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Новости Война
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Россияне под "ноль" стирают населенные пункты в Курской области, - ОТГ "Северск"

Бойові дії на Курщині

Российские захватчики в последнее время несколько снизили обстрелы украинского приграничья. При этом в Курской области ежедневно фиксируют до 1000 "прилетов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

Он отметил, что в Курской области фиксируют активные обстрелы и бомбардировки. Россияне не оставляют попытки штурмовать и используют свою привычную тактику.

"Враг просто уничтожает населенные пункты, просто под ноль они стираются. Именно россияне, несмотря на то, что это их население и их территория. Придерживаются такой же тактики, как и на Донбассе, и на юге нашей страны", - рассказал Мысник.

Что касается северной границы, то враг продолжает обстреливать приграничные территории Сумской, Черниговской и Харьковской области. Но последние трое суток фиксируется значительное снижение количества обстрелов.

"Связано с различными факторами. Здесь и погодные условия, и наверняка у них проблемы с логистикой и то, что у них нет неограниченного ресурса, чтобы его применять здесь", - пояснил спикер ОТГ "Северск".

Напомним, с начала операции на Курщине украинские десантники нанесли российским войскам потери в почти 8 тысяч человек. Это равняется 15 батальонам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Автор: 

боевые действия (4429) Курск (1160)


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Топ комментарии
+12
Суми і так стирають , а наших хлопців стирають на курщині ,
до речі , дуже сильні і вмотивовані там наші бійці !!
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04.11.2024 12:22 Ответить
+11
да **** з ними (з населеними свинарникамми)... хлопців шкода...
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04.11.2024 12:10 Ответить
+10
Нашим хлопцям потрібно повертатися додому , та захищати
свою країну , а не бути стертими в Курську !!
Ні Зеленський , ні Сирський не можуть дати нормальної ,
оюгрунтованоі відповіді про те ,
що робити з тою курською областю ,які плани і таке інше !!
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04.11.2024 12:20 Ответить
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да **** з ними (з населеними свинарникамми)... хлопців шкода...
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04.11.2024 12:10 Ответить
А могли би зараз Суми стирати, якби не ті хлопці...
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04.11.2024 12:15 Ответить
Суми і так стирають , а наших хлопців стирають на курщині ,
до речі , дуже сильні і вмотивовані там наші бійці !!
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04.11.2024 12:22 Ответить
А наші бійці там нікого не стирають?
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04.11.2024 12:51 Ответить
Недоліки "вибіркового" зору ...
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04.11.2024 14:22 Ответить
"Суми і так стирають"
А не було б сірої суджанської зони і кацапи херачили б по Сумам прямою наводкою ствольною артою-що було б тоді ?
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04.11.2024 13:56 Ответить
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04.11.2024 14:23 Ответить
не пзди, гнида подоляцька
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04.11.2024 12:22 Ответить
Нашим хлопцям потрібно повертатися додому , та захищати
свою країну , а не бути стертими в Курську !!
Ні Зеленський , ні Сирський не можуть дати нормальної ,
оюгрунтованоі відповіді про те ,
що робити з тою курською областю ,які плани і таке інше !!
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04.11.2024 12:20 Ответить
Думаєш що кацапи зупиняться, зразу з Суджи підуть на Суми, і що зміниться?
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04.11.2024 12:30 Ответить
А потом кацапы подадут иск в Гаагу
И мы будем мудохаться годами
Доказывая- что это не мы сделали
Потратим такую кучу денег на эти процессы
Которые нам нужны будут,что наши города отстраивать
Я уже не говорю о том, что погибнуть, защищая БАХМУТ - это одно
А погибнуть на курщине - это совсем другое
А моральный аспект для воина - имеет огромное значение
Как я устала от зеленых авантюр
И от отсутствия воли у наших военных
Подчиняться приказам актера во время ВОЙНЫ СТОЛЕТИЯ
Это и бессмысленно и аморально
Ведь на карту поставлено все
Когда украинские военные покажут свою волю?
Когда враг подойдет к Киеву?
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04.11.2024 12:20 Ответить
Кацапи іск в Гаагу, це тобі скабеева сказала, чи сімонянша?
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04.11.2024 12:34 Ответить
Нікуди вони нічого не подадуть. Кацапи в Україні натворили такого шо ні в яку Гаагу вони не сунуться, навіть їхній воШдь є міжнародним злочинцем.
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04.11.2024 13:27 Ответить
Вы плохо знаете кацапов
Вспомните про Катынь
Которую кацапы отрицали 50 лет
И лишь через 50 лет
Когда мир уже начал забывать войну
Кацапы признали ,что это они, а не немцы
Расстреляли в Катыни тысячи польских солдат и офицеров
Вот ровно также будет с Курской областью
Они еще там замутят МАССОВОЕ убийство своих гражданских
И заявят, что их убили украинцы
Им повторить Катынь - как два пальца.....
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04.11.2024 13:37 Ответить
Вже в Гаазі знають хто такі та на що здатні свинособаки кацапсячі.
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04.11.2024 14:33 Ответить
Пора отстранять зеленского
И возвращать Залужного и его команду
Пока не стало поздно
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04.11.2024 12:23 Ответить
У Залужного є команда, ви теж в ній мабуть?
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04.11.2024 12:31 Ответить
В команде Залужного 72% украинцев
Которые были против отставки генерала
В команде Залужного 48% тех,кто проголосовал бы за него на выборах президента
За Зеленского на этих выборах проголосовали бы 23%
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04.11.2024 12:40 Ответить
Наскільки я знаю, він звільнився і вже виключен зі складу ЗС за станом здоров"я, перебуває зараз в Лондоні, на новій посаді. А чого вас так пучить в тамбові чи пензі, то велике питання...
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04.11.2024 12:44 Ответить
"...це їхнє населення і їхня територія..."

Цивілізований світ абсолютно не розуміє рашистів. Намає в них "їхнього - неїхнього" населення чи "їхньої - неїхньої" територій. Так у бандита у гопника з переходу немає "його" грошей - усі гроші "його", а якщо жертва пручається - то це бандита і гопника навіть дратує.

Рашка влаштована досить просто - є "небожителі" з влади, оточені посіпаками і підлабузниками, і є людська багнюка під ногами, яка слугує тільки для забезпечення забаганок "небожителів". Так було завжди - і за імперської царської Росії, і за СРСР, і зараз. Владна верхівка рашки абсолютно байдужа до людей, а люди абсолютно не здатні протистояти владі, бо є рабами у тридесятому поколінні.

Наївно думати, що в рашці людська багнюка влаштує якийсь бунт. Також наївно думати, що буде "дворцовий переворот" - усі адекватні люди у верхівці влади давно знищені.

Трансформація рашки - неможлива, ця країна згнила повністю. І гниль свою з останніх сил намагається розповсюдити навкруги.
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04.11.2024 12:24 Ответить
А потім оті 'стирання'' кацапи скинуть на Україну.
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04.11.2024 12:27 Ответить
От нехай в себе стирають.
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04.11.2024 12:40 Ответить
Та нехай стирають кацапи своіх ,
а не наших хлопців 😡
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04.11.2024 13:46 Ответить
Так вони "своїх" і стирають ...
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04.11.2024 14:28 Ответить
А можливо згідно договорняків вирішено обміняти Південь на ту задріпану непотріб Суджу в майбутніх переговорах Тому й стирають.
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04.11.2024 12:45 Ответить
Я бы не удивилась такому договорняку
Все началось в Омане
И все идет по плану Омана
А все мы - лишь пешки в этой ОМАНСКОЙ МНОГОХОДОВОЧКЕ
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04.11.2024 12:55 Ответить
Якби ЗСУ вдалося проникнути у москву або підмосков'я то нехай би там стирали під нуль.
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04.11.2024 12:50 Ответить
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04.11.2024 13:49 Ответить
Знаєте що?! Я б тіло і душу положив би за тих хлопців з якими я приїхав з бзвп до лав ЗСУ на Курському напрямку. І з 38ми нас залишилось тут вже двоє. Але основний постл у тому, що краще я захищаючи Батьківщину помру на українській землі, а не на кацапщині! Слава Україні! Героям Слава!
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04.11.2024 15:09 Ответить
 
 