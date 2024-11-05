Около Щербиновки идет бой, на Кураховском направлении отражено более 80 вражеских атак, - Генштаб

В общей сложности, за минувшие сутки, 4 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 230 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 11 авиаударов, в частности, сбросил 18 КАБов. Кроме этого, совершил 2640 обстрелов, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 763 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности - в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Калиновое, Курахово, Дальнее, Таврическое, Малая Токмачка и Николаевка.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

В целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1260 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 43 боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, два средства ПВО, 29 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 41 автомобиль оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра и Ступочек.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение суток оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

Напряженной ситуация была на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 84 атаки позиций в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также отмечается, что на Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций в районах Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть вражеских атак в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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"Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки враг совершил 127 артиллерийских обстрелов населенных пунктов", - отмечают в Генштабе.

Наши защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.