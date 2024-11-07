Близько 8 млн людей в Україні не працюють і не шукають роботу, - Мінекономіки
Одним із пріоритетних завдань уряду є повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких сьогодні всередині країни близько 8 млн осіб.
Про це під час виступу на Київському економічному міжнародному форумі повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В Україні зараз приблизно 8 млн економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з різних причин. Серед них - особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обов'язків. Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення", - сказала Бережна.
Вона нагадала, що уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили багато програм для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці.
"Наприклад, Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, в якому надає 30 тис. стипендій. Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці", - додала заступниця міністра.
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Можливо штрафи для роботодавців за повістки не треба було вводити.
Можливо податки не треба було задирати.
Можливо зарплати треба підняти працівникам а не чиновникам.
Спочатку "заохочують" страшилками, а потім дуже дивуються чому люди офіційно не працевлаштовуються.
Ну так чекаємо закон для закріпачених громадян - хай кожен холоп вибере собі господаря від влади.
В країні з нелегітимним президентом і парламентом можливо все.
Якщо вумний "соціалочку на о умножить" то спитай в економістів, на скільки впаде виручка у дрібного бізнесу..... Зниження податків це абсолютно Утопія! Єдиний вихід - це придатна влада а не Шапітолій. До 60 % зараз дерибанять , прикриваючись "війною народною"
Так что ничего не упадет. А на помощ есть благотворительные фонды а не бюджет. Вон 30 миллиардов просрали, дали народу по 20 баксов. Охренеть.
Якщо Україна вільна країна то хто хоче той працює, хто не хоче не працює. Взагалі то то втручання в особисте життя. У прокурорів або депутатів або силовиків ніхто ж не питає звідки в них такі активи на одну зарплату.