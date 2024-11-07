Около 8 млн человек в Украине не работают и не ищут работу, - Минэкономики

Одной из приоритетных задач правительства является возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев, которых сегодня внутри страны около 8 млн человек.

Об этом во время выступления на Киевском экономическом международном форуме сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине сейчас примерно 8 млн экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работу по разным причинам. Среди них - лица с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать выполнение семейных и рабочих обязанностей. Поэтому огромная концентрация наших усилий как государства должна быть направлена на то, чтобы активировать эти группы населения", - сказала Бережная.

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Она напомнила, что правительство, общественный сектор, международные партнеры разработали и внедрили много программ для стимулирования украинцев становиться более конкурентоспособными на рынке труда.

"Например, Служба занятости предлагает ваучеры на переобучение, платформа Coursera запустила проект ReSkill UA, в котором предоставляет 30 тыс. стипендий. Но, учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море. Поэтому нашей общей задачей должно стать увеличение программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда", - добавила заместитель министра.

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