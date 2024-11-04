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Привласнив понад 740 тис. грн померлих осіб: затримано слідчого поліції Кривого Рогу. ФОТО

Слідчого поліції з Кривого Рогу підозрюють у привласненні грошей померлих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, впродовж 2024 року, використовуючи свої службові повноваження під час виїзду на місце події, забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю.

"Після заволодіння їх особистими речами, підозрюваний знімав гроші з банкоматів, розплачувався у магазинах, а також протиправно входив у банківські додатки на вкрадених телефонах, отримуючи доступ до депозитів пенсіонерів. У деяких випадках він навіть оформлював кредити на імена померлих людей. Таким чином загалом поліцейський заволодів понад 740 тис грн", - йдеться в повідомленні.

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Так, під час обшуків за місцем його проживання було вилучено банківські картки, мобільні телефони, паспорти померлих, а також боєприпаси різного калібру і три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

Його затримали та повідомили про підозру у шахрайстві, привласненні чужого майна, несанкціонованому втручанні в роботу електронних систем та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 190, ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі слідчому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 3 млн грн.

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Поліцейський крав гроші померлих у Кривому Розі
Поліцейський крав гроші померлих у Кривому Розі

Автор: 

Кривий Ріг (1367) шахрайство (1125) Правоохоронні органи (2709)


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Топ коментарі
+8
Казимир Малєвич гірко заздрить...
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04.11.2024 14:29 Відповісти
+7
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04.11.2024 14:13 Відповісти
+5
То може їм ще зарплати підняти, і ще більше забронювати.
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04.11.2024 14:28 Відповісти
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04.11.2024 14:13 Відповісти
Це що, вигляд результатів розслідування та покарання???
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04.11.2024 14:22 Відповісти
Казимир Малєвич гірко заздрить...
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04.11.2024 14:29 Відповісти
Ну я радий, що цей мусорок освічений, Мертві душі Гоголя читав! 😁
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04.11.2024 14:15 Відповісти
І що, воно було того варто? Нещасні 740 тисяч проти пенсії у 40 років і всіх ментівських льгот
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04.11.2024 14:16 Відповісти
Його відпустять, не будьте наївними?
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04.11.2024 14:17 Відповісти
Але ж за ті самі гроші а не дарма
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04.11.2024 14:20 Відповісти
Вище є коментар з картинкою результатів розслідування та покарання..
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04.11.2024 14:24 Відповісти
Ну пенсія в 40 років у них бути не може, оскільки потрібно чистих 25 календарних років вислуги, по друге пільг ,як ви кажете ментовських немає вже років з 15. А те що воно придурок і позарилось на ці кошти це факт. Тим паче якщо він слідчий. Такий мабуть і слідчий був ,якщо не розумів,що всі транзакції по банкам легко вираховуються
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04.11.2024 15:03 Відповісти
яка гидота
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04.11.2024 14:18 Відповісти
Що таке? Навіть серед поліцаїв щурі не в повазі?
Ще з дитинства потрібно вчити - поділись з ближнім!
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04.11.2024 14:27 Відповісти
То може їм ще зарплати підняти, і ще більше забронювати.
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04.11.2024 14:28 Відповісти
Мусор звичайний,там більшисть таких.
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04.11.2024 14:32 Відповісти
Зараз піде на фронт і нічого йому не буде.
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04.11.2024 14:34 Відповісти
Тай або втече з фронту , або побратимів підставить , почне за гроші позиції здавати кацапам.
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04.11.2024 16:02 Відповісти
Цікаво скільки таких серед криштально чесних?
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04.11.2024 14:39 Відповісти
Там ціла зграя...мабуть взяв на себе...комунальники, швидка, менти...і працівники банку...
Під час вимагання грошей оформлення послуг на похорон матері мені родич передавав гроші....і через пару днів до батька зателефонували...що цей родич скоїв смертельну дтп...і потрібно терміново занести гроші для вирішення питання...
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04.11.2024 14:39 Відповісти
Это шо родственники умерших вызывали полицию и уезжали, а он сам рылся? При авариях на дорогах этим занимаются гаишники, или скорая помощь. Что раньше приедет. Дело палевное, но если не наглеть и мыть половину с кошелька. Так. Бизнес на сигареты.
Я не знаю, каков механизм. Но при получении справки о смерти все банковские карты оказываются заблокированными.
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04.11.2024 14:42 Відповісти
"це мєрзость"...
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04.11.2024 14:43 Відповісти
Таких треба на звичайну зону..
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04.11.2024 14:46 Відповісти
як таких екземплярів обирають на службу в поліцію?.... мабуть за якимось критеріями, які не відомі широкому загалу, наприклад, схильність до брехні, до скоєння злочинів або просто схильність до крадіжок... я, наприклад 2 рази при прийомі на роботу проходила поліграф...., а в поліцію схоже приймають всіх, кого не взяли де інде...
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04.11.2024 14:58 Відповісти
Як обирають ? Собі подібних .
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04.11.2024 16:03 Відповісти
Это тоже 2года, можно условно.
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05.11.2024 20:47 Відповісти
 
 