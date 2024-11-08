Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Стармером, обговорили імплементацію Плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

На зустрічі обговорювались імплементація Плану перемоги та підтримка оборонної промисловості України.

"Важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю та дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території", - підкреслив Зеленський.

Також він подякував Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за підтримку України.

"Ми дуже пишаємося такими двосторонніми відносинами між нашими націями", - наголосив президент.

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