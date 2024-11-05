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Кабмін звільнив заступника Умєрова Джигира

Кабмін звільнив Джигира з посади заступника міністра оборони

Уряд звільнив Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Юрія Джигира було призначено на посаду заступника глави Міноборони у вересні 2023 року.

Тоді міністр Рустем Умєров розповів, що останні 3 роки Джигир консультував Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я.

У 2018-2020 роках працював заступником міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії, зазначив глава Міноборони.

Читайте: Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Автор: 

Кабмін (14181) Міноборони (7514) звільнення (2696) Джигир Юрій (17)


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Топ коментарі
+13
В нас українці у владі є???
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05.11.2024 12:40 Відповісти
+12
судячи з бурхливої біографіі, звільнений чел звик ні за що не відповідати, сидіти на безглуздих форумах за границею, жити в класних отелях, їсти ланчі за рахунок спонсорів, та надувати пику...а в міноборони дали конкретне завдання і тут всі зрозуміли його здібності.
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05.11.2024 12:34 Відповісти
+7
Тучи над городом стали... Умеров-капут.
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05.11.2024 12:30 Відповісти
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Тучи над городом стали... Умеров-капут.
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05.11.2024 12:30 Відповісти
Все верно... Ни рыба-ни мясо...Услужничество тоже осточертевает...
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05.11.2024 12:32 Відповісти
Як же довго працюють всі призначені клоуном коломойского, от цей пропрацював аж цілий рік і як же вони з чумеровим такі цінні кадри скороспілки підбирають аж диву даешся, а при цьому ще і запросто знімають з роботи кваліфіцірованих війскових та спеціалістів не зважаючи на їх опит та знання ну просто монстри кадрової політики. Уряд держави при зеленськом це якесь болото посеред якого вонюча кочка на який сидять зеленський з дермаком і квакають на телемаровоні
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05.11.2024 16:26 Відповісти
судячи з бурхливої біографіі, звільнений чел звик ні за що не відповідати, сидіти на безглуздих форумах за границею, жити в класних отелях, їсти ланчі за рахунок спонсорів, та надувати пику...а в міноборони дали конкретне завдання і тут всі зрозуміли його здібності.
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05.11.2024 12:34 Відповісти
Так то ж не Умерова звільнили!
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05.11.2024 12:39 Відповісти
Як у пісні співається "Абы кого не берут в замминистры!"
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05.11.2024 12:42 Відповісти
конкретный умеров тоже ни за что не отвечает, разве что меньше резникова ворует или тормозит поставки
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05.11.2024 12:44 Відповісти
Якісь незвично дивні призвіща у Міністрів України....
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05.11.2024 12:39 Відповісти
В нас українці у владі є???
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05.11.2024 12:40 Відповісти
Є. В ВР 8%, а в Кабміні 15,5%. Вичистити Кабмін може ВР, але ВР представляє інтереси національних меншин, а не 80% населення які є етнічними українцями. ВР зуйла нічого робити в цьому напрямку не буде. Сподіваюсь через дупу, війну і корупцію до українців нарешті дійде що потрібно голосувати тільки за українців, а меншини хай собі голосують за своїх.
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05.11.2024 12:52 Відповісти
Джигир Юрій, заступник міністра оборони України, став ключовою постаттю в управлінні фінансами та міжнародними відносинами в секторі оборони. Його роль у забезпеченні бюджету та ефективному використанні коштів стала особливо помітною в 2024 році. Від записки про внутрішні аудити Міноборони, які виявили фінансові порушення на мільярди гривень, до новаторських методів у виробництві *********** з використанням утилізації від мінування - всі ці заходи розкривають глибину його впливу на оборонну структуру країни.
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05.11.2024 12:43 Відповісти
Тому і звільнили. Крім того, Джигир може бути українським прізвищем. Та і по обличчю якось не скажеш, що нацмен.
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05.11.2024 12:57 Відповісти
Можливо, працював надто ефективно...
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05.11.2024 13:03 Відповісти
Просто звільнили? А за що?
Чи це "не ваше собаче діло, хотів і звільнив"?
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05.11.2024 13:02 Відповісти
А умєрова коли?
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05.11.2024 13:02 Відповісти
Це не повʼязано з приїздом контролю з Америки? Чи таки да?
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05.11.2024 13:03 Відповісти
Якщо зелена ОПа когось звільнює, то тікльки того, хто добре та ефективно працював
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05.11.2024 13:47 Відповісти
Откуда берутся все эти 4ерти!??
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05.11.2024 14:32 Відповісти
Там хоч один Українець є
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05.11.2024 14:42 Відповісти
Не питайте! Самі наголосували!
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05.11.2024 15:00 Відповісти
Після появи на території України інспектора Office of Inspector General (OIG)з питань забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США Україні Cardell K. Richardson (ми писали), Кабмін швидко звільнив заступника міністра оборони України з фінансових питань Юрія Джигира (призначення вересень 2023).
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.11.2024 16:43 Відповісти
 
 