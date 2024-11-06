Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Вдень 6 листопада 2024 року війська РФ запускають КАБи у напрямку Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуск КАБ в напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо завдання авіаударів по Сумщині на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 листопада росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 208 вибухів. Також інформувалося, що дрони атакували Сумщину: пошкоджено АЗС у Шосткинській громаді.
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Breezg
показати весь коментар06.11.2024 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Макс driver507
показати весь коментар06.11.2024 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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