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Новини Війна
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США в Радбезі ООН: РФ планує використовувати війська КНДР у фронтових операціях

Вуд каже, що РФ планує використовувати війська КНДР у фронтових операціях

Росія незаконно тренує близько 10 тисяч військових КНДР на своїй території. Характер підготовки вказує на те, що Росія має намір у подальшому використовувати ці війська у фронтових операціях.

Про це у понеділок, 4 листопада, на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, Росія незаконно тренує близько 10 тисяч військових КНДР на своїй території. 

Росіяни навчили північнокорейських солдатів навичок ведення артилерійського вогню, управління БпЛА і базових піхотних операцій.

Як зазначив Вуд, характер підготовки вказує на те, що Росія має намір використовувати ці війська у фронтових операціях.

"Ми наразі не бачили, щоб солдати КНДР брали участь у бойових діях проти українських військ, але очікуємо, що вони зроблять це найближчими днями... Якщо ці війська братимуть участь у бойових діях або операціях бойової підтримки проти України, вони будуть легітимними військовими цілями", - сказав Вуд.

Заступник постпреда США додав, що залучення Кремлем північнокорейських військ демонструє дедалі більший відчай Росії у її війні проти України.

Також Вуд сказав, що "безпрецедентний рівень прямої військової співпраці між Росією і КНДР" матиме наслідки для безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також: Війська КНДР на війні проти України, майже напевно, зіткнуться з труднощами оперативної сумісності із силами РФ, - британська розвідка

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Читайте також: Близько 10 тис. військових КНДР перебувають на Курщині і можуть вступити в бій найближчими днями, - Держдепартамент США

Автор: 

КНДР (1274) росія (66431) США (23607) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+11
***** робить саме те що воно вміє - підвищує ставки.
Ще воно чекає виборів в США та сподівається чи то на хаос, чи то на продовження боягузливої імпотенції у західному світі.
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05.11.2024 00:20 Відповісти
+4
А що ж планують США? As long as it takes to що?
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05.11.2024 00:18 Відповісти
+4
Вони будуть ложить косооких а ми своїх, хіхікайте далі.
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05.11.2024 04:36 Відповісти
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А що ж планують США? As long as it takes to що?
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05.11.2024 00:18 Відповісти
США і надалі планує тільки "заявляти"
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05.11.2024 04:57 Відповісти
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05.11.2024 00:19 Відповісти
фронтовa операція
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05.11.2024 00:24 Відповісти
***** робить саме те що воно вміє - підвищує ставки.
Ще воно чекає виборів в США та сподівається чи то на хаос, чи то на продовження боягузливої імпотенції у західному світі.
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05.11.2024 00:20 Відповісти
Хайбогмилоє!! Незаконно тренує!?!А дайте їм потужних санкцій!
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05.11.2024 00:39 Відповісти
Після розброєння України у 2000р нема нічого дивного, шо вже і північні корейці, воюють на українській землі за московію, не думаю шо США ,не розуміли наслідків цього розброєння ! Чому світ ,так хоче їсти український хліб ,та користуватися українськими надрами ,людьми ,даром ?! Невже ця тупорила геополітика, дає такі великі прибудкі ,при розрухи ,та грабуванні ?!
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05.11.2024 00:45 Відповісти
Пишуть про взяття в полон північнокорейця.

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05.11.2024 00:54 Відповісти
Може бути і бурят косоокий
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05.11.2024 05:01 Відповісти
Живых или еще живых?
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05.11.2024 12:31 Відповісти
Вони будуть ложить косооких а ми своїх, хіхікайте далі.
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05.11.2024 04:36 Відповісти
 
 