Присвоил более 740 тыс. грн умерших лиц: задержан следователь полиции Кривого Рога. ФОТО
Следователя полиции из Кривого Рога подозревают в присвоении денег умерших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, в течение 2024 года, используя свои служебные полномочия во время выезда на место происшествия, забирал телефоны, паспорта и банковские карты людей, умерших естественной смертью.
"После завладения их личными вещами, подозреваемый снимал деньги с банкоматов, расплачивался в магазинах, а также противоправно входил в банковские приложения на украденных телефонах, получая доступ к депозитам пенсионеров. В некоторых случаях он даже оформлял кредиты на имена умерших людей. Таким образом в целом полицейский завладел более 740 тыс грн", - говорится в сообщении.
Так, во время обысков по месту его проживания были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, паспорта умерших, а также боеприпасы различного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.
Его задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве, присвоении чужого имущества, несанкционированном вмешательстве в работу электронных систем и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 190, ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас следователю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 3 млн грн.
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Під час
вимагання грошейоформлення послуг на похорон матері мені родич передавав гроші....і через пару днів до батька зателефонували...що цей родич скоїв смертельну дтп...і потрібно терміново занести гроші для вирішення питання...
Я не знаю, каков механизм. Но при получении справки о смерти все банковские карты оказываются заблокированными.