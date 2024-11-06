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Утверждения о стремлении втянуть Польшу в войну - безосновательны, - МИД Украины

мзс

В МИД Украины прокомментировали утверждение вице-премьер-министра Республики Польша Кшиштофа Гавковского относительно якобы желания президента Владимира Зеленского втянуть Польшу в войну с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Считаем безосновательными утверждения вице-премьер-министра - министра цифровизации Республики Польша о якобы желании Президента Украины втянуть Польшу в войну с Россией из-за сбивания российских ракет над территорией Украины.

Убеждены, что сбивание российских ракет и дронов, которые летят в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что преодоление российской агрессии против Украины является жизненным интересом Польши. Поскольку сопротивление Украины предотвращает расширение войны и потенциальные военные угрозы для Польши.

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"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну видится, как минимум, неприемлемым", - отметили в МИД.

Напоминаем, вице-премьер-министр Польши Гавковский выступил против того, чтобы его страна сбивала ракеты, которые летят в западные регионы Украины. Потому что таким образом, Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство поляков считают, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились, - опрос

Автор: 

МИД (7030) Польша (8540)


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Топ комментарии
+8
Войсько пульське гонорове сподівається сотнею хаймерсів та іншим закупленим металобрухтом стримати хвилю наступу кацапів після участі у зраді України "партнерами" ? Було би бардзо добже,але рольніков спіткає невдача,бо хвилі буде три: першими побіжать українські ухилянти ,як дєди,з цеглою в руках-для імітації кидання гранат,другими підуть корейці,яких тут вже півмільйона буде,а за ними підуть чалматі разом з кацапами. Чи встигне нєздоланне войско гоноровє перезаряджатись, І чи не похнюпиться,дізнавшись,що Польщу щойно екстренно виключили з НАТО? Питаннячко. Звісно ж,розсипати зерно,дорікати переданим радянським мотлохом та шукати "зарізаних Волинню" набагато приємніше,ніж бути "щитом Європи"
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06.11.2024 00:28 Ответить
+4
Хз, чи знає сам ЗЄ, що він мав на увазі.

Тому заперечувати чи погоджуватися безсенсово.
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06.11.2024 00:11 Ответить
+4
Як може кацапський блазень з кварталу втянути Польшу у війну,він тіки може заглядати в очі і шукати там "мир"!!!
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06.11.2024 04:26 Ответить
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Що там з "фермером" (від ФСБ), який закликав ***** звільнити поляків від Брюсселю?
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06.11.2024 00:06 Ответить
Була інфа шо він признав свою провину. Сяде.
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06.11.2024 05:15 Ответить
Гамновський ще вчора з ополонки смердів. МЗС нарешті "умная місля пріходіт опослся".
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06.11.2024 00:10 Ответить
Хз, чи знає сам ЗЄ, що він мав на увазі.

Тому заперечувати чи погоджуватися безсенсово.
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06.11.2024 00:11 Ответить
Та поляків і на налигачі до війни не втягнеш, хай хоч себе захистять, герої
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06.11.2024 00:14 Ответить
А поляки повинні за нас воювати?І вони,на відміну від нас,і в нато і в єс
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06.11.2024 07:59 Ответить
Войсько пульське гонорове сподівається сотнею хаймерсів та іншим закупленим металобрухтом стримати хвилю наступу кацапів після участі у зраді України "партнерами" ? Було би бардзо добже,але рольніков спіткає невдача,бо хвилі буде три: першими побіжать українські ухилянти ,як дєди,з цеглою в руках-для імітації кидання гранат,другими підуть корейці,яких тут вже півмільйона буде,а за ними підуть чалматі разом з кацапами. Чи встигне нєздоланне войско гоноровє перезаряджатись, І чи не похнюпиться,дізнавшись,що Польщу щойно екстренно виключили з НАТО? Питаннячко. Звісно ж,розсипати зерно,дорікати переданим радянським мотлохом та шукати "зарізаних Волинню" набагато приємніше,ніж бути "щитом Європи"
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06.11.2024 00:28 Ответить
Блін,та вони в нато та єс.
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06.11.2024 08:00 Ответить
це ненадовго. До початку активних дій кацапів
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06.11.2024 18:37 Ответить
І?Якщо кацапи почнуть бойові дії проти нато ми будемо мертві.На тому світі зловтіха не зігріє душу.
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06.11.2024 19:24 Ответить
Хто знає,хто знає...
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06.11.2024 21:18 Ответить
Полiрованих у вiйну? Бххх. Для чого? Вони ж обiсрутся по пояс, а може i по гланди.
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06.11.2024 04:02 Ответить
Як може кацапський блазень з кварталу втянути Польшу у війну,він тіки може заглядати в очі і шукати там "мир"!!!
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06.11.2024 04:26 Ответить
А Путін бажає, щоб Польща вступила в війну? Так вже б давно знайшов привід! Поки що надіється на допомогу Кругляша і його маленьких солдатів. Польща -НАТО взагалі- то!
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06.11.2024 06:59 Ответить
Як всі дружно нкинулися на поляків, ніби вони напали на Україну. Поляки найбільше підставили пчече Україні і єдина країна, через яку йде американська, німецька, французська, англійська та інших країн зброя. Через цю країну йшли і йдуть автомобілі, дрони, бронежители, шоломи, всякі продукторі набори і першими наші біженці знайшли прихисток там. Давайте захисники зеленої маланської дупи, посваріться ще з поляками і тоді вже точно підете в рабство до москалів. Навіщо вам Польща у війні, у вас є аж 73%, які бажали всього цього, то гайда і захищайте свій вибір.
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06.11.2024 07:15 Ответить
Ти вже лопату придбав-шукати "зарєзанихвалинью"? То біжи,допомагай нашим "друзям" лампічити з кацапами новий "Вічний мир".
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06.11.2024 18:43 Ответить
Шо означа безпідставні? Україну ж він змог втягнути у таку повномаштабну кріваву війну замість малотекучей, майже замороженой.
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06.11.2024 07:33 Ответить
 
 