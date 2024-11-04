Судитимуть директорку благодійної організації, яка привласнила кошти, зібрані на авто для ЗСУ

Директорка благодійної організації привласнила майже 3 тис. доларів, які зібрали для купівлі автомобіля для військовослужбовця ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо директорки однієї з благодійних організацій за обвинуваченням у заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом зловживання довірою та обману, а саме заволодінні грошима під час придбання автомобіля для військовослужбовця Збройних сил України (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Також читайте: В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених чи зниклих безвісти військових, - Координаційний штаб

Що придумала шахрайка?

Обвинувачена запевнила матір військовослужбовця у тому, що може допомогти знайти і придбати автомобіль для її сина, але потрібно внести завдаток за машину. При цьому благодійниця надсилала фото автомобіля, який начебто збирається купити.



Проте, дійсно заплативши завдаток за машину, директорка благодійної організації згодом відмовилась її купувати, а грошима у сумі 2850 доларів США, які отримала для придбання автомобіля, розпорядилася на власний розсуд.

Матері військовослужбовця, яка чекала на машину, обвинувачена розповідала, що необхідно ще трохи почекати, адже виникли певні складнощі з транспортуванням автомобіля, а згодом обіцяла повернути гроші, оскільки машину жінка так і не придбала.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продавав неіснуючі РЕБ та дрони: У Києві чоловік ошукав військовослужбовців та їхніх близьких на 280 тис. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Наразі обвинувальний акт відносно директорки благодійної організації скеровано до суду.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.