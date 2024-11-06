Росіяни атакували Харківщину, поранено людину, є руйнування

Російські загарбники обстріляли Куп'янський та Чугуївський райони Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 70-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 16:30 рашисти завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу вогнепальні поранення голови та грудної клітини дістав місцевий мешканець віком 70 років.

Крім цього, близько 11:00 внаслідок обстрілу окупантами Купʼянська пошкоджено дах будинку. Без постраждалих. Точний тип озброєння, який застосували росіяни, наразі встановлюється.

Ворог також вдарив по Чугуївщині. Внаслідок ударів РФ по селищу Білий Колодязь руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки. Без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення загарбниками законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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