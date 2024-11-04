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Будут судить директора благотворительной организации, присвоившую средства, собранные на авто для ВСУ

Шахрайство директорки благодійної організації

Директор благотворительной организации присвоила почти 3 тыс. долларов, собранных для покупки автомобиля для военнослужащего ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении директора одной из благотворительных организаций по обвинению в завладении чужим имуществом (мошенничестве), путем злоупотребления доверием и обмана, а именно завладении - деньгами при приобретении автомобиля для военнослужащего Вооруженных сил Украины (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

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Что придумала мошенница?

Обвиняемая заверила мать военнослужащего в том, что может помочь найти и приобрести автомобиль для ее сына, но нужно внести задаток за машину. При этом благотворительница присылала фото автомобиля, который якобы собирается купить.

Однако, действительно заплатив задаток за машину, директор благотворительной организации впоследствии отказалась ее покупать, а деньгами в сумме 2850 долларов США, которые получила для приобретения автомобиля, распорядилась по своему усмотрению.

Матери военнослужащего, которая ждала машину, обвиняемая рассказывала, что необходимо еще немного подождать, так как возникли определенные сложности с транспортировкой автомобиля, а впоследствии обещала вернуть деньги, поскольку машину женщина так и не приобрела.

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На данное время обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации направлен в суд.

Напомним, в сентябре правоохранители задержали руководителя благотворительной организации в Полтаве, который заработал более 35 млн грн на продаже авто, которые завозил как гуманитарную помощь для ВСУ.

Автор: 

авто (4221) благотворительность (622) Киев (25792) мошенничество (1252)


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Топ комментарии
+8
А якщо б заблокувала воєнне виробництво Порошенка - отримала б зелену медальку.
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04.11.2024 16:21 Ответить
+4
Закопати живцем і кол з осики вбити в могилу,
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04.11.2024 16:19 Ответить
+2
тут таких благодійників в кожному райцентрі по 2 - 3 шт.
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04.11.2024 16:32 Ответить
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Закопати живцем і кол з осики вбити в могилу,
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04.11.2024 16:19 Ответить
А якщо б заблокувала воєнне виробництво Порошенка - отримала б зелену медальку.
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04.11.2024 16:21 Ответить
Навіть, якщоб одночасно однією рукою ******* гроші, а іншою блокувала воєнне виробництво Порошенка, як це роблять призначенці Зеленського.

Про неї б сказали, що вона різала чеченців поки нас всіх у Києві не було.
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04.11.2024 16:36 Ответить
тут таких благодійників в кожному райцентрі по 2 - 3 шт.
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04.11.2024 16:32 Ответить
2850 доларів США... Ви серйозно? Та у синулі керівниці одеської благодійної організації https://dumskaya.net/news/_6174-186399/ua/ в трусах було більше!
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04.11.2024 16:45 Ответить
А типу 2850 доларів красти можна, якщо хтось вкрав більше? Така у вас дивна логіка?
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04.11.2024 17:24 Ответить
Яка благодійна організація, так і пишите ватажка кримінального угруповання
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04.11.2024 16:50 Ответить
Благотворитель Куев , и тут же на первой странице Ермак Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать , одни **** благотворители.... Если одна цель барыг при власти..
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04.11.2024 17:36 Ответить
А скільки зелені грошей державних привласнили?! Коли ту саранчу судити будуть???
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04.11.2024 18:14 Ответить
Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь кроме того, актер должен где-то работать. Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала, у шлифовального станка.
А как вы себе это представляете?
Волонтер работает на производстве с 8 до 17, а потом бегает по магазинам и закупает снаряжение? В выходные дни пакует и берет отгулы чтоб отвести на фронт?
В уставе профсоюзной организации записано что 30% средств идет на содержание руководящих штатов. Никто из обычных людей без оплаты не будет работать.
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04.11.2024 20:03 Ответить
 
 