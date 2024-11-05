США в Совбезе ООН: РФ планирует использовать войска КНДР во фронтовых операциях

Россия незаконно тренирует около 10 тысяч военных КНДР на своей территории. Характер подготовки указывает на то, что Россия намерена в дальнейшем использовать эти войска во фронтовых операциях.

Об этом в понедельник, 4 ноября, на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, Россия незаконно тренирует около 10 тысяч военных КНДР на своей территории.

Россияне обучили северокорейских солдат навыкам ведения артиллерийского огня, управления БпЛА и базовых пехотных операций.

Как отметил Вуд, характер подготовки указывает на то, что Россия намерена использовать эти войска во фронтовых операциях.

"Мы пока не видели, чтобы солдаты КНДР участвовали в боевых действиях против украинских войск, но ожидаем, что они сделают это в ближайшие дни... Если эти войска будут участвовать в боевых действиях или операциях боевой поддержки против Украины, они будут легитимными военными целями", - сказал Вуд.

Заместитель постпреда США добавил, что привлечение Кремлем северокорейских войск демонстрирует все большее отчаяние России в ее войне против Украины.

Также Вуд сказал, что "беспрецедентный уровень прямого военного сотрудничества между Россией и КНДР" будет иметь последствия для безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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