Россияне атаковали Харьковщину, ранен человек, есть разрушения

Российские захватчики обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковщины. В результате вражеских обстрелов ранен 70-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 16:30 рашисты нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района. В результате обстрела огнестрельные ранения головы и грудной клетки получил местный житель в возрасте 70 лет.

Кроме этого, около 11:00 в результате обстрела оккупантами Купянска повреждена крыша дома. Без пострадавших. Точный тип вооружения, которое применили россияне, сейчас устанавливается.

Враг также ударил по Чугуевщине. В результате ударов РФ по поселку Белый Колодец разрушения и повреждения получили жилые дома. Без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения захватчиками законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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