Двое мужчин хотели нелегально попасть в Словакию, но заблудились в горах, - Госпогранслужба
Пограничники Чопского отряда обнаружили в горах мужчин, которые блуждали там 4 дня. Оказалось, что нелегально хотели попасть в Словакию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Военнослужащие обнаружили во время патрулирования двух неизвестных, которые шли по дороге, ведущей к пограничному подразделению. Во время опроса мужчин оказалось, что те блуждают в горах уже четверо суток. Жители Донецкой и Черкасской областей признались, что планировали незаконным способом попасть в Словакию.
Мужчины рассказали, что познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию о незаконном пересечении границы. Далее решили объединиться, чтобы идти вместе. Для пересечения госграницы выбрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там имели больше шансов избежать пограничных нарядов.
Правонарушители тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией. Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных отрезках. В конце концов, правонарушители сбились с маршрута и блуждали наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы "Стужица". Там их и обнаружили пограничники.
Мужчин задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу определит суд.
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Два продвинутых барана. А обычный компас их чем не устраивал?
Так погранцы неделю будут нервы трепать. Проще отстегнуть 5 штук и завтра дома быть. Ща не выгорело. Или 2 недели мести улицу, и не копейки не платить.