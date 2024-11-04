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Новини
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Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Апеляціний суд залишив вирок без змін

Зґвалтування у Кагарлику: Вирок залишили без змін

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок в 11 років тюрми двом колишнім правоохоронцям, які катували та ґвалтували жінку у Кагарлику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Обухівського районного суду, яким двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Зґвалтування у Кагарлику

25 травня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Згодом двох експравоохоронців засудили до 11 років тюрми.

Автор: 

зґвалтування (390) Київська область (4132) Апеляційний суд (402)


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Топ коментарі
+9
Потвори, ще й апеляцію подають..
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04.11.2024 17:37 Відповісти
+4
Їх засудили лише в 2023, це що 3 роки тягнулося слідство, це така ефективність роботи? Хоча з іншого боку, треба віддати належне, на диво таки засудили, що в таких випадках гадаю рідкість...
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04.11.2024 18:08 Відповісти
+3
А в штрафбат цих гнид не хочуть направити? Нехай свинособак ґвалтують...
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04.11.2024 17:34 Відповісти
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А в штрафбат цих гнид не хочуть направити? Нехай свинособак ґвалтують...
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04.11.2024 17:34 Відповісти
В нас нема штрафбатів.
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04.11.2024 17:50 Відповісти
Жалко...
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04.11.2024 19:11 Відповісти
у травні 2020 р. ?

Кагарлик-дежавю?
Чи Януковичі повернулись ?

а голосували за ЗЄлю, замєтьтє...

.
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04.11.2024 18:36 Відповісти
Потвори, ще й апеляцію подають..
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04.11.2024 17:37 Відповісти
Тобто Ігор Клименко, пояснюючи чому поліцаям не можна йти воювати, був абсолютно правий.
Не можна його підлеглих взагалі підпускати до людей.
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04.11.2024 17:39 Відповісти
так кацапи не люди, там можна по повній відірватись.
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04.11.2024 17:57 Відповісти
Закон Савченко вже давно не діє
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04.11.2024 17:44 Відповісти
З 16-го року
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04.11.2024 17:55 Відповісти
ти десь заблукало в часі, закон сявченко давним давно скасований і не застосовується.
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04.11.2024 17:58 Відповісти
Їх засудили лише в 2023, це що 3 роки тягнулося слідство, це така ефективність роботи? Хоча з іншого боку, треба віддати належне, на диво таки засудили, що в таких випадках гадаю рідкість...
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04.11.2024 18:08 Відповісти
сорян за французьку але перейду на трофейну… - е*бать деетели… бомжиху на допросе…голодняк *****… какими уе*банами нужно быть…
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04.11.2024 17:55 Відповісти
Переаттестация ментов это сродни люстрации чиновников .

Эффект равен 0 .

Потому менты и чиновники продолжают свой путь грабежа и мародерства Украины
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04.11.2024 18:45 Відповісти
"Мусора не люди!" - Арсен Аваков
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04.11.2024 19:23 Відповісти
 
 