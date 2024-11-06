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Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

рф,каб,винищувач,літакрф

Вдень 6 листопада 2024 року війська РФ запускають КАБи у напрямку Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ в напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо завдання авіаударів по Сумщині на цю хвилину не відомо.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 листопада росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 208 вибухів. Також інформувалося, що дрони атакували Сумщину: пошкоджено АЗС у Шосткинській громаді.

Автор: 

Сумська область (3957) Повітряні сили (2811) КАБ (396)


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Констатують, зіб'ють, чи додому?
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06.11.2024 12:43 Відповісти
у Трампона сіла батарейка в телефоні? чи ще якась формальність має бути зроблена, щоб він почав "зупиняти війни"?
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06.11.2024 12:49 Відповісти
 
 