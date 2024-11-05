Поблизу Щербинівки точиться бій, на Курахівському напрямку відбито понад 80 ворожих атак, - Генштаб
Загалом, упродовж минулої доби, 4 листопада 2024 року, на фронті було зафіксовано 230 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 11 авіаударів, зокрема, скинув 18 КАБ. Крім цього, здійснив 2640 обстрілів, з них 95 - з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 763 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Калинове, Курахове, Дальнє, Таврійське, Мала Токмачка та Миколаївка.
Удари по ворогу
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу російських загарбників.
Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 43 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, два засоби ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 41 автомобіль окупантів.
Обстановка на Харківщині
Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутись уперед в районах Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру та Ступочок.
Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом доби окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.
Напруженою ситуація була на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 84 атаки позицій у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
Також зазначається, що на Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.
На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість ворожих атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.
На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми.
Обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.
"Триває операція у Курській області, за минулу добу ворог здійснив 127 артилерійських обстрілів населених пунктів", - наголошують у Генштабі.
Наші захисникт завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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Костянтинопольський напрямок.
На захід від Шахтарського та Ясної Поляни противник робить спроби покращити свої тактичні позиції у напрямку Роздольного.
На схід від Богоявленки противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 1.77 км на глибину до 1.22 км.
Курахівський напрямок.
У районі Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На схід від Курахового російські маневрені групи просунулися в районі дачних ділянок на глибину до 1.25 км і вийшли на околицю Курахового.
Покровський напрямок.
Противник захопив частину Вовченки і Степанівку, що залишилися.
Зіткнення тривають у районі Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, за західну частину Нововодмитрівки, в районі Новоолексіївки та Лисівки."