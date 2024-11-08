Потери врага за сутки на Харьковском направлении составляют 57 военных, - ОТГ "Харків"

За минувшие сутки в районе Волчанска на Харьковском направлении состоялось три вражеских штурма позиций украинских защитников. Оккупанты нанесли девять авиаударов с использованием 16 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 370 обстрелов позиций защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харків".

Потери врага за минувшие сутки составили 57 солдат, из них безвозвратные - 10, санитарные - 46, пленные - 1.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 артиллерийскую систему,

4 автомобиля,

1 единицу спецтехники,

24 БПЛА.

Уничтожено:

51 укрытие для личного состава.

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