Твердження про прагнення Зеленського втягнути Польщу у війну з РФ - безпідставні, - МЗС України

У МЗС України прокоментували заяву віцепрем’єр-міністра Республіки Польща Кшиштофа Гавковського щодо нібито бажання президента Володимира Зеленського втягнути Польщу у війну з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Вважаємо безпідставними твердження віцепрем’єр-міністра - міністра цифровізації Республіки Польща щодо нібито бажання Президента України втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України.

Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян", - зазначили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі. Оскільки опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі.

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"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним", - наголосили в МЗС.

Нагадуємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Гавковський виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України. Бо таким чином, Зеленський нібито хоче втягнути Польщу у війну з РФ.

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