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Сумщина зазнала майже 60 обстрілів протягом дня, поранена 1 людина

Наслідки обстрілів Сумщини

5 листопада  росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 208 вибухів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріл з РСЗВ (51 вибух), удар FPV-дроном (3 вибухи), артобстріл (9 вибухів).
  • Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів), мінометні обстріли (25 вибухів), артобстріли (6 вибухів), удари FPV-дронами (2 вибухи), танкові обстріли (15 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (25 вибухів), здійснив ракетний обстріл НАР (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (2 вибухи).

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  • Есманьська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV-дронами (4 вибухи).
  • Хотінська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), пуски КАБ (1 вибух), удари FPV-дронами (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала 1 цивільна особа.
  • Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади. Також були удар FPV-дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

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Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957)


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