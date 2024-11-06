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Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

рф,каб,винищувач,літакрф

Днем 6 ноября 2024 года войска РФ запускают КАБы в направлении Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.

Больше информации о нанесении авиаударов по Сумской области на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 ноября россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 208 взрывов. Также информировалось, что дроны атаковали Сумскую область: повреждена АЗС в Шосткинской громаде.

Автор: 

Сумская область (3411) Воздушные силы (2479) КАБ (399)


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Констатують, зіб'ють, чи додому?
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06.11.2024 12:43 Ответить
у Трампона сіла батарейка в телефоні? чи ще якась формальність має бути зроблена, щоб він почав "зупиняти війни"?
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06.11.2024 12:49 Ответить
 
 