Двоє чоловіків хотіли нелегально потрапити до Словаччини, але заблукали в горах, - Держприкордонслужба

Прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там 4 дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Військовослужбовці виявили під час патрулювання двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування чоловіків виявилося, що ті блукають у горах уже чотири доби. Жителі Донеччини та Черкащини зізналися, що планували у незаконний спосіб потрапити в Словаччину.

Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

Правопорушники ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках. Врешті, правопорушники збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби "Стужиця". Там їх і виявили прикордонники.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Їхню подальшу долю визначить суд.

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