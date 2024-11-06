Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Днем 6 ноября 2024 года войска РФ запускают КАБы в направлении Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуск КАБ в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.
Больше информации о нанесении авиаударов по Сумской области на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 ноября россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 208 взрывов. Также информировалось, что дроны атаковали Сумскую область: повреждена АЗС в Шосткинской громаде.
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Breezg
показать весь комментарий06.11.2024 12:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Макс driver507
показать весь комментарий06.11.2024 12:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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