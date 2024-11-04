Росіяни під "нуль" стирають населені пункти у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"

Російські загарбники останнім часом дещо знизили обстріли українського прикордоння. При цьому у Курській області щодня фіксують до 1000 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Він зазначив, що у Курській області фіксують найактивніші обстріли та бомбардування. Росіяни не полишають спроби штурмувати та використовують свою звичну тактику.

"Ворог просто нищить населені пункти, просто під нуль вони стираються. Саме росіяни, попри те, що це їхнє населення і їхня територія. Дотримуються такої ж тактики, як і на Донбасі, і на півдні нашої країни", - розповів Мисник.

Щодо північного кордону, то ворог продовжує обстрілювати прикордонні території Сумської, Чернігівської та Харківської області. Але останні три доби фіксується значне зниження кількості обстрілів.

"Пов’язано з різними факторами. Тут і погодні умови, і напевно в них проблеми є з логістикою і те, що у них немає необмеженого ресурсу, щоб його застосовувати тут", - пояснив речник ОТУ "Сіверськ".

Нагадаємо, від початку операції на Курщині українські десантники завдали російським військам втрат у майже 8 тисяч осіб. Це дорівнює 15 батальйонам.

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