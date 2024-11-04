Россияне под "ноль" стирают населенные пункты в Курской области, - ОТГ "Северск"
Российские захватчики в последнее время несколько снизили обстрелы украинского приграничья. При этом в Курской области ежедневно фиксируют до 1000 "прилетов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.
Он отметил, что в Курской области фиксируют активные обстрелы и бомбардировки. Россияне не оставляют попытки штурмовать и используют свою привычную тактику.
"Враг просто уничтожает населенные пункты, просто под ноль они стираются. Именно россияне, несмотря на то, что это их население и их территория. Придерживаются такой же тактики, как и на Донбассе, и на юге нашей страны", - рассказал Мысник.
Что касается северной границы, то враг продолжает обстреливать приграничные территории Сумской, Черниговской и Харьковской области. Но последние трое суток фиксируется значительное снижение количества обстрелов.
"Связано с различными факторами. Здесь и погодные условия, и наверняка у них проблемы с логистикой и то, что у них нет неограниченного ресурса, чтобы его применять здесь", - пояснил спикер ОТГ "Северск".
Напомним, с начала операции на Курщине украинские десантники нанесли российским войскам потери в почти 8 тысяч человек. Это равняется 15 батальонам.
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до речі , дуже сильні і вмотивовані там наші бійці !!
А не було б сірої суджанської зони і кацапи херачили б по Сумам прямою наводкою ствольною артою-що було б тоді ?
свою країну , а не бути стертими в Курську !!
Ні Зеленський , ні Сирський не можуть дати нормальної ,
оюгрунтованоі відповіді про те ,
що робити з тою курською областю ,які плани і таке інше !!
И мы будем мудохаться годами
Доказывая- что это не мы сделали
Потратим такую кучу денег на эти процессы
Которые нам нужны будут,что наши города отстраивать
Я уже не говорю о том, что погибнуть, защищая БАХМУТ - это одно
А погибнуть на курщине - это совсем другое
А моральный аспект для воина - имеет огромное значение
Как я устала от зеленых авантюр
И от отсутствия воли у наших военных
Подчиняться приказам актера во время ВОЙНЫ СТОЛЕТИЯ
Это и бессмысленно и аморально
Ведь на карту поставлено все
Когда украинские военные покажут свою волю?
Когда враг подойдет к Киеву?
Вспомните про Катынь
Которую кацапы отрицали 50 лет
И лишь через 50 лет
Когда мир уже начал забывать войну
Кацапы признали ,что это они, а не немцы
Расстреляли в Катыни тысячи польских солдат и офицеров
Вот ровно также будет с Курской областью
Они еще там замутят МАССОВОЕ убийство своих гражданских
И заявят, что их убили украинцы
Им повторить Катынь - как два пальца.....
И возвращать Залужного и его команду
Пока не стало поздно
Которые были против отставки генерала
В команде Залужного 48% тех,кто проголосовал бы за него на выборах президента
За Зеленского на этих выборах проголосовали бы 23%
Цивілізований світ абсолютно не розуміє рашистів. Намає в них "їхнього - неїхнього" населення чи "їхньої - неїхньої" територій. Так у бандита у гопника з переходу немає "його" грошей - усі гроші "його", а якщо жертва пручається - то це бандита і гопника навіть дратує.
Рашка влаштована досить просто - є "небожителі" з влади, оточені посіпаками і підлабузниками, і є людська багнюка під ногами, яка слугує тільки для забезпечення забаганок "небожителів". Так було завжди - і за імперської царської Росії, і за СРСР, і зараз. Владна верхівка рашки абсолютно байдужа до людей, а люди абсолютно не здатні протистояти владі, бо є рабами у тридесятому поколінні.
Наївно думати, що в рашці людська багнюка влаштує якийсь бунт. Також наївно думати, що буде "дворцовий переворот" - усі адекватні люди у верхівці влади давно знищені.
Трансформація рашки - неможлива, ця країна згнила повністю. І гниль свою з останніх сил намагається розповсюдити навкруги.
а не наших хлопців 😡
Все началось в Омане
И все идет по плану Омана
А все мы - лишь пешки в этой ОМАНСКОЙ МНОГОХОДОВОЧКЕ