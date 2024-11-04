Россияне под "ноль" стирают населенные пункты в Курской области, - ОТГ "Северск"

Российские захватчики в последнее время несколько снизили обстрелы украинского приграничья. При этом в Курской области ежедневно фиксируют до 1000 "прилетов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

Он отметил, что в Курской области фиксируют активные обстрелы и бомбардировки. Россияне не оставляют попытки штурмовать и используют свою привычную тактику.

"Враг просто уничтожает населенные пункты, просто под ноль они стираются. Именно россияне, несмотря на то, что это их население и их территория. Придерживаются такой же тактики, как и на Донбассе, и на юге нашей страны", - рассказал Мысник.

Что касается северной границы, то враг продолжает обстреливать приграничные территории Сумской, Черниговской и Харьковской области. Но последние трое суток фиксируется значительное снижение количества обстрелов.

"Связано с различными факторами. Здесь и погодные условия, и наверняка у них проблемы с логистикой и то, что у них нет неограниченного ресурса, чтобы его применять здесь", - пояснил спикер ОТГ "Северск".

Напомним, с начала операции на Курщине украинские десантники нанесли российским войскам потери в почти 8 тысяч человек. Это равняется 15 батальонам.

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