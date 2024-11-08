Втрати ворога за добу на Харківському напрямку становлять 57 військових, - ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби в районі Вовчанська на Харківському напрямку відбулося три ворожих штурми позицій українських захисників. Окупанти завдали дев’ятьох авіаударів із використанням 16 КАБів та 16 НАР, а також 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 370 обстрілів позицій захисників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".
Втрати ворога за минулу добу склали 57 солдатів, з них безповоротні – 10, санітарні – 46, полонені – 1.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 артилерійську систему,
- 4 автомобілі,
- 1 одиницю спецтехніки,
- 24 БпЛА.
Знищено:
- 51 укриття для особового складу.
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На це звернув увагу антивоєнний https://t.me/wind_sower/7281 Telegram-канал "Сеятеь ветра". Тим часом ініціатори встановлення пам'ятника намагаються недолуго виправдатися, заявляючи, що в руках у зображеного на граніті військовослужбовця - "трофейна зброя".Тож керівнику організації "СВОЇ люди" Данилу Ібетову довелося терміново виправдовуватися. Він заявив, що форма та гвинтівка на зображеному на пам'ятнику військовослужбовцю - "трофейні". Він також не згаяв нагоди похизуватися причетністю до захоплення українського Бахмута.
"Вчора ми урочисто відкрили пам'ятник, присвячений цим героїчним людям. На другій плиті пам'ятника зображено солдата, що тримає в руках зброю, схожу на М4. Деякі з вас, можливо, звернули на це увагу і запитали, чи означає це, що солдат на пам'ятнику символізує натовські війська. Я хочу розвіяти ваші сумніви. Коли ми брали місто Бахмут, багато моїх бойових товаришів, включаючи мене, використовували трофейні М16 і М4. Ці гвинтівки припали нам до душі, і я особисто вибирав їх для нашого художника, який створював цей чудовий пам'ятник", - видав Ібетов.
Чому солдата зображено не просто з іноземною зброєю, а ще й у натовській формі - окупант не пояснив.