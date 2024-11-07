Около 8 млн человек в Украине не работают и не ищут работу, - Минэкономики
Одной из приоритетных задач правительства является возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев, которых сегодня внутри страны около 8 млн человек.
Об этом во время выступления на Киевском экономическом международном форуме сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Украине сейчас примерно 8 млн экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работу по разным причинам. Среди них - лица с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать выполнение семейных и рабочих обязанностей. Поэтому огромная концентрация наших усилий как государства должна быть направлена на то, чтобы активировать эти группы населения", - сказала Бережная.
Она напомнила, что правительство, общественный сектор, международные партнеры разработали и внедрили много программ для стимулирования украинцев становиться более конкурентоспособными на рынке труда.
"Например, Служба занятости предлагает ваучеры на переобучение, платформа Coursera запустила проект ReSkill UA, в котором предоставляет 30 тыс. стипендий. Но, учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море. Поэтому нашей общей задачей должно стать увеличение программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда", - добавила заместитель министра.
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Можливо штрафи для роботодавців за повістки не треба було вводити.
Можливо податки не треба було задирати.
Можливо зарплати треба підняти працівникам а не чиновникам.
Спочатку "заохочують" страшилками, а потім дуже дивуються чому люди офіційно не працевлаштовуються.
Ну так чекаємо закон для закріпачених громадян - хай кожен холоп вибере собі господаря від влади.
В країні з нелегітимним президентом і парламентом можливо все.
Якщо вумний "соціалочку на о умножить" то спитай в економістів, на скільки впаде виручка у дрібного бізнесу..... Зниження податків це абсолютно Утопія! Єдиний вихід - це придатна влада а не Шапітолій. До 60 % зараз дерибанять , прикриваючись "війною народною"
Так что ничего не упадет. А на помощ есть благотворительные фонды а не бюджет. Вон 30 миллиардов просрали, дали народу по 20 баксов. Охренеть.
Якщо Україна вільна країна то хто хоче той працює, хто не хоче не працює. Взагалі то то втручання в особисте життя. У прокурорів або депутатів або силовиків ніхто ж не питає звідки в них такі активи на одну зарплату.