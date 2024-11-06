Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Днем 6 ноября 2024 года войска РФ запускают КАБы в направлении Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.

Больше информации о нанесении авиаударов по Сумской области на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 ноября россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 208 взрывов. Также информировалось, что дроны атаковали Сумскую область: повреждена АЗС в Шосткинской громаде.