Привласнив понад 740 тис. грн померлих осіб: затримано слідчого поліції Кривого Рогу. ФОТО

Слідчого поліції з Кривого Рогу підозрюють у привласненні грошей померлих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, впродовж 2024 року, використовуючи свої службові повноваження під час виїзду на місце події, забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю.

"Після заволодіння їх особистими речами, підозрюваний знімав гроші з банкоматів, розплачувався у магазинах, а також протиправно входив у банківські додатки на вкрадених телефонах, отримуючи доступ до депозитів пенсіонерів. У деяких випадках він навіть оформлював кредити на імена померлих людей. Таким чином загалом поліцейський заволодів понад 740 тис грн", - йдеться в повідомленні.

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Так, під час обшуків за місцем його проживання було вилучено банківські картки, мобільні телефони, паспорти померлих, а також боєприпаси різного калібру і три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

Його затримали та повідомили про підозру у шахрайстві, привласненні чужого майна, несанкціонованому втручанні в роботу електронних систем та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 190, ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі слідчому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 3 млн грн.

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