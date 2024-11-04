Изнасилование в полицейском участке Кагарлыка: Апелляциный суд оставил приговор без изменений

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в 11 лет тюрьмы двум бывшим правоохранителям, которые пытали и насиловали женщину в Кагарлыке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Обуховского районного суда, которым двух бывших сотрудников Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела ГУ Национальной полиции в Киевской области признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Минобороны проверит Обуховский ТЦК, где выдали повестки обвиняемым в изнасиловании подросткам на Закарпатье

Изнасилование в Кагарлыке

25 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к происшествию сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

Впоследствии двух экс-правоохранителей приговорили к 11 годам тюрьмы.