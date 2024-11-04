Росіяни під "нуль" стирають населені пункти у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"
Російські загарбники останнім часом дещо знизили обстріли українського прикордоння. При цьому у Курській області щодня фіксують до 1000 "прильотів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.
Він зазначив, що у Курській області фіксують найактивніші обстріли та бомбардування. Росіяни не полишають спроби штурмувати та використовують свою звичну тактику.
"Ворог просто нищить населені пункти, просто під нуль вони стираються. Саме росіяни, попри те, що це їхнє населення і їхня територія. Дотримуються такої ж тактики, як і на Донбасі, і на півдні нашої країни", - розповів Мисник.
Щодо північного кордону, то ворог продовжує обстрілювати прикордонні території Сумської, Чернігівської та Харківської області. Але останні три доби фіксується значне зниження кількості обстрілів.
"Пов’язано з різними факторами. Тут і погодні умови, і напевно в них проблеми є з логістикою і те, що у них немає необмеженого ресурсу, щоб його застосовувати тут", - пояснив речник ОТУ "Сіверськ".
Нагадаємо, від початку операції на Курщині українські десантники завдали російським військам втрат у майже 8 тисяч осіб. Це дорівнює 15 батальйонам.
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до речі , дуже сильні і вмотивовані там наші бійці !!
А не було б сірої суджанської зони і кацапи херачили б по Сумам прямою наводкою ствольною артою-що було б тоді ?
свою країну , а не бути стертими в Курську !!
Ні Зеленський , ні Сирський не можуть дати нормальної ,
оюгрунтованоі відповіді про те ,
що робити з тою курською областю ,які плани і таке інше !!
И мы будем мудохаться годами
Доказывая- что это не мы сделали
Потратим такую кучу денег на эти процессы
Которые нам нужны будут,что наши города отстраивать
Я уже не говорю о том, что погибнуть, защищая БАХМУТ - это одно
А погибнуть на курщине - это совсем другое
А моральный аспект для воина - имеет огромное значение
Как я устала от зеленых авантюр
И от отсутствия воли у наших военных
Подчиняться приказам актера во время ВОЙНЫ СТОЛЕТИЯ
Это и бессмысленно и аморально
Ведь на карту поставлено все
Когда украинские военные покажут свою волю?
Когда враг подойдет к Киеву?
Вспомните про Катынь
Которую кацапы отрицали 50 лет
И лишь через 50 лет
Когда мир уже начал забывать войну
Кацапы признали ,что это они, а не немцы
Расстреляли в Катыни тысячи польских солдат и офицеров
Вот ровно также будет с Курской областью
Они еще там замутят МАССОВОЕ убийство своих гражданских
И заявят, что их убили украинцы
Им повторить Катынь - как два пальца.....
И возвращать Залужного и его команду
Пока не стало поздно
Которые были против отставки генерала
В команде Залужного 48% тех,кто проголосовал бы за него на выборах президента
За Зеленского на этих выборах проголосовали бы 23%
Цивілізований світ абсолютно не розуміє рашистів. Намає в них "їхнього - неїхнього" населення чи "їхньої - неїхньої" територій. Так у бандита у гопника з переходу немає "його" грошей - усі гроші "його", а якщо жертва пручається - то це бандита і гопника навіть дратує.
Рашка влаштована досить просто - є "небожителі" з влади, оточені посіпаками і підлабузниками, і є людська багнюка під ногами, яка слугує тільки для забезпечення забаганок "небожителів". Так було завжди - і за імперської царської Росії, і за СРСР, і зараз. Владна верхівка рашки абсолютно байдужа до людей, а люди абсолютно не здатні протистояти владі, бо є рабами у тридесятому поколінні.
Наївно думати, що в рашці людська багнюка влаштує якийсь бунт. Також наївно думати, що буде "дворцовий переворот" - усі адекватні люди у верхівці влади давно знищені.
Трансформація рашки - неможлива, ця країна згнила повністю. І гниль свою з останніх сил намагається розповсюдити навкруги.
а не наших хлопців 😡
Все началось в Омане
И все идет по плану Омана
А все мы - лишь пешки в этой ОМАНСКОЙ МНОГОХОДОВОЧКЕ