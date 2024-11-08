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Новини
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Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Стармером, обговорили імплементацію Плану перемоги

Зеленський та Стармер

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

На зустрічі обговорювались імплементація Плану перемоги та підтримка оборонної промисловості України.

"Важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю та дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території", - підкреслив Зеленський.

Також він подякував Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за підтримку України.

"Ми дуже пишаємося такими двосторонніми відносинами між нашими націями", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України

Автор: 

Велика Британія (5688) Зеленський Володимир (24595) Стармер Кір (232)


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Топ коментарі
+7
А от ×ер тобі, істеричко обісрана.
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08.11.2024 03:17 Відповісти
+7
Навіщо обговорювати те, що нікому не потрібно, ні ззовні ні в середині.
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08.11.2024 05:50 Відповісти
+6
У зеленої плісняви з'явилася нова огидна звичка обніматися з високопосадовцями інших держав. В мене є порада, коли цей небритий, бомжуватового виду, ймовірно вонючий кретин, почне іще лізти з поцілунками, як Брежнев, бийте його по хлебалу.
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08.11.2024 07:13 Відповісти
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А от ×ер тобі, істеричко обісрана.
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08.11.2024 03:17 Відповісти
Вам туди
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08.11.2024 03:19 Відповісти
Буде! Уже навіть план є.
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08.11.2024 06:06 Відповісти
михайло іляш пишеться з маленької літери,це якщо до тебе особисто
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08.11.2024 02:56 Відповісти
Імплементатори≫імітатори.
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08.11.2024 03:45 Відповісти
Боріс Джонсон де ти!?
Майже не єдиний чувак з яйцями в політиці.
Справжній друг України. Як його не вистачає(
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08.11.2024 04:14 Відповісти
Там обісрався тут зустрівся. Потужно. Трамп, війна не закінчилась? А ще не вступив в ...мно.
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08.11.2024 04:20 Відповісти
ЗСУ ВИХОДИТЬ З КУРСЬКОЇ ОБЛАСТІ! ТАЄМНИЙ ПЛАН СИРСЬКОГО | ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка 8 листопада
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08.11.2024 05:25 Відповісти
Навіщо обговорювати те, що нікому не потрібно, ні ззовні ні в середині.
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08.11.2024 05:50 Відповісти
Я думаю це вже Стармер тролить Трампа , а вова йому підігрує
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08.11.2024 06:17 Відповісти
Так сложилось что ветеринария мне не знакома совсем. И зоотехником не мечтал стать, и знакомых нет среди таких. Долго даже предполагал, что слово ,,имплементация,, из той сферы, потом казалось что с ментами связано. А оно вона как!? Дрочи на кирпичи.
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08.11.2024 06:24 Відповісти
Б. Хто їм заголовки пише про план . Перемоги. Проспав все що можна , баканова відмазав, с Ка нема слів
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08.11.2024 06:41 Відповісти
У зеленої плісняви з'явилася нова огидна звичка обніматися з високопосадовцями інших держав. В мене є порада, коли цей небритий, бомжуватового виду, ймовірно вонючий кретин, почне іще лізти з поцілунками, як Брежнев, бийте його по хлебалу.
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08.11.2024 07:13 Відповісти
Головне "план перемоги" в той час як ворог продовжує наступ на Донбасі ,а щоночі рашиські варвари нищать наші міста і мирне населення ,може потрібний план порятунку країни ?
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08.11.2024 07:29 Відповісти
Ні, то план з другого пакетику.
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08.11.2024 07:49 Відповісти
То не план перемоги. То план капітуляції. А т.з. "секретні додатки" - то нейтралізація патріотів України ("нацистів").
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08.11.2024 07:54 Відповісти
Хоча би вже не позорило Україну своїм "планом перемоги", де першим пунктом є вступ НАТО, а США відразу сказали, що цього з цією владою не буде, але воно продовжує носитися з цією "фількіною грамотою". Не змушував прем'єра Великобританії, щоб їх парламент оваціями підпримав і затвердив "план брехуна", як це зробила слугорижна Верховна Рада і ОПа скинула його пор всіх мсістах і селах, де депутати не читаючи мають 100% підтримати?
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08.11.2024 08:35 Відповісти
Зеленский все носится со своим планом, как ... со ступою.
Неужели не ясно, что Трамп уже положил ... на все планы Зеленского
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08.11.2024 08:47 Відповісти
План чієї перемоги він тягає? Фалоімітатор довбаний!!!
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08.11.2024 09:02 Відповісти
Йому треба готуватись до відповіді скільки накрав та бездумно вбив, жОПа вже димить!
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08.11.2024 09:04 Відповісти
 
 