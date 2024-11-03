Выборы президента в Молдове: Санду обогнала Стояногло (обновлено)

В Молдове после подсчета более 88% протоколов по результатам второго тура выборов президента страны лидирует кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы, информирует Цензор.НЕТ.

Разрыв между кандидатами - действующим президентом Майей Санду и кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло небольшой.

Стояногло имеет поддержку около 50,92% избирателей, Санду - около 49,03%.

Отметим, что пока только начался подсчет голосов диаспоры, поскольку участки в западной Европе закрылись на час позже.

В первом туре выборов диаспора преимущественно поддержала Майю Санду.

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После подсчета 93% бюллетеней с участков голоса в пользу Май Санда перевесили количество голосов за ее противника Александра Стояногло. Разрыв между кандидатами минимален: у действующего президента - 50,3%, тогда как у Стояногло 49,7%.

Подсчет большей части голосов диаспоры в странах ЕС продолжается, результаты станут известны впоследствии.

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Второй тур президентских выборов в Молдове

3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

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