасибо, не надо.
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04.11.2024 01:59 Ответить
Не шановні зебіли, а знаєте як охфіс препізедента замінює лампи чи туалетний папір??? 5 чи 6-ть незамінних менеджерів беруть на руки завгоспа, а той тримає, але не на руцях, препізедента із жарівкою у пащі...
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
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04.11.2024 01:07 Ответить
нешановні
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04.11.2024 08:18 Ответить
Санду перемогла 51,6%!
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04.11.2024 01:17 Ответить
Орки майдан збирають в масквє під посольством Молдови.
Ох же і ох.уївша мразь...
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04.11.2024 01:26 Ответить
Молдоване, умиравшие под турецким игом больше 300 лет, не могли выбрать турка. 45% какой-то бред. Молдова станет Румынией и войдет в ЕС и НАТО. Одной совковой отрыжкой будет меньше.
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04.11.2024 02:05 Ответить
Т.е. молдаване не хотят жить в своей стране? Войдя в состав Румынии они автоматически входят в состав ЕС и НАТО. В этом что то есть.
Может и нам, отказаться от независимости и присоединиться к (боже упаси России) Словакии?
Сколько проблем это сразу решит
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04.11.2024 09:22 Ответить
Молдова унизила ***** с его вонючим сруцкимиром и скрепами, поглумилась и своим выбором в плешивый гребень наплевала.
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04.11.2024 02:17 Ответить
В 20-ом, на прошлых выборах у них проблемой было Приднестровье. Сейчас зреет Гагаузия. Там уже автономно от Кишинева работает кацапский банк.
Вонючие скрепы укореняются.
Опухоль не прорвала, но зреет.
Все зависит от окончания войны.
Вся независимость Молдовы держится на защитниках Херсонской, Николаевской и Одесской области.
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04.11.2024 09:27 Ответить
Діма Козак в чергове програв, його друзяки з Банкової не подають виду, що в Молдові вибори. Вітання буде ?
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04.11.2024 04:51 Ответить
Це ті молдовани з яких в Україні ржуть начебто через їх розумові здібності....
То вам зебілам до молдован як до місясця рачки...
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04.11.2024 05:59 Ответить
Санду выиграла!!!
Оставшиеся бюллетени уже не изменят результата выборов.
Теперь нужно напрячься полиции.
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04.11.2024 07:37 Ответить
Побажаємо сусідам гарного майбутнього. І щоб оту кацапську пухлину пмр на нуль помножили.
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04.11.2024 08:44 Ответить
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