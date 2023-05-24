Двох експравоохоронців, які катували і ґвалтували у Кагарлицькому відділенні поліції, засуджено до 11 років

Суд визнав двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України). Суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей.

У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу.

Слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє обвинувачених по справі зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику мобілізувалися перед вироком суду, - адвокатка Калинчук

Нагадаємо, 25 травня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Справа слухається у закритому режимі. На цьому наполягали адвокати обвинувачених.

Читайте також: Зґвалтування у відділенні поліції у Кагарлику: з посад звільнили 18 осіб, - заступниця голови МВС Павліченко