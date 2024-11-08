Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Стармером, обговорили імплементацію Плану перемоги
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
На зустрічі обговорювались імплементація Плану перемоги та підтримка оборонної промисловості України.
"Важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю та дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території", - підкреслив Зеленський.
Також він подякував Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за підтримку України.
"Ми дуже пишаємося такими двосторонніми відносинами між нашими націями", - наголосив президент.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
показати весь коментар08.11.2024 03:17 Відповісти Посилання
+7 Trofim
показати весь коментар08.11.2024 05:50 Відповісти Посилання
+6 Роман Агафонов
показати весь коментар08.11.2024 07:13 Відповісти Посилання
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Майже не єдиний чувак з яйцями в політиці.
Справжній друг України. Як його не вистачає(
Неужели не ясно, что Трамп уже положил ... на все планы Зеленского