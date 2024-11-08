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Зеленский встретился с премьером Британии Стармером, обсудили имплементацию "Плана победы"

Зеленський та Стармер

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

На встрече обсуждались имплементация "Плана победы" и поддержка оборонной промышленности Украины.

"Важным элементом "Плана победы" является поддержка Украины дальнобойным оружием и разрешение на его применение против военных целей на российской территории", - подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Кира Стармера и весь народ Великобритании за поддержку Украины.

"Мы очень гордимся такими двусторонними отношениями между нашими нациями", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21085) Стармер Кир (229)


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Топ комментарии
+7
А от ×ер тобі, істеричко обісрана.
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08.11.2024 03:17 Ответить
+7
Навіщо обговорювати те, що нікому не потрібно, ні ззовні ні в середині.
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08.11.2024 05:50 Ответить
+6
У зеленої плісняви з'явилася нова огидна звичка обніматися з високопосадовцями інших держав. В мене є порада, коли цей небритий, бомжуватового виду, ймовірно вонючий кретин, почне іще лізти з поцілунками, як Брежнев, бийте його по хлебалу.
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08.11.2024 07:13 Ответить
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А от ×ер тобі, істеричко обісрана.
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08.11.2024 03:17 Ответить
Вам туди
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08.11.2024 03:19 Ответить
Буде! Уже навіть план є.
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08.11.2024 06:06 Ответить
михайло іляш пишеться з маленької літери,це якщо до тебе особисто
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08.11.2024 02:56 Ответить
Імплементатори≫імітатори.
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08.11.2024 03:45 Ответить
Боріс Джонсон де ти!?
Майже не єдиний чувак з яйцями в політиці.
Справжній друг України. Як його не вистачає(
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08.11.2024 04:14 Ответить
Там обісрався тут зустрівся. Потужно. Трамп, війна не закінчилась? А ще не вступив в ...мно.
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08.11.2024 04:20 Ответить
ЗСУ ВИХОДИТЬ З КУРСЬКОЇ ОБЛАСТІ! ТАЄМНИЙ ПЛАН СИРСЬКОГО | ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка 8 листопада
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08.11.2024 05:25 Ответить
Навіщо обговорювати те, що нікому не потрібно, ні ззовні ні в середині.
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08.11.2024 05:50 Ответить
Я думаю це вже Стармер тролить Трампа , а вова йому підігрує
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08.11.2024 06:17 Ответить
Так сложилось что ветеринария мне не знакома совсем. И зоотехником не мечтал стать, и знакомых нет среди таких. Долго даже предполагал, что слово ,,имплементация,, из той сферы, потом казалось что с ментами связано. А оно вона как!? Дрочи на кирпичи.
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08.11.2024 06:24 Ответить
Б. Хто їм заголовки пише про план . Перемоги. Проспав все що можна , баканова відмазав, с Ка нема слів
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08.11.2024 06:41 Ответить
У зеленої плісняви з'явилася нова огидна звичка обніматися з високопосадовцями інших держав. В мене є порада, коли цей небритий, бомжуватового виду, ймовірно вонючий кретин, почне іще лізти з поцілунками, як Брежнев, бийте його по хлебалу.
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08.11.2024 07:13 Ответить
Головне "план перемоги" в той час як ворог продовжує наступ на Донбасі ,а щоночі рашиські варвари нищать наші міста і мирне населення ,може потрібний план порятунку країни ?
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08.11.2024 07:29 Ответить
Ні, то план з другого пакетику.
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08.11.2024 07:49 Ответить
То не план перемоги. То план капітуляції. А т.з. "секретні додатки" - то нейтралізація патріотів України ("нацистів").
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08.11.2024 07:54 Ответить
Хоча би вже не позорило Україну своїм "планом перемоги", де першим пунктом є вступ НАТО, а США відразу сказали, що цього з цією владою не буде, але воно продовжує носитися з цією "фількіною грамотою". Не змушував прем'єра Великобританії, щоб їх парламент оваціями підпримав і затвердив "план брехуна", як це зробила слугорижна Верховна Рада і ОПа скинула його пор всіх мсістах і селах, де депутати не читаючи мають 100% підтримати?
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08.11.2024 08:35 Ответить
Зеленский все носится со своим планом, как ... со ступою.
Неужели не ясно, что Трамп уже положил ... на все планы Зеленского
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08.11.2024 08:47 Ответить
План чієї перемоги він тягає? Фалоімітатор довбаний!!!
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08.11.2024 09:02 Ответить
Йому треба готуватись до відповіді скільки накрав та бездумно вбив, жОПа вже димить!
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08.11.2024 09:04 Ответить
 
 