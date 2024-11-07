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Около 8 млн человек в Украине не работают и не ищут работу, - Минэкономики

Трудова книжка

Одной из приоритетных задач правительства является возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев, которых сегодня внутри страны около 8 млн человек.

Об этом во время выступления на Киевском экономическом международном форуме сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине сейчас примерно 8 млн экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работу по разным причинам. Среди них - лица с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать выполнение семейных и рабочих обязанностей. Поэтому огромная концентрация наших усилий как государства должна быть направлена на то, чтобы активировать эти группы населения", - сказала Бережная.

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Она напомнила, что правительство, общественный сектор, международные партнеры разработали и внедрили много программ для стимулирования украинцев становиться более конкурентоспособными на рынке труда.

"Например, Служба занятости предлагает ваучеры на переобучение, платформа Coursera запустила проект ReSkill UA, в котором предоставляет 30 тыс. стипендий. Но, учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море. Поэтому нашей общей задачей должно стать увеличение программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда", - добавила заместитель министра.

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Автор: 

безработица (451) Бережная Ирина (48) Минэкономразвития (652)


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Топ комментарии
+35
Треба їх обкласти податками за безробітність!
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07.11.2024 16:20 Ответить
+30
Пани наші рідненькі!
А ви коли сядете на трактор, візьмете рашпиль до рук, або полізете у шахту?
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07.11.2024 16:25 Ответить
+20
Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення", АКТИВАТОР- МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА 800 баксів
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07.11.2024 16:25 Ответить
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😂😂😂😂 боярє обманивают Найгунжосішого Члєнолікого !!!!! Оні єму правди нє гаварят
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07.11.2024 20:33 Ответить
Навіть не знаю в чому може бути причина.
Можливо штрафи для роботодавців за повістки не треба було вводити.
Можливо податки не треба було задирати.
Можливо зарплати треба підняти працівникам а не чиновникам.
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07.11.2024 17:05 Ответить
А який дурень піде перацювати за менш ніж мінімалку, та й ще без ніяких гарантій, та й ще з переработкою наполовину робочих часів без оплати? Годувати тварюк, котрі, користуючись нагодою (війною) ніяк не нажеруться (на тому світі їх нагодують), таким чином, користуючись бевихіддю безробітних? Це вже вибір совісті та непричасності до цих мерзотників. До речі, нікому й ніколи ще не вдалося уникнути діїї так званої карми. Інша річ, що цей закон карає вдесятеро та й ще так, що не зрозумієш відкіля "цегла на голову".
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07.11.2024 17:08 Ответить
Це ті ж самі Підрахуї, які не так давно казали, що тим, кому зараз до 40 років, можуть залишитись без пенсії?
Спочатку "заохочують" страшилками, а потім дуже дивуються чому люди офіційно не працевлаштовуються.
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07.11.2024 17:10 Ответить
Тут я з Вами згоден! Якби мені в 25-35 років можновладці сказали, що пенсію ти не отримаєщ, то навіщо мені тоді працювати по білому? Для того щоб ці самі можновладці отримували немаленькі зарплати з моїх плдатків?
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07.11.2024 17:20 Ответить
Міліція, поліція, проКурвори, судді, депутати, і прочії "міністерства інтеграції та єдині Безглузді мараТони"
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07.11.2024 20:36 Ответить
живуть ці люди ..не крадуть і в Україні... не вбивають і не просять у держави... з землі живуть..корівка..поросятка..донатять... кого здоровя нема працювати а на МСЕК бабла не зібрали..А що донатять оті бандюка в законі що з головним ментом в кабаках гуляють та дівчаток , мабуть діток своїх гвалтують
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07.11.2024 17:14 Ответить
100 %
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07.11.2024 20:37 Ответить
8 мільонів внутрішніх емігрантів
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07.11.2024 17:14 Ответить
Позвонив на роботу - спитали скільки років ... Тоді - я теж нікому нічого не должен !
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07.11.2024 17:17 Ответить
Працюють нелегально або чекають рускій мір
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07.11.2024 17:17 Ответить
Вільному народу влада не потрібна. Вільний народ краще живе без влади.
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07.11.2024 17:17 Ответить
Гарно сказано! 👍
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07.11.2024 17:22 Ответить
за мінімалку нікого не заставиш
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07.11.2024 17:40 Ответить
Нужно дать полномочия ТЦК и ментам проверять занятость...И сразу паковать всех безработных,женщин в том числе...сразу на фронт.По другому здесь никак-только так...Працюй,або воююй.Одно х.ло недавно заявило.
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07.11.2024 17:42 Ответить
А певно манною небесною харчуються...
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07.11.2024 17:59 Ответить
Феодалізм від ЗЕленського і К° замовляли?
Ну так чекаємо закон для закріпачених громадян - хай кожен холоп вибере собі господаря від влади.
В країні з нелегітимним президентом і парламентом можливо все.
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07.11.2024 18:05 Ответить
Мабуть частіше працюють і не платять податки, ніж взагалі не працюють
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07.11.2024 18:38 Ответить
Вони працюють, просто не хотят зв"язуватись з державою геманцева, зе і інших слуг.
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07.11.2024 19:19 Ответить
Ну так а где они харчуются? Социалочку надо на 0 умножать, кроме ветеранов да и пенсии тоже на 0, все равно толку от нее. Не раздовать всем по тысячи зеленского. Снизить налоги и бюрократию, что бы бизнесс мог открыть каждый нажатием кнопки. И будет норм - нормальные люди будут зарабатывать, а плебс подохнет с голоду.
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07.11.2024 19:55 Ответить
А інваліди з пенсію 1900 це плєбс чи ще ні? А з 2800 грн вже плєбс?
Якщо вумний "соціалочку на о умножить" то спитай в економістів, на скільки впаде виручка у дрібного бізнесу..... Зниження податків це абсолютно Утопія! Єдиний вихід - це придатна влада а не Шапітолій. До 60 % зараз дерибанять , прикриваючись "війною народною"
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07.11.2024 20:20 Ответить
Спроси у економистов сколько економики в тени. Процентов 55-75. Мелкий бизнесс там же.
Так что ничего не упадет. А на помощ есть благотворительные фонды а не бюджет. Вон 30 миллиардов просрали, дали народу по 20 баксов. Охренеть.
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08.11.2024 11:04 Ответить
Армія відновлення за мінімальну вже є. Що вам ще треба?
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07.11.2024 20:26 Ответить
А що каже державна статистика відносно рівня безробіття? Мабуть так само "розраховують", як і поточну інфляцію.
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07.11.2024 21:09 Ответить
Забули про породистих собак, що б сплатили за комуналку.
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07.11.2024 21:33 Ответить
Що то за розмови ...не працюють?
Якщо Україна вільна країна то хто хоче той працює, хто не хоче не працює. Взагалі то то втручання в особисте життя. У прокурорів або депутатів або силовиків ніхто ж не питає звідки в них такі активи на одну зарплату.
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07.11.2024 23:58 Ответить
Цей бардак почався з приходом ще пороха.тоді всім прокурорам,поліції і т.д підняли зарплати,а за останні роки тільки добавляють,бо в них середня по 1млн.Зараз якщо будуть вибори,знову будем голосувати по партійних списках і знову побачимо ці ж самі морди.Треба змінювати систему влади зараз.На хрена в війну 20 міністерств, а місцеві князі такі самі хапуги,все підгрнбли під себе.
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08.11.2024 08:43 Ответить
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