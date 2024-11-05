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Кабмин уволил заместителя Умерова Джигира

Кабмін звільнив Джигира з посади заступника міністра оборони

Правительство уволило Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Юрий Джигира был назначен на должность заместителя главы Минобороны в сентябре 2023 года.

Тогда министр Рустем Умеров рассказал, что последние 3 года Джигир консультировал Всемирный банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением.

В 2018-2020 годах работал заместителем министра финансов Украины. У него более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии, отметил глава Минобороны.

Также читайте: Кабмин внес в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

Автор: 

Кабмин (14041) Минобороны (9449) увольнение (2689) Джигир Юрий (15)


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Топ комментарии
+13
В нас українці у владі є???
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05.11.2024 12:40 Ответить
+12
судячи з бурхливої біографіі, звільнений чел звик ні за що не відповідати, сидіти на безглуздих форумах за границею, жити в класних отелях, їсти ланчі за рахунок спонсорів, та надувати пику...а в міноборони дали конкретне завдання і тут всі зрозуміли його здібності.
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05.11.2024 12:34 Ответить
+7
Тучи над городом стали... Умеров-капут.
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05.11.2024 12:30 Ответить
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Тучи над городом стали... Умеров-капут.
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05.11.2024 12:30 Ответить
Все верно... Ни рыба-ни мясо...Услужничество тоже осточертевает...
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05.11.2024 12:32 Ответить
Як же довго працюють всі призначені клоуном коломойского, от цей пропрацював аж цілий рік і як же вони з чумеровим такі цінні кадри скороспілки підбирають аж диву даешся, а при цьому ще і запросто знімають з роботи кваліфіцірованих війскових та спеціалістів не зважаючи на їх опит та знання ну просто монстри кадрової політики. Уряд держави при зеленськом це якесь болото посеред якого вонюча кочка на який сидять зеленський з дермаком і квакають на телемаровоні
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05.11.2024 16:26 Ответить
судячи з бурхливої біографіі, звільнений чел звик ні за що не відповідати, сидіти на безглуздих форумах за границею, жити в класних отелях, їсти ланчі за рахунок спонсорів, та надувати пику...а в міноборони дали конкретне завдання і тут всі зрозуміли його здібності.
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05.11.2024 12:34 Ответить
Так то ж не Умерова звільнили!
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05.11.2024 12:39 Ответить
Як у пісні співається "Абы кого не берут в замминистры!"
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05.11.2024 12:42 Ответить
конкретный умеров тоже ни за что не отвечает, разве что меньше резникова ворует или тормозит поставки
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05.11.2024 12:44 Ответить
Якісь незвично дивні призвіща у Міністрів України....
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05.11.2024 12:39 Ответить
В нас українці у владі є???
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05.11.2024 12:40 Ответить
Є. В ВР 8%, а в Кабміні 15,5%. Вичистити Кабмін може ВР, але ВР представляє інтереси національних меншин, а не 80% населення які є етнічними українцями. ВР зуйла нічого робити в цьому напрямку не буде. Сподіваюсь через дупу, війну і корупцію до українців нарешті дійде що потрібно голосувати тільки за українців, а меншини хай собі голосують за своїх.
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05.11.2024 12:52 Ответить
Джигир Юрій, заступник міністра оборони України, став ключовою постаттю в управлінні фінансами та міжнародними відносинами в секторі оборони. Його роль у забезпеченні бюджету та ефективному використанні коштів стала особливо помітною в 2024 році. Від записки про внутрішні аудити Міноборони, які виявили фінансові порушення на мільярди гривень, до новаторських методів у виробництві *********** з використанням утилізації від мінування - всі ці заходи розкривають глибину його впливу на оборонну структуру країни.
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05.11.2024 12:43 Ответить
Тому і звільнили. Крім того, Джигир може бути українським прізвищем. Та і по обличчю якось не скажеш, що нацмен.
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05.11.2024 12:57 Ответить
Можливо, працював надто ефективно...
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05.11.2024 13:03 Ответить
Просто звільнили? А за що?
Чи це "не ваше собаче діло, хотів і звільнив"?
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05.11.2024 13:02 Ответить
А умєрова коли?
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05.11.2024 13:02 Ответить
Це не повʼязано з приїздом контролю з Америки? Чи таки да?
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05.11.2024 13:03 Ответить
Якщо зелена ОПа когось звільнює, то тікльки того, хто добре та ефективно працював
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05.11.2024 13:47 Ответить
Откуда берутся все эти 4ерти!??
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05.11.2024 14:32 Ответить
Там хоч один Українець є
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05.11.2024 14:42 Ответить
Не питайте! Самі наголосували!
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05.11.2024 15:00 Ответить
Після появи на території України інспектора Office of Inspector General (OIG)з питань забезпечення прозорості та підзвітності допомоги США Україні Cardell K. Richardson (ми писали), Кабмін швидко звільнив заступника міністра оборони України з фінансових питань Юрія Джигира (призначення вересень 2023).
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.11.2024 16:43 Ответить
 
 