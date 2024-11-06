Сумщина зазнала майже 60 обстрілів протягом дня, поранена 1 людина
5 листопада росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 208 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріл з РСЗВ (51 вибух), удар FPV-дроном (3 вибухи), артобстріл (9 вибухів).
- Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів), мінометні обстріли (25 вибухів), артобстріли (6 вибухів), удари FPV-дронами (2 вибухи), танкові обстріли (15 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (25 вибухів), здійснив ракетний обстріл НАР (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).
- Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (2 вибухи).
- Есманьська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV-дронами (4 вибухи).
- Хотінська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), пуски КАБ (1 вибух), удари FPV-дронами (2 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала 1 цивільна особа.
- Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади. Також були удар FPV-дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).
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