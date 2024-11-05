Кабмін звільнив заступника Умєрова Джигира
Уряд звільнив Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Юрія Джигира було призначено на посаду заступника глави Міноборони у вересні 2023 року.
Тоді міністр Рустем Умєров розповів, що останні 3 роки Джигир консультував Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я.
У 2018-2020 роках працював заступником міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії, зазначив глава Міноборони.
Топ коментарі
+13 Валерій Кваша
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+12 Гоша Фантомас #478094
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+7 alexandr shamov
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Чи це "не ваше собаче діло, хотів і звільнив"?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html