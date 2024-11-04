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Росіяни під "нуль" стирають населені пункти у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"

Бойові дії на Курщині

Російські загарбники останнім часом дещо знизили обстріли українського прикордоння. При цьому у Курській області щодня фіксують до 1000 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Він зазначив, що у Курській області фіксують найактивніші обстріли та бомбардування. Росіяни не полишають спроби штурмувати та використовують свою звичну тактику.

"Ворог просто нищить населені пункти, просто під нуль вони стираються. Саме росіяни, попри те, що це їхнє населення і їхня територія. Дотримуються такої ж тактики, як і на Донбасі, і на півдні нашої країни", - розповів Мисник.

Щодо північного кордону, то ворог продовжує обстрілювати прикордонні території Сумської, Чернігівської та Харківської області. Але останні три доби  фіксується значне зниження кількості обстрілів.

"Пов’язано з різними факторами. Тут і погодні умови, і напевно в них проблеми є з логістикою і те, що у них немає необмеженого ресурсу, щоб його застосовувати тут", - пояснив речник ОТУ "Сіверськ".

Нагадаємо, від початку операції на Курщині українські десантники завдали російським військам втрат у майже 8 тисяч осіб. Це дорівнює 15 батальйонам.

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Автор: 

бойові дії (4184) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+12
Суми і так стирають , а наших хлопців стирають на курщині ,
до речі , дуже сильні і вмотивовані там наші бійці !!
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04.11.2024 12:22 Відповісти
+11
да **** з ними (з населеними свинарникамми)... хлопців шкода...
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04.11.2024 12:10 Відповісти
+10
Нашим хлопцям потрібно повертатися додому , та захищати
свою країну , а не бути стертими в Курську !!
Ні Зеленський , ні Сирський не можуть дати нормальної ,
оюгрунтованоі відповіді про те ,
що робити з тою курською областю ,які плани і таке інше !!
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04.11.2024 12:20 Відповісти
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да **** з ними (з населеними свинарникамми)... хлопців шкода...
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04.11.2024 12:10 Відповісти
А могли би зараз Суми стирати, якби не ті хлопці...
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04.11.2024 12:15 Відповісти
Суми і так стирають , а наших хлопців стирають на курщині ,
до речі , дуже сильні і вмотивовані там наші бійці !!
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04.11.2024 12:22 Відповісти
А наші бійці там нікого не стирають?
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04.11.2024 12:51 Відповісти
Недоліки "вибіркового" зору ...
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04.11.2024 14:22 Відповісти
"Суми і так стирають"
А не було б сірої суджанської зони і кацапи херачили б по Сумам прямою наводкою ствольною артою-що було б тоді ?
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04.11.2024 13:56 Відповісти
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04.11.2024 14:23 Відповісти
не пзди, гнида подоляцька
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04.11.2024 12:22 Відповісти
Нашим хлопцям потрібно повертатися додому , та захищати
свою країну , а не бути стертими в Курську !!
Ні Зеленський , ні Сирський не можуть дати нормальної ,
оюгрунтованоі відповіді про те ,
що робити з тою курською областю ,які плани і таке інше !!
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04.11.2024 12:20 Відповісти
Думаєш що кацапи зупиняться, зразу з Суджи підуть на Суми, і що зміниться?
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04.11.2024 12:30 Відповісти
А потом кацапы подадут иск в Гаагу
И мы будем мудохаться годами
Доказывая- что это не мы сделали
Потратим такую кучу денег на эти процессы
Которые нам нужны будут,что наши города отстраивать
Я уже не говорю о том, что погибнуть, защищая БАХМУТ - это одно
А погибнуть на курщине - это совсем другое
А моральный аспект для воина - имеет огромное значение
Как я устала от зеленых авантюр
И от отсутствия воли у наших военных
Подчиняться приказам актера во время ВОЙНЫ СТОЛЕТИЯ
Это и бессмысленно и аморально
Ведь на карту поставлено все
Когда украинские военные покажут свою волю?
Когда враг подойдет к Киеву?
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04.11.2024 12:20 Відповісти
Кацапи іск в Гаагу, це тобі скабеева сказала, чи сімонянша?
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04.11.2024 12:34 Відповісти
Нікуди вони нічого не подадуть. Кацапи в Україні натворили такого шо ні в яку Гаагу вони не сунуться, навіть їхній воШдь є міжнародним злочинцем.
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04.11.2024 13:27 Відповісти
Вы плохо знаете кацапов
Вспомните про Катынь
Которую кацапы отрицали 50 лет
И лишь через 50 лет
Когда мир уже начал забывать войну
Кацапы признали ,что это они, а не немцы
Расстреляли в Катыни тысячи польских солдат и офицеров
Вот ровно также будет с Курской областью
Они еще там замутят МАССОВОЕ убийство своих гражданских
И заявят, что их убили украинцы
Им повторить Катынь - как два пальца.....
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04.11.2024 13:37 Відповісти
Вже в Гаазі знають хто такі та на що здатні свинособаки кацапсячі.
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04.11.2024 14:33 Відповісти
Пора отстранять зеленского
И возвращать Залужного и его команду
Пока не стало поздно
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04.11.2024 12:23 Відповісти
У Залужного є команда, ви теж в ній мабуть?
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04.11.2024 12:31 Відповісти
В команде Залужного 72% украинцев
Которые были против отставки генерала
В команде Залужного 48% тех,кто проголосовал бы за него на выборах президента
За Зеленского на этих выборах проголосовали бы 23%
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04.11.2024 12:40 Відповісти
Наскільки я знаю, він звільнився і вже виключен зі складу ЗС за станом здоров"я, перебуває зараз в Лондоні, на новій посаді. А чого вас так пучить в тамбові чи пензі, то велике питання...
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04.11.2024 12:44 Відповісти
"...це їхнє населення і їхня територія..."

Цивілізований світ абсолютно не розуміє рашистів. Намає в них "їхнього - неїхнього" населення чи "їхньої - неїхньої" територій. Так у бандита у гопника з переходу немає "його" грошей - усі гроші "його", а якщо жертва пручається - то це бандита і гопника навіть дратує.

Рашка влаштована досить просто - є "небожителі" з влади, оточені посіпаками і підлабузниками, і є людська багнюка під ногами, яка слугує тільки для забезпечення забаганок "небожителів". Так було завжди - і за імперської царської Росії, і за СРСР, і зараз. Владна верхівка рашки абсолютно байдужа до людей, а люди абсолютно не здатні протистояти владі, бо є рабами у тридесятому поколінні.

Наївно думати, що в рашці людська багнюка влаштує якийсь бунт. Також наївно думати, що буде "дворцовий переворот" - усі адекватні люди у верхівці влади давно знищені.

Трансформація рашки - неможлива, ця країна згнила повністю. І гниль свою з останніх сил намагається розповсюдити навкруги.
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04.11.2024 12:24 Відповісти
А потім оті 'стирання'' кацапи скинуть на Україну.
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04.11.2024 12:27 Відповісти
От нехай в себе стирають.
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04.11.2024 12:40 Відповісти
Та нехай стирають кацапи своіх ,
а не наших хлопців 😡
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04.11.2024 13:46 Відповісти
Так вони "своїх" і стирають ...
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04.11.2024 14:28 Відповісти
А можливо згідно договорняків вирішено обміняти Південь на ту задріпану непотріб Суджу в майбутніх переговорах Тому й стирають.
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04.11.2024 12:45 Відповісти
Я бы не удивилась такому договорняку
Все началось в Омане
И все идет по плану Омана
А все мы - лишь пешки в этой ОМАНСКОЙ МНОГОХОДОВОЧКЕ
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04.11.2024 12:55 Відповісти
Якби ЗСУ вдалося проникнути у москву або підмосков'я то нехай би там стирали під нуль.
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04.11.2024 12:50 Відповісти
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04.11.2024 13:49 Відповісти
Знаєте що?! Я б тіло і душу положив би за тих хлопців з якими я приїхав з бзвп до лав ЗСУ на Курському напрямку. І з 38ми нас залишилось тут вже двоє. Але основний постл у тому, що краще я захищаючи Батьківщину помру на українській землі, а не на кацапщині! Слава Україні! Героям Слава!
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04.11.2024 15:09 Відповісти
 
 