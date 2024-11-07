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Близько 8 млн людей в Україні не працюють і не шукають роботу, - Мінекономіки

Трудова книжка

Одним із пріоритетних завдань уряду є повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких сьогодні всередині країни близько 8 млн осіб.

Про це під час виступу на Київському економічному міжнародному форумі повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В Україні зараз приблизно 8 млн економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з різних причин. Серед них - особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обов'язків. Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення", - сказала Бережна.

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Вона нагадала, що уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили багато програм для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

"Наприклад, Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, в якому надає 30 тис. стипендій. Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці", - додала заступниця міністра.

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Автор: 

безробіття (564) Бережна Тетяна (20) Мінекономрозвитку (2380)


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Топ коментарі
+35
Треба їх обкласти податками за безробітність!
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07.11.2024 16:20 Відповісти
+30
Пани наші рідненькі!
А ви коли сядете на трактор, візьмете рашпиль до рук, або полізете у шахту?
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07.11.2024 16:25 Відповісти
+20
Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення", АКТИВАТОР- МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА 800 баксів
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07.11.2024 16:25 Відповісти
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😂😂😂😂 боярє обманивают Найгунжосішого Члєнолікого !!!!! Оні єму правди нє гаварят
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07.11.2024 20:33 Відповісти
Навіть не знаю в чому може бути причина.
Можливо штрафи для роботодавців за повістки не треба було вводити.
Можливо податки не треба було задирати.
Можливо зарплати треба підняти працівникам а не чиновникам.
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07.11.2024 17:05 Відповісти
А який дурень піде перацювати за менш ніж мінімалку, та й ще без ніяких гарантій, та й ще з переработкою наполовину робочих часів без оплати? Годувати тварюк, котрі, користуючись нагодою (війною) ніяк не нажеруться (на тому світі їх нагодують), таким чином, користуючись бевихіддю безробітних? Це вже вибір совісті та непричасності до цих мерзотників. До речі, нікому й ніколи ще не вдалося уникнути діїї так званої карми. Інша річ, що цей закон карає вдесятеро та й ще так, що не зрозумієш відкіля "цегла на голову".
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07.11.2024 17:08 Відповісти
Це ті ж самі Підрахуї, які не так давно казали, що тим, кому зараз до 40 років, можуть залишитись без пенсії?
Спочатку "заохочують" страшилками, а потім дуже дивуються чому люди офіційно не працевлаштовуються.
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07.11.2024 17:10 Відповісти
Тут я з Вами згоден! Якби мені в 25-35 років можновладці сказали, що пенсію ти не отримаєщ, то навіщо мені тоді працювати по білому? Для того щоб ці самі можновладці отримували немаленькі зарплати з моїх плдатків?
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07.11.2024 17:20 Відповісти
Міліція, поліція, проКурвори, судді, депутати, і прочії "міністерства інтеграції та єдині Безглузді мараТони"
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07.11.2024 20:36 Відповісти
живуть ці люди ..не крадуть і в Україні... не вбивають і не просять у держави... з землі живуть..корівка..поросятка..донатять... кого здоровя нема працювати а на МСЕК бабла не зібрали..А що донатять оті бандюка в законі що з головним ментом в кабаках гуляють та дівчаток , мабуть діток своїх гвалтують
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07.11.2024 17:14 Відповісти
100 %
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07.11.2024 20:37 Відповісти
8 мільонів внутрішніх емігрантів
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07.11.2024 17:14 Відповісти
Позвонив на роботу - спитали скільки років ... Тоді - я теж нікому нічого не должен !
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07.11.2024 17:17 Відповісти
Працюють нелегально або чекають рускій мір
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07.11.2024 17:17 Відповісти
Вільному народу влада не потрібна. Вільний народ краще живе без влади.
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07.11.2024 17:17 Відповісти
Гарно сказано! 👍
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07.11.2024 17:22 Відповісти
за мінімалку нікого не заставиш
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07.11.2024 17:40 Відповісти
Нужно дать полномочия ТЦК и ментам проверять занятость...И сразу паковать всех безработных,женщин в том числе...сразу на фронт.По другому здесь никак-только так...Працюй,або воююй.Одно х.ло недавно заявило.
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07.11.2024 17:42 Відповісти
А певно манною небесною харчуються...
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07.11.2024 17:59 Відповісти
Феодалізм від ЗЕленського і К° замовляли?
Ну так чекаємо закон для закріпачених громадян - хай кожен холоп вибере собі господаря від влади.
В країні з нелегітимним президентом і парламентом можливо все.
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07.11.2024 18:05 Відповісти
Мабуть частіше працюють і не платять податки, ніж взагалі не працюють
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07.11.2024 18:38 Відповісти
Вони працюють, просто не хотят зв"язуватись з державою геманцева, зе і інших слуг.
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07.11.2024 19:19 Відповісти
Ну так а где они харчуются? Социалочку надо на 0 умножать, кроме ветеранов да и пенсии тоже на 0, все равно толку от нее. Не раздовать всем по тысячи зеленского. Снизить налоги и бюрократию, что бы бизнесс мог открыть каждый нажатием кнопки. И будет норм - нормальные люди будут зарабатывать, а плебс подохнет с голоду.
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07.11.2024 19:55 Відповісти
А інваліди з пенсію 1900 це плєбс чи ще ні? А з 2800 грн вже плєбс?
Якщо вумний "соціалочку на о умножить" то спитай в економістів, на скільки впаде виручка у дрібного бізнесу..... Зниження податків це абсолютно Утопія! Єдиний вихід - це придатна влада а не Шапітолій. До 60 % зараз дерибанять , прикриваючись "війною народною"
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07.11.2024 20:20 Відповісти
Спроси у економистов сколько економики в тени. Процентов 55-75. Мелкий бизнесс там же.
Так что ничего не упадет. А на помощ есть благотворительные фонды а не бюджет. Вон 30 миллиардов просрали, дали народу по 20 баксов. Охренеть.
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08.11.2024 11:04 Відповісти
Армія відновлення за мінімальну вже є. Що вам ще треба?
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07.11.2024 20:26 Відповісти
А що каже державна статистика відносно рівня безробіття? Мабуть так само "розраховують", як і поточну інфляцію.
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07.11.2024 21:09 Відповісти
Забули про породистих собак, що б сплатили за комуналку.
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07.11.2024 21:33 Відповісти
Що то за розмови ...не працюють?
Якщо Україна вільна країна то хто хоче той працює, хто не хоче не працює. Взагалі то то втручання в особисте життя. У прокурорів або депутатів або силовиків ніхто ж не питає звідки в них такі активи на одну зарплату.
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07.11.2024 23:58 Відповісти
Цей бардак почався з приходом ще пороха.тоді всім прокурорам,поліції і т.д підняли зарплати,а за останні роки тільки добавляють,бо в них середня по 1млн.Зараз якщо будуть вибори,знову будем голосувати по партійних списках і знову побачимо ці ж самі морди.Треба змінювати систему влади зараз.На хрена в війну 20 міністерств, а місцеві князі такі самі хапуги,все підгрнбли під себе.
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08.11.2024 08:43 Відповісти
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