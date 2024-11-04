Присвоил более 740 тыс. грн умерших лиц: задержан следователь полиции Кривого Рога. ФОТО

Следователя полиции из Кривого Рога подозревают в присвоении денег умерших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, в течение 2024 года, используя свои служебные полномочия во время выезда на место происшествия, забирал телефоны, паспорта и банковские карты людей, умерших естественной смертью.

"После завладения их личными вещами, подозреваемый снимал деньги с банкоматов, расплачивался в магазинах, а также противоправно входил в банковские приложения на украденных телефонах, получая доступ к депозитам пенсионеров. В некоторых случаях он даже оформлял кредиты на имена умерших людей. Таким образом в целом полицейский завладел более 740 тыс грн", - говорится в сообщении.

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Так, во время обысков по месту его проживания были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, паспорта умерших, а также боеприпасы различного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

Его задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве, присвоении чужого имущества, несанкционированном вмешательстве в работу электронных систем и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 190, ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас следователю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 3 млн грн.

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