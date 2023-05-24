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Новини
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Двох експравоохоронців, які катували і ґвалтували у Кагарлицькому відділенні поліції, засуджено до 11 років

кагарлик

Суд визнав двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України). Суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей.

У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу.

Слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє обвинувачених по справі зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику мобілізувалися перед вироком суду, - адвокатка Калинчук

Нагадаємо, 25 травня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Справа слухається у закритому режимі. На цьому наполягали адвокати обвинувачених.

Читайте також: Зґвалтування у відділенні поліції у Кагарлику: з посад звільнили 18 осіб, - заступниця голови МВС Павліченко

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4015) катування (598) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+24
Мусорская реформа плодоносит. Про судебную Князев может рассказать.
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24.05.2023 19:36
+21
********* треба каструвати, та забити камінням: цілком гуманне покарання!
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24.05.2023 19:37
+18
Мало.
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24.05.2023 19:32
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Мало.
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24.05.2023 19:32 Відповісти
Мусорская реформа плодоносит. Про судебную Князев может рассказать.
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24.05.2023 19:36 Відповісти
Там еще один Князев поработал.
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25.05.2023 00:49 Відповісти
********* треба каструвати, та забити камінням: цілком гуманне покарання!
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24.05.2023 19:37 Відповісти
Не минуло й трьох років ...
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24.05.2023 19:40 Відповісти
Забули додати слова про "закон Савченко". Думаю, їм залишилось сидіти дуже мало, і буде умовно дострокове. У нас нажаль не як у США де за такі "шалості" можна і пожиттево залетіти.
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24.05.2023 19:44 Відповісти
Учи матчасть. Эта опцыя перестала работать до совершения ими преступления.
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24.05.2023 19:57 Відповісти
Можливо, я чув про скасування, але на нього посилались дуже довго. Доречі, посилання кудись і спроба когось образити одне із ознак московитських чатів.
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24.05.2023 20:01 Відповісти
Чувак, а ведь ты не первый раз упоминаешь про т.н. "закон Савченко" и не первый раз тебе говорят, что его давно отменили, это одна з ознак........
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24.05.2023 22:00 Відповісти
А начальник відділу чому не засуджений?
Відкупився , падло?
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24.05.2023 19:50 Відповісти
А "насяльніка нєзналя".
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24.05.2023 19:52 Відповісти
Ота гуманність нас згубить. В мирний час за згвалтування стільки ж дають. А тут війна, цілий ''букет'' злочинів і такий термін..
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24.05.2023 20:07 Відповісти
Це було ще в 2020 році
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25.05.2023 06:34 Відповісти
Справедливо... бо коли все починалось, був майже впевнений що відпітляють..
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24.05.2023 20:16 Відповісти
Звісно мало дали, але якщо будуть карати як за вбивство вживих залишати не будуть.
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24.05.2023 20:18 Відповісти
Я бы их на фронт оправил. одел бы по минимуму и отправил на мясной штурм. А что? Лучше пусть погибнет лишний рабочий? А эта падаль - если выживет, хотя скорее что нет, то искупит кровью. И кто бы тут что не говорил с дивана - дело чувака вагинера живет. А то хватают потом мужиков честных не нарушающих законов божьих возле подъезда с вопросом: "ну что, набегался?"
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24.05.2023 20:29 Відповісти
таких нельзя на фронт..продаст сослуживцев, сдастся в плен и наведет арту на штаб
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24.05.2023 21:24 Відповісти
По всей строгости и максимальный срок для таких "защитников народа". СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.05.2023 20:34 Відповісти
Сколько лет дали то такое, главное определить их не на ментовскую, а обычную зону.
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24.05.2023 20:42 Відповісти
У німців для таких були штрафбати.
Але, в них не можливо було змити щось кров'ю.
Там служили до смерті.
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24.05.2023 20:53 Відповісти
шо в головах таких людей - ХЙЗ.
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24.05.2023 21:14 Відповісти
Умовно?
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24.05.2023 21:17 Відповісти
Справа слухається у закритому режимі. На цьому наполягали адвокати обвинувачених. Джерело:
А шо таке? Бояться, що випливе, що усе відділення цим займалося?
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24.05.2023 21:37 Відповісти
тобі цікаві подробиці ґвалтувань і знущань?
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24.05.2023 22:58 Відповісти
На цьому наполягали адвокати обвинувачених. А не потерпілої. Цікавість подробицями ґвалтувань і знущань тут до чого? Ти що, макитрою вдарився при народженні?
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25.05.2023 01:21 Відповісти
я зрозумів що ти д...б
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25.05.2023 10:25 Відповісти
А що, в твоїй дупоголові, хіба мозок є, щоби щось розуміти?
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25.05.2023 21:31 Відповісти
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26.05.2023 10:26 Відповісти
вангую (и готов спорить с кем угодно) что эти мрази через 2 года будут на свободе и будут востребованы мусорщиной...
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24.05.2023 21:49 Відповісти
Потрібно похерити окрему зону для правоохоронців. Коли вони будуть знати, що мотати термін будуть на загальній зоні, то кількість покидьків в органах правопорядку різко зменшиться.
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24.05.2023 22:15 Відповісти
Тобто колонію в місті Мена треба зробити загальною , а не тільки для прокурорів і поліції ! А де сидять судді ?
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24.05.2023 22:39 Відповісти
Малувато буде, чим ці зкацаплені нелюди, відрізняються від московських орків *****!!
Хіба що самогубство їх спасе!!
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24.05.2023 23:24 Відповісти
А коли ж будуть вже суди по фабрикантам замовних кримінальних справ?
Суд виправдав людину - підстава для порушення кримінальної справи проти слідчого з його керівником, а також, проти прокурора як процесуального керівника. Оце буде справді боротьба з корупцією!
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25.05.2023 02:26 Відповісти
Теоретически - я за.

Практически - во-первых это станет противоречить самой концепции суда как состязательного процесса, ибо по вашей логике 100% дел будет обязано заканчиваться приговором, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94 мы это уже проходили ; во-вторых это приведет к увольнению большинства следователей включая адекватных; а в-третьих оставшиеся следователи будут заинтересованы развалить уголовное дело до суда (у нас досудебное следствие) из-за боязни оправдательного приговора.

В таких чувствительных сферах с плеча рубить нельзя.
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25.05.2023 07:49 Відповісти
Щодо концепції суду як змагального процесу:

- мої пропозиції не протирічать концепції, але й не абсолютизують її оскільки зазначена концепція допускає можливість практичного втілення доктрини "зізнання - цариця доказів";
- Ви можете назвати Соломонів суд змагальним процесом?

Щодо закінчення розгляду справ вироком у 100% випадків:
- саме так, судових розгляд у кримінальному провадженні має завершуватись виправдальним, або обвинувальним вироком (ніякого зв'язку з трійками НКВД тут не вбачаю).

Стосовно рівня підготовки слідчих та прокурорів:

- адекватність не є показником кваліфікаційних здібностей, а показник психічного, духовного, інтелектуального, або ж соціального здоров'я;
- Ваше твердження щодо існування "адекватних" та інших слідчих передбачає існування кадрової політики відбору в слідчі органи духовно та психічно хворих, а також, осіб з низьким рівнем соціалізації (з низьким рівнем соціального здоров'я) і так воно і є, але не значить, що має залишатись, оскільки такі кадри ********* державу.

Розглядати мотивацію поведінки "адекватних" та неадекватних слідчих не вбачаю доцільним з урахуванням вище приведеного.
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25.05.2023 11:04 Відповісти
На загальну зону. Там таким завжди раді...
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25.05.2023 08:30 Відповісти
 
 