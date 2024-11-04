Судитимуть директорку благодійної організації, яка привласнила кошти, зібрані на авто для ЗСУ
Директорка благодійної організації привласнила майже 3 тис. доларів, які зібрали для купівлі автомобіля для військовослужбовця ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо директорки однієї з благодійних організацій за обвинуваченням у заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом зловживання довірою та обману, а саме заволодінні грошима під час придбання автомобіля для військовослужбовця Збройних сил України (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
Що придумала шахрайка?
Обвинувачена запевнила матір військовослужбовця у тому, що може допомогти знайти і придбати автомобіль для її сина, але потрібно внести завдаток за машину. При цьому благодійниця надсилала фото автомобіля, який начебто збирається купити.
Проте, дійсно заплативши завдаток за машину, директорка благодійної організації згодом відмовилась її купувати, а грошима у сумі 2850 доларів США, які отримала для придбання автомобіля, розпорядилася на власний розсуд.
Матері військовослужбовця, яка чекала на машину, обвинувачена розповідала, що необхідно ще трохи почекати, адже виникли певні складнощі з транспортуванням автомобіля, а згодом обіцяла повернути гроші, оскільки машину жінка так і не придбала.
Наразі обвинувальний акт відносно директорки благодійної організації скеровано до суду.
Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.
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Про неї б сказали, що вона різала чеченців поки нас всіх у Києві не було.
А как вы себе это представляете?
Волонтер работает на производстве с 8 до 17, а потом бегает по магазинам и закупает снаряжение? В выходные дни пакует и берет отгулы чтоб отвести на фронт?
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