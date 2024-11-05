Кабмин уволил заместителя Умерова Джигира
Правительство уволило Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Юрий Джигира был назначен на должность заместителя главы Минобороны в сентябре 2023 года.
Тогда министр Рустем Умеров рассказал, что последние 3 года Джигир консультировал Всемирный банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением.
В 2018-2020 годах работал заместителем министра финансов Украины. У него более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии, отметил глава Минобороны.
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Чи це "не ваше собаче діло, хотів і звільнив"?
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