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Присвоил более 740 тыс. грн умерших лиц: задержан следователь полиции Кривого Рога. ФОТО

Следователя полиции из Кривого Рога подозревают в присвоении денег умерших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, в течение 2024 года, используя свои служебные полномочия во время выезда на место происшествия, забирал телефоны, паспорта и банковские карты людей, умерших естественной смертью.

"После завладения их личными вещами, подозреваемый снимал деньги с банкоматов, расплачивался в магазинах, а также противоправно входил в банковские приложения на украденных телефонах, получая доступ к депозитам пенсионеров. В некоторых случаях он даже оформлял кредиты на имена умерших людей. Таким образом в целом полицейский завладел более 740 тыс грн", - говорится в сообщении.

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Так, во время обысков по месту его проживания были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, паспорта умерших, а также боеприпасы различного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

Его задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве, присвоении чужого имущества, несанкционированном вмешательстве в работу электронных систем и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 190, ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас следователю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 3 млн грн.

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Поліцейський крав гроші померлих у Кривому Розі
Поліцейський крав гроші померлих у Кривому Розі

Автор: 

Кривой Рог (1409) мошенничество (1254) правоохранительные органы (2971)


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Топ комментарии
+8
Казимир Малєвич гірко заздрить...
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04.11.2024 14:29 Ответить
+7
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04.11.2024 14:13 Ответить
+5
То може їм ще зарплати підняти, і ще більше забронювати.
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04.11.2024 14:28 Ответить
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04.11.2024 14:13 Ответить
Це що, вигляд результатів розслідування та покарання???
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04.11.2024 14:22 Ответить
Казимир Малєвич гірко заздрить...
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04.11.2024 14:29 Ответить
Ну я радий, що цей мусорок освічений, Мертві душі Гоголя читав! 😁
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04.11.2024 14:15 Ответить
І що, воно було того варто? Нещасні 740 тисяч проти пенсії у 40 років і всіх ментівських льгот
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04.11.2024 14:16 Ответить
Його відпустять, не будьте наївними?
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04.11.2024 14:17 Ответить
Але ж за ті самі гроші а не дарма
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04.11.2024 14:20 Ответить
Вище є коментар з картинкою результатів розслідування та покарання..
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04.11.2024 14:24 Ответить
Ну пенсія в 40 років у них бути не може, оскільки потрібно чистих 25 календарних років вислуги, по друге пільг ,як ви кажете ментовських немає вже років з 15. А те що воно придурок і позарилось на ці кошти це факт. Тим паче якщо він слідчий. Такий мабуть і слідчий був ,якщо не розумів,що всі транзакції по банкам легко вираховуються
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04.11.2024 15:03 Ответить
яка гидота
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04.11.2024 14:18 Ответить
Що таке? Навіть серед поліцаїв щурі не в повазі?
Ще з дитинства потрібно вчити - поділись з ближнім!
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04.11.2024 14:27 Ответить
То може їм ще зарплати підняти, і ще більше забронювати.
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04.11.2024 14:28 Ответить
Мусор звичайний,там більшисть таких.
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04.11.2024 14:32 Ответить
Зараз піде на фронт і нічого йому не буде.
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04.11.2024 14:34 Ответить
Тай або втече з фронту , або побратимів підставить , почне за гроші позиції здавати кацапам.
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04.11.2024 16:02 Ответить
Цікаво скільки таких серед криштально чесних?
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04.11.2024 14:39 Ответить
Там ціла зграя...мабуть взяв на себе...комунальники, швидка, менти...і працівники банку...
Під час вимагання грошей оформлення послуг на похорон матері мені родич передавав гроші....і через пару днів до батька зателефонували...що цей родич скоїв смертельну дтп...і потрібно терміново занести гроші для вирішення питання...
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04.11.2024 14:39 Ответить
Это шо родственники умерших вызывали полицию и уезжали, а он сам рылся? При авариях на дорогах этим занимаются гаишники, или скорая помощь. Что раньше приедет. Дело палевное, но если не наглеть и мыть половину с кошелька. Так. Бизнес на сигареты.
Я не знаю, каков механизм. Но при получении справки о смерти все банковские карты оказываются заблокированными.
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04.11.2024 14:42 Ответить
"це мєрзость"...
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04.11.2024 14:43 Ответить
Таких треба на звичайну зону..
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04.11.2024 14:46 Ответить
як таких екземплярів обирають на службу в поліцію?.... мабуть за якимось критеріями, які не відомі широкому загалу, наприклад, схильність до брехні, до скоєння злочинів або просто схильність до крадіжок... я, наприклад 2 рази при прийомі на роботу проходила поліграф...., а в поліцію схоже приймають всіх, кого не взяли де інде...
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04.11.2024 14:58 Ответить
Як обирають ? Собі подібних .
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04.11.2024 16:03 Ответить
Это тоже 2года, можно условно.
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05.11.2024 20:47 Ответить
 
 