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Двое мужчин хотели нелегально попасть в Словакию, но заблудились в горах, - Госпогранслужба

У горах затримали двох чоловіків

Пограничники Чопского отряда обнаружили в горах мужчин, которые блуждали там 4 дня. Оказалось, что нелегально хотели попасть в Словакию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Военнослужащие обнаружили во время патрулирования двух неизвестных, которые шли по дороге, ведущей к пограничному подразделению. Во время опроса мужчин оказалось, что те блуждают в горах уже четверо суток. Жители Донецкой и Черкасской областей признались, что планировали незаконным способом попасть в Словакию.

Мужчины рассказали, что познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию о незаконном пересечении границы. Далее решили объединиться, чтобы идти вместе. Для пересечения госграницы выбрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там имели больше шансов избежать пограничных нарядов.

Правонарушители тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией. Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных отрезках. В конце концов, правонарушители сбились с маршрута и блуждали наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы "Стужица". Там их и обнаружили пограничники.

Мужчин задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу определит суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) граница (5312) уклонисты (957)


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Топ комментарии
+5
...проложили маршрут в мобильных приложениях.

Два продвинутых барана. А обычный компас их чем не устраивал?
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04.11.2024 13:28 Ответить
+4
Жертви цифровізації незнають про існування звичайний компасів
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04.11.2024 13:30 Ответить
+4
ці два добойоби для початку пішли хоча б у 2 денний похід і переночували в лісі.
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04.11.2024 13:49 Ответить
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Президентське оточення розбігається?
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04.11.2024 13:14 Ответить
Пакуйте их в ТЦК. Они уже и форму себе купили.
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04.11.2024 13:16 Ответить
У меня такое есть.
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04.11.2024 14:13 Ответить
якщо через гори, то треба дочекатись поки будуть хуртовини, тоді прикордонники будуть сидіти по теплим заставам, і за тиждень можно буде точно вийти у Словаччину.
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04.11.2024 13:18 Ответить
або замерзнути у лісі насмерть за 2 дні блукання
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04.11.2024 13:44 Ответить
треба просто гарно готуватись - скітурівські лижі, пухове споряждження типу mammut, газова кухня, зручні маскхалати, взуття "дакштайн" або "шекелтон"... Все ж таки люди далеко не бідні, якщо витрачають десятку баксів на прослуховування реклами туристського маршруту.
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04.11.2024 13:55 Ответить
Та і коламбія звичайна піде. Головне їжі з запасом взяти і ніякого алкоголю
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04.11.2024 14:00 Ответить
звичайна "коламбія" - то для бідних лохів, які не уявляють всіх принад ночівель у снігу у гірському лісі. І як раз їжею можно і частково пожертвувати, а на ту вагу взяти лавинні шнури і лавинні лопати. Ну і нарешті навчитись користуватись компасом. Тоді можливо вдасться вижити. Але це не точно. Краще піти зварювальником у рембат. Там точно більше шансів вижити.
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04.11.2024 14:14 Ответить
А може проще піти на дешманську роботу де бронь дають і пинать там куї? "На работа.юа" навіть фільтр по пошук є для "бронювання"
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04.11.2024 14:19 Ответить
буває так, що ті куї, які треба пинати на дешманській роботі, значно важчі, ніж ті підривачі МВП-62М до міни ТМ-62, які треба пару раз на тиждень закручувати, та натискати на кніпку за 35 тисяч гривень, а потім іхати у теплий будинок, і варити з пацанами справжній борщ з мясом.
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04.11.2024 14:30 Ответить
Ну тут згоден, як повезе
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04.11.2024 14:32 Ответить
тут на везіня сподіватись - дурне діло. У мене знайомий, таксист, теж сподівався на везіння, і не хотів із свого "сірого" таксування підшукати більш-менш "тилову роботу" у ЗСУ тисяч за тридцять з перспективою отримання УБД. Тепер сидить прямо у Роботино, і "охороняє" бліндажик, який для нього захопили штурмовики. Ну, як для не спортсмена на п'ятому десятку рочків - це якось не дуже привабливий варіант.
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04.11.2024 14:42 Ответить
Все! Під конвоєм до ТЦК і в розвідники! Досвід у них вже є.
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04.11.2024 13:22 Ответить
...проложили маршрут в мобильных приложениях.

Два продвинутых барана. А обычный компас их чем не устраивал?
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04.11.2024 13:28 Ответить
Вони з фізикою не дружили .
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04.11.2024 16:07 Ответить
Жертви цифровізації незнають про існування звичайний компасів
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04.11.2024 13:30 Ответить
ці два добойоби для початку пішли хоча б у 2 денний похід і переночували в лісі.
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04.11.2024 13:49 Ответить
Хотіли нелегально заблукати в горах, а потрапили в Словаччину!
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04.11.2024 13:51 Ответить
Руссо туристо облико морале. Чьерт побьри.
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04.11.2024 13:53 Ответить
Конечно могли отгавкаться. Шо жителю Черкасской, что Донецкой обл. в лесу гулять не запрещено. Правда есть припограничная зона. Ну виноваты. На местности, в лесу она не обозначена. А значит претензии отвергаются.
Так погранцы неделю будут нервы трепать. Проще отстегнуть 5 штук и завтра дома быть. Ща не выгорело. Или 2 недели мести улицу, и не копейки не платить.
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04.11.2024 14:04 Ответить
То порушення по факту ніякого немає. Гуляти в лісі - не злочин бо він не приватний
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04.11.2024 14:13 Ответить
Шо ти мені тут дурня клеїш, втікти вони хтіли, покинути неньку
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04.11.2024 14:34 Ответить
Блин, там что, указатели нельзя поставить!
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04.11.2024 16:04 Ответить
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04.11.2024 16:09 Ответить
 
 