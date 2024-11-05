УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8794 відвідувача онлайн
Новини
2 427 18

Твердження про прагнення Зеленського втягнути Польщу у війну з РФ - безпідставні, - МЗС України

мзс

У МЗС України прокоментували заяву віцепрем’єр-міністра Республіки Польща Кшиштофа Гавковського щодо нібито бажання президента Володимира Зеленського втягнути Польщу у війну з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Вважаємо безпідставними твердження віцепрем’єр-міністра - міністра цифровізації Республіки Польща щодо нібито бажання Президента України втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України.

Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян", - зазначили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі. Оскільки опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща знайшла інші причини не передавати Україні МіГ-29, попри домовленості з НАТО, - Зеленський

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним", - наголосили в МЗС.

Нагадуємо, віцепрем'єр-міністр Польщі Гавковський виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України. Бо таким чином, Зеленський нібито хоче втягнути Польщу у війну з РФ.

Також читайте: Більшість поляків вважають, що відносини між Польщею та Україною погіршилися, - опитування

Автор: 

МЗС (4202) Польща (8662)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Войсько пульське гонорове сподівається сотнею хаймерсів та іншим закупленим металобрухтом стримати хвилю наступу кацапів після участі у зраді України "партнерами" ? Було би бардзо добже,але рольніков спіткає невдача,бо хвилі буде три: першими побіжать українські ухилянти ,як дєди,з цеглою в руках-для імітації кидання гранат,другими підуть корейці,яких тут вже півмільйона буде,а за ними підуть чалматі разом з кацапами. Чи встигне нєздоланне войско гоноровє перезаряджатись, І чи не похнюпиться,дізнавшись,що Польщу щойно екстренно виключили з НАТО? Питаннячко. Звісно ж,розсипати зерно,дорікати переданим радянським мотлохом та шукати "зарізаних Волинню" набагато приємніше,ніж бути "щитом Європи"
показати весь коментар
06.11.2024 00:28 Відповісти
+4
Хз, чи знає сам ЗЄ, що він мав на увазі.

Тому заперечувати чи погоджуватися безсенсово.
показати весь коментар
06.11.2024 00:11 Відповісти
+4
Як може кацапський блазень з кварталу втянути Польшу у війну,він тіки може заглядати в очі і шукати там "мир"!!!
показати весь коментар
06.11.2024 04:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що там з "фермером" (від ФСБ), який закликав ***** звільнити поляків від Брюсселю?
показати весь коментар
06.11.2024 00:06 Відповісти
Була інфа шо він признав свою провину. Сяде.
показати весь коментар
06.11.2024 05:15 Відповісти
Гамновський ще вчора з ополонки смердів. МЗС нарешті "умная місля пріходіт опослся".
показати весь коментар
06.11.2024 00:10 Відповісти
Хз, чи знає сам ЗЄ, що він мав на увазі.

Тому заперечувати чи погоджуватися безсенсово.
показати весь коментар
06.11.2024 00:11 Відповісти
Та поляків і на налигачі до війни не втягнеш, хай хоч себе захистять, герої
показати весь коментар
06.11.2024 00:14 Відповісти
А поляки повинні за нас воювати?І вони,на відміну від нас,і в нато і в єс
показати весь коментар
06.11.2024 07:59 Відповісти
Войсько пульське гонорове сподівається сотнею хаймерсів та іншим закупленим металобрухтом стримати хвилю наступу кацапів після участі у зраді України "партнерами" ? Було би бардзо добже,але рольніков спіткає невдача,бо хвилі буде три: першими побіжать українські ухилянти ,як дєди,з цеглою в руках-для імітації кидання гранат,другими підуть корейці,яких тут вже півмільйона буде,а за ними підуть чалматі разом з кацапами. Чи встигне нєздоланне войско гоноровє перезаряджатись, І чи не похнюпиться,дізнавшись,що Польщу щойно екстренно виключили з НАТО? Питаннячко. Звісно ж,розсипати зерно,дорікати переданим радянським мотлохом та шукати "зарізаних Волинню" набагато приємніше,ніж бути "щитом Європи"
показати весь коментар
06.11.2024 00:28 Відповісти
Блін,та вони в нато та єс.
показати весь коментар
06.11.2024 08:00 Відповісти
це ненадовго. До початку активних дій кацапів
показати весь коментар
06.11.2024 18:37 Відповісти
І?Якщо кацапи почнуть бойові дії проти нато ми будемо мертві.На тому світі зловтіха не зігріє душу.
показати весь коментар
06.11.2024 19:24 Відповісти
Хто знає,хто знає...
показати весь коментар
06.11.2024 21:18 Відповісти
Полiрованих у вiйну? Бххх. Для чого? Вони ж обiсрутся по пояс, а може i по гланди.
показати весь коментар
06.11.2024 04:02 Відповісти
Як може кацапський блазень з кварталу втянути Польшу у війну,він тіки може заглядати в очі і шукати там "мир"!!!
показати весь коментар
06.11.2024 04:26 Відповісти
А Путін бажає, щоб Польща вступила в війну? Так вже б давно знайшов привід! Поки що надіється на допомогу Кругляша і його маленьких солдатів. Польща -НАТО взагалі- то!
показати весь коментар
06.11.2024 06:59 Відповісти
Як всі дружно нкинулися на поляків, ніби вони напали на Україну. Поляки найбільше підставили пчече Україні і єдина країна, через яку йде американська, німецька, французська, англійська та інших країн зброя. Через цю країну йшли і йдуть автомобілі, дрони, бронежители, шоломи, всякі продукторі набори і першими наші біженці знайшли прихисток там. Давайте захисники зеленої маланської дупи, посваріться ще з поляками і тоді вже точно підете в рабство до москалів. Навіщо вам Польща у війні, у вас є аж 73%, які бажали всього цього, то гайда і захищайте свій вибір.
показати весь коментар
06.11.2024 07:15 Відповісти
Ти вже лопату придбав-шукати "зарєзанихвалинью"? То біжи,допомагай нашим "друзям" лампічити з кацапами новий "Вічний мир".
показати весь коментар
06.11.2024 18:43 Відповісти
Шо означа безпідставні? Україну ж він змог втягнути у таку повномаштабну кріваву війну замість малотекучей, майже замороженой.
показати весь коментар
06.11.2024 07:33 Відповісти
 
 