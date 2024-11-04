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Двоє чоловіків хотіли нелегально потрапити до Словаччини, але заблукали в горах, - Держприкордонслужба

У горах затримали двох чоловіків

Прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там 4 дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Військовослужбовці виявили під час патрулювання двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування чоловіків виявилося, що ті блукають у горах уже чотири доби. Жителі Донеччини та Черкащини зізналися, що планували у незаконний спосіб потрапити в Словаччину.

Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

Правопорушники ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках. Врешті, правопорушники збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби "Стужиця". Там їх і виявили прикордонники.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Їхню подальшу долю визначить суд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $2 тис. на гумовому човні до Молдови: На березі Дністра затримано двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) кордон (4838) ухилянти (1030)


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Топ коментарі
+5
...проложили маршрут в мобильных приложениях.

Два продвинутых барана. А обычный компас их чем не устраивал?
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04.11.2024 13:28 Відповісти
+4
Жертви цифровізації незнають про існування звичайний компасів
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04.11.2024 13:30 Відповісти
+4
ці два добойоби для початку пішли хоча б у 2 денний похід і переночували в лісі.
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04.11.2024 13:49 Відповісти
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Президентське оточення розбігається?
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04.11.2024 13:14 Відповісти
Пакуйте их в ТЦК. Они уже и форму себе купили.
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04.11.2024 13:16 Відповісти
У меня такое есть.
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04.11.2024 14:13 Відповісти
якщо через гори, то треба дочекатись поки будуть хуртовини, тоді прикордонники будуть сидіти по теплим заставам, і за тиждень можно буде точно вийти у Словаччину.
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04.11.2024 13:18 Відповісти
або замерзнути у лісі насмерть за 2 дні блукання
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04.11.2024 13:44 Відповісти
треба просто гарно готуватись - скітурівські лижі, пухове споряждження типу mammut, газова кухня, зручні маскхалати, взуття "дакштайн" або "шекелтон"... Все ж таки люди далеко не бідні, якщо витрачають десятку баксів на прослуховування реклами туристського маршруту.
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04.11.2024 13:55 Відповісти
Та і коламбія звичайна піде. Головне їжі з запасом взяти і ніякого алкоголю
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04.11.2024 14:00 Відповісти
звичайна "коламбія" - то для бідних лохів, які не уявляють всіх принад ночівель у снігу у гірському лісі. І як раз їжею можно і частково пожертвувати, а на ту вагу взяти лавинні шнури і лавинні лопати. Ну і нарешті навчитись користуватись компасом. Тоді можливо вдасться вижити. Але це не точно. Краще піти зварювальником у рембат. Там точно більше шансів вижити.
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04.11.2024 14:14 Відповісти
А може проще піти на дешманську роботу де бронь дають і пинать там куї? "На работа.юа" навіть фільтр по пошук є для "бронювання"
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04.11.2024 14:19 Відповісти
буває так, що ті куї, які треба пинати на дешманській роботі, значно важчі, ніж ті підривачі МВП-62М до міни ТМ-62, які треба пару раз на тиждень закручувати, та натискати на кніпку за 35 тисяч гривень, а потім іхати у теплий будинок, і варити з пацанами справжній борщ з мясом.
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04.11.2024 14:30 Відповісти
Ну тут згоден, як повезе
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04.11.2024 14:32 Відповісти
тут на везіня сподіватись - дурне діло. У мене знайомий, таксист, теж сподівався на везіння, і не хотів із свого "сірого" таксування підшукати більш-менш "тилову роботу" у ЗСУ тисяч за тридцять з перспективою отримання УБД. Тепер сидить прямо у Роботино, і "охороняє" бліндажик, який для нього захопили штурмовики. Ну, як для не спортсмена на п'ятому десятку рочків - це якось не дуже привабливий варіант.
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04.11.2024 14:42 Відповісти
Все! Під конвоєм до ТЦК і в розвідники! Досвід у них вже є.
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04.11.2024 13:22 Відповісти
...проложили маршрут в мобильных приложениях.

Два продвинутых барана. А обычный компас их чем не устраивал?
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04.11.2024 13:28 Відповісти
Вони з фізикою не дружили .
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04.11.2024 16:07 Відповісти
Жертви цифровізації незнають про існування звичайний компасів
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04.11.2024 13:30 Відповісти
ці два добойоби для початку пішли хоча б у 2 денний похід і переночували в лісі.
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04.11.2024 13:49 Відповісти
Хотіли нелегально заблукати в горах, а потрапили в Словаччину!
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04.11.2024 13:51 Відповісти
Руссо туристо облико морале. Чьерт побьри.
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04.11.2024 13:53 Відповісти
Конечно могли отгавкаться. Шо жителю Черкасской, что Донецкой обл. в лесу гулять не запрещено. Правда есть припограничная зона. Ну виноваты. На местности, в лесу она не обозначена. А значит претензии отвергаются.
Так погранцы неделю будут нервы трепать. Проще отстегнуть 5 штук и завтра дома быть. Ща не выгорело. Или 2 недели мести улицу, и не копейки не платить.
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04.11.2024 14:04 Відповісти
То порушення по факту ніякого немає. Гуляти в лісі - не злочин бо він не приватний
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04.11.2024 14:13 Відповісти
Шо ти мені тут дурня клеїш, втікти вони хтіли, покинути неньку
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04.11.2024 14:34 Відповісти
Блин, там что, указатели нельзя поставить!
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04.11.2024 16:04 Відповісти
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04.11.2024 16:09 Відповісти
 
 