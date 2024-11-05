США в Радбезі ООН: РФ планує використовувати війська КНДР у фронтових операціях

Росія незаконно тренує близько 10 тисяч військових КНДР на своїй території. Характер підготовки вказує на те, що Росія має намір у подальшому використовувати ці війська у фронтових операціях.

Про це у понеділок, 4 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, Росія незаконно тренує близько 10 тисяч військових КНДР на своїй території.

Росіяни навчили північнокорейських солдатів навичок ведення артилерійського вогню, управління БпЛА і базових піхотних операцій.

Як зазначив Вуд, характер підготовки вказує на те, що Росія має намір використовувати ці війська у фронтових операціях.

"Ми наразі не бачили, щоб солдати КНДР брали участь у бойових діях проти українських військ, але очікуємо, що вони зроблять це найближчими днями... Якщо ці війська братимуть участь у бойових діях або операціях бойової підтримки проти України, вони будуть легітимними військовими цілями", - сказав Вуд.

Заступник постпреда США додав, що залучення Кремлем північнокорейських військ демонструє дедалі більший відчай Росії у її війні проти України.

Також Вуд сказав, що "безпрецедентний рівень прямої військової співпраці між Росією і КНДР" матиме наслідки для безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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