Утверждения о стремлении втянуть Польшу в войну - безосновательны, - МИД Украины

В МИД Украины прокомментировали утверждение вице-премьер-министра Республики Польша Кшиштофа Гавковского относительно якобы желания президента Владимира Зеленского втянуть Польшу в войну с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Считаем безосновательными утверждения вице-премьер-министра - министра цифровизации Республики Польша о якобы желании Президента Украины втянуть Польшу в войну с Россией из-за сбивания российских ракет над территорией Украины.

Убеждены, что сбивание российских ракет и дронов, которые летят в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что преодоление российской агрессии против Украины является жизненным интересом Польши. Поскольку сопротивление Украины предотвращает расширение войны и потенциальные военные угрозы для Польши.

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"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну видится, как минимум, неприемлемым", - отметили в МИД.

Напоминаем, вице-премьер-министр Польши Гавковский выступил против того, чтобы его страна сбивала ракеты, которые летят в западные регионы Украины. Потому что таким образом, Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с РФ.

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