Будут судить директора благотворительной организации, присвоившую средства, собранные на авто для ВСУ
Директор благотворительной организации присвоила почти 3 тыс. долларов, собранных для покупки автомобиля для военнослужащего ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении директора одной из благотворительных организаций по обвинению в завладении чужим имуществом (мошенничестве), путем злоупотребления доверием и обмана, а именно завладении - деньгами при приобретении автомобиля для военнослужащего Вооруженных сил Украины (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).
Что придумала мошенница?
Обвиняемая заверила мать военнослужащего в том, что может помочь найти и приобрести автомобиль для ее сына, но нужно внести задаток за машину. При этом благотворительница присылала фото автомобиля, который якобы собирается купить.
Однако, действительно заплатив задаток за машину, директор благотворительной организации впоследствии отказалась ее покупать, а деньгами в сумме 2850 долларов США, которые получила для приобретения автомобиля, распорядилась по своему усмотрению.
Матери военнослужащего, которая ждала машину, обвиняемая рассказывала, что необходимо еще немного подождать, так как возникли определенные сложности с транспортировкой автомобиля, а впоследствии обещала вернуть деньги, поскольку машину женщина так и не приобрела.
На данное время обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации направлен в суд.
Напомним, в сентябре правоохранители задержали руководителя благотворительной организации в Полтаве, который заработал более 35 млн грн на продаже авто, которые завозил как гуманитарную помощь для ВСУ.
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Про неї б сказали, що вона різала чеченців поки нас всіх у Києві не було.
А как вы себе это представляете?
Волонтер работает на производстве с 8 до 17, а потом бегает по магазинам и закупает снаряжение? В выходные дни пакует и берет отгулы чтоб отвести на фронт?
В уставе профсоюзной организации записано что 30% средств идет на содержание руководящих штатов. Никто из обычных людей без оплаты не будет работать.