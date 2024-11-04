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Судитимуть директорку благодійної організації, яка привласнила кошти, зібрані на авто для ЗСУ

Шахрайство директорки благодійної організації

Директорка благодійної організації привласнила майже 3 тис. доларів, які зібрали для купівлі автомобіля для військовослужбовця ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо директорки однієї з благодійних організацій за обвинуваченням у заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом зловживання довірою та обману, а саме заволодінні грошима під час придбання автомобіля для військовослужбовця Збройних сил України (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

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Що придумала шахрайка?

Обвинувачена запевнила матір військовослужбовця у тому, що може допомогти знайти і придбати автомобіль для її сина, але потрібно внести завдаток за машину. При цьому благодійниця надсилала фото автомобіля, який начебто збирається купити.

Проте, дійсно заплативши завдаток за машину, директорка благодійної організації згодом відмовилась її купувати, а грошима у сумі 2850 доларів США, які отримала для придбання автомобіля, розпорядилася на власний розсуд.

Матері військовослужбовця, яка чекала на машину, обвинувачена розповідала, що необхідно ще трохи почекати, адже виникли певні складнощі з транспортуванням автомобіля, а згодом обіцяла повернути гроші, оскільки машину жінка так і не придбала.

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Наразі обвинувальний акт відносно директорки благодійної організації скеровано до суду.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Автор: 

авто (6256) благодійність (584) Київ (19791) шахрайство (1125)


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Топ коментарі
+8
А якщо б заблокувала воєнне виробництво Порошенка - отримала б зелену медальку.
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04.11.2024 16:21 Відповісти
+4
Закопати живцем і кол з осики вбити в могилу,
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04.11.2024 16:19 Відповісти
+2
тут таких благодійників в кожному райцентрі по 2 - 3 шт.
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04.11.2024 16:32 Відповісти
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Закопати живцем і кол з осики вбити в могилу,
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04.11.2024 16:19 Відповісти
А якщо б заблокувала воєнне виробництво Порошенка - отримала б зелену медальку.
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04.11.2024 16:21 Відповісти
Навіть, якщоб одночасно однією рукою ******* гроші, а іншою блокувала воєнне виробництво Порошенка, як це роблять призначенці Зеленського.

Про неї б сказали, що вона різала чеченців поки нас всіх у Києві не було.
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04.11.2024 16:36 Відповісти
тут таких благодійників в кожному райцентрі по 2 - 3 шт.
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04.11.2024 16:32 Відповісти
2850 доларів США... Ви серйозно? Та у синулі керівниці одеської благодійної організації https://dumskaya.net/news/_6174-186399/ua/ в трусах було більше!
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04.11.2024 16:45 Відповісти
А типу 2850 доларів красти можна, якщо хтось вкрав більше? Така у вас дивна логіка?
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04.11.2024 17:24 Відповісти
Яка благодійна організація, так і пишите ватажка кримінального угруповання
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04.11.2024 16:50 Відповісти
Благотворитель Куев , и тут же на первой странице Ермак Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать , одни **** благотворители.... Если одна цель барыг при власти..
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04.11.2024 17:36 Відповісти
А скільки зелені грошей державних привласнили?! Коли ту саранчу судити будуть???
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04.11.2024 18:14 Відповісти
Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь кроме того, актер должен где-то работать. Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала, у шлифовального станка.
А как вы себе это представляете?
Волонтер работает на производстве с 8 до 17, а потом бегает по магазинам и закупает снаряжение? В выходные дни пакует и берет отгулы чтоб отвести на фронт?
В уставе профсоюзной организации записано что 30% средств идет на содержание руководящих штатов. Никто из обычных людей без оплаты не будет работать.
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04.11.2024 20:03 Відповісти
 
 