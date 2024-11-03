Выборы президента в Молдове: Санду обогнала Стояногло (обновлено)
В Молдове после подсчета более 88% протоколов по результатам второго тура выборов президента страны лидирует кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы, информирует Цензор.НЕТ.
Разрыв между кандидатами - действующим президентом Майей Санду и кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло небольшой.
Стояногло имеет поддержку около 50,92% избирателей, Санду - около 49,03%.
Отметим, что пока только начался подсчет голосов диаспоры, поскольку участки в западной Европе закрылись на час позже.
В первом туре выборов диаспора преимущественно поддержала Майю Санду.
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После подсчета 93% бюллетеней с участков голоса в пользу Май Санда перевесили количество голосов за ее противника Александра Стояногло. Разрыв между кандидатами минимален: у действующего президента - 50,3%, тогда как у Стояногло 49,7%.
Подсчет большей части голосов диаспоры в странах ЕС продолжается, результаты станут известны впоследствии.
Второй тур президентских выборов в Молдове
3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).
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Сьогодні один молдавський журналіст заявив, що Молдова поділена навпіл зараз і це нагадаємо як була поділена Україна на всіляких виборах з 2005 по 2013 рік. 50 на 50.
Але поділена штучно, за рахунок рашки, за рахунок медійного впливу рашки, підкупу, маніпуляцій, погроз, фальсифікацій, ітд.
Якщо брати результати нинішніх виборів чисто на території Молдови, то тут виграв стояноглу 51% на 49%.
Хоча Санду перемогла в половині округів Молдови, в тому числі в столиці Кишиневі.
Але, слава Богу, є "палочка виручалочка" у вигляді західної діаспори, яка згуртувалася і показала дуже високу явку. А значить перемога Санду забезпечена, бо діаспора тотально голосує за проєвропейських політиків.
Єдиний мінус, те, що рашисти посіяли боязнь серед молдаван в Молдові. Боязнь війни, про яку натякає рашка. Типу, не будете слухати Кремль і захочете вийти з нашого сферу впливу, то ми вас будемо вбивати, як зараз українців.
І тому багато молдован бояться голосувати за проєвропейські партії та політиків, бо бояться війни... і кажуть , що ми маленькі, краще з усіма дружити і бути нейтральними, і не дратувати пуйла.
У 2020 році, коли Санду стала президентом , середня зарплата в Молдові була 380 $
Зараз в 2024 році, після чотирьох років правління Майї Санду, середня зарплата стала 700 $.
Такої високої середньої зарплати ніколи не було в Україні, навіть в кращі часи до війни.
Так, що не треба тут вам брехати, що євроінтегратори в Молдові нічого не дали людям.
Та молдавани повинні на руках носити Санду, хоча б за те, що вона підняла людям зарплати майже в два рази в доларах США.
Такими темпами, Санду доведе середню зарплату в Молдові до 1000 $, через ще 3-4 роки.
А це вже буде вище ніж в деяких країнах ЄС, типу Болгарії чи Македонії.
Так, що нормальні проєвропейські політики багато, що дають людям, покращуючи їх життя та матеріальний стан.
вони теж ******* розказувати
як собакам дешево жити
пішов на смітник- порився в ньому
і життя найдешевше в світі,
і купівельна спроможність найвища
піднявши хвоста?
і впевнюючи всіх,
щоб голосували за того поца
наросійського?
пішов геть, собака російська!
так що кацапи кляті , х@й вам в рило ,
а не кишеньковий президент Молдови
В говнопє.дєрації?
Тобі чогось ті послуги не помогли, клоун...
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
Ох же і ох.уївша мразь...
Может и нам, отказаться от независимости и присоединиться к (боже упаси России) Словакии?
Сколько проблем это сразу решит
Вонючие скрепы укореняются.
Опухоль не прорвала, но зреет.
Все зависит от окончания войны.
Вся независимость Молдовы держится на защитниках Херсонской, Николаевской и Одесской области.
То вам зебілам до молдован як до місясця рачки...
Оставшиеся бюллетени уже не изменят результата выборов.
Теперь нужно напрячься полиции.