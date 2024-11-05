Кабмін звільнив заступника Умєрова Джигира

Уряд звільнив Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Юрія Джигира було призначено на посаду заступника глави Міноборони у вересні 2023 року.

Тоді міністр Рустем Умєров розповів, що останні 3 роки Джигир консультував Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я.

У 2018-2020 роках працював заступником міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії, зазначив глава Міноборони.

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