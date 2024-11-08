Зеленский встретился с премьером Британии Стармером, обсудили имплементацию "Плана победы"
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
На встрече обсуждались имплементация "Плана победы" и поддержка оборонной промышленности Украины.
"Важным элементом "Плана победы" является поддержка Украины дальнобойным оружием и разрешение на его применение против военных целей на российской территории", - подчеркнул Зеленский.
Также он поблагодарил Кира Стармера и весь народ Великобритании за поддержку Украины.
"Мы очень гордимся такими двусторонними отношениями между нашими нациями", - подчеркнул президент.
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+7 Trevo Trow
показать весь комментарий08.11.2024 03:17 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий08.11.2024 07:13 Ответить Ссылка
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Майже не єдиний чувак з яйцями в політиці.
Справжній друг України. Як його не вистачає(
Неужели не ясно, что Трамп уже положил ... на все планы Зеленского