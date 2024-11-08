Зеленский встретился с премьером Британии Стармером, обсудили имплементацию "Плана победы"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

На встрече обсуждались имплементация "Плана победы" и поддержка оборонной промышленности Украины.

"Важным элементом "Плана победы" является поддержка Украины дальнобойным оружием и разрешение на его применение против военных целей на российской территории", - подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Кира Стармера и весь народ Великобритании за поддержку Украины.

"Мы очень гордимся такими двусторонними отношениями между нашими нациями", - подчеркнул президент.

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