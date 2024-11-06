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Сумщина подверглась почти 60 обстрелам в течение дня, ранен 1 человек

Наслідки обстрілів Сумщини

5 ноября россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 208 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Середино-Будская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрел из РСЗО (51 взрыв), удар FPV-дроном (3 взрыва), артобстрел (9 взрывов).
  • Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (6 взрывов), минометные обстрелы (25 взрывов), артобстрелы (6 взрывов), удары FPV-дронами (2 взрыва), танковые обстрелы (15 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (25 взрывов), совершил ракетный обстрел НАР (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: осуществлена атака FPV-дроном (2 взрыва).

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  • Эсманская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были удары FPV-дронами (4 взрыва).
  • Хотинская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), пуски КАБ (1 взрыв), удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов). В результате обстрелов ранения получил 1 гражданский человек.
  • Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады. Также были удар FPV-дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).

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обстрел (28205) Сумская область (3403)


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