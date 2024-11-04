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Новости
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Изнасилование в полицейском участке Кагарлыка: Апелляциный суд оставил приговор без изменений

Зґвалтування у Кагарлику: Вирок залишили без змін

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в 11 лет тюрьмы двум бывшим правоохранителям, которые пытали и насиловали женщину в Кагарлыке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Обуховского районного суда, которым двух бывших сотрудников Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела ГУ Национальной полиции в Киевской области признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Изнасилование в Кагарлыке

25 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к происшествию сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

Впоследствии двух экс-правоохранителей приговорили к 11 годам тюрьмы.

Автор: 

изнасилование (922) Киевская область (4238) Апелляционный суд (413)


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Топ комментарии
+9
Потвори, ще й апеляцію подають..
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04.11.2024 17:37 Ответить
+4
Їх засудили лише в 2023, це що 3 роки тягнулося слідство, це така ефективність роботи? Хоча з іншого боку, треба віддати належне, на диво таки засудили, що в таких випадках гадаю рідкість...
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04.11.2024 18:08 Ответить
+3
А в штрафбат цих гнид не хочуть направити? Нехай свинособак ґвалтують...
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04.11.2024 17:34 Ответить
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А в штрафбат цих гнид не хочуть направити? Нехай свинособак ґвалтують...
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04.11.2024 17:34 Ответить
В нас нема штрафбатів.
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04.11.2024 17:50 Ответить
Жалко...
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04.11.2024 19:11 Ответить
у травні 2020 р. ?

Кагарлик-дежавю?
Чи Януковичі повернулись ?

а голосували за ЗЄлю, замєтьтє...

.
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04.11.2024 18:36 Ответить
Потвори, ще й апеляцію подають..
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04.11.2024 17:37 Ответить
Тобто Ігор Клименко, пояснюючи чому поліцаям не можна йти воювати, був абсолютно правий.
Не можна його підлеглих взагалі підпускати до людей.
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04.11.2024 17:39 Ответить
так кацапи не люди, там можна по повній відірватись.
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04.11.2024 17:57 Ответить
Закон Савченко вже давно не діє
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04.11.2024 17:44 Ответить
З 16-го року
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04.11.2024 17:55 Ответить
ти десь заблукало в часі, закон сявченко давним давно скасований і не застосовується.
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04.11.2024 17:58 Ответить
Їх засудили лише в 2023, це що 3 роки тягнулося слідство, це така ефективність роботи? Хоча з іншого боку, треба віддати належне, на диво таки засудили, що в таких випадках гадаю рідкість...
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04.11.2024 18:08 Ответить
сорян за французьку але перейду на трофейну… - е*бать деетели… бомжиху на допросе…голодняк *****… какими уе*банами нужно быть…
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04.11.2024 17:55 Ответить
Переаттестация ментов это сродни люстрации чиновников .

Эффект равен 0 .

Потому менты и чиновники продолжают свой путь грабежа и мародерства Украины
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04.11.2024 18:45 Ответить
"Мусора не люди!" - Арсен Аваков
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04.11.2024 19:23 Ответить
 
 