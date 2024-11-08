Потери врага за сутки на Харьковском направлении составляют 57 военных, - ОТГ "Харків"
За минувшие сутки в районе Волчанска на Харьковском направлении состоялось три вражеских штурма позиций украинских защитников. Оккупанты нанесли девять авиаударов с использованием 16 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 370 обстрелов позиций защитников Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харків".
Потери врага за минувшие сутки составили 57 солдат, из них безвозвратные - 10, санитарные - 46, пленные - 1.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 артиллерийскую систему,
- 4 автомобиля,
- 1 единицу спецтехники,
- 24 БПЛА.
Уничтожено:
- 51 укрытие для личного состава.
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На це звернув увагу антивоєнний https://t.me/wind_sower/7281 Telegram-канал "Сеятеь ветра". Тим часом ініціатори встановлення пам'ятника намагаються недолуго виправдатися, заявляючи, що в руках у зображеного на граніті військовослужбовця - "трофейна зброя".Тож керівнику організації "СВОЇ люди" Данилу Ібетову довелося терміново виправдовуватися. Він заявив, що форма та гвинтівка на зображеному на пам'ятнику військовослужбовцю - "трофейні". Він також не згаяв нагоди похизуватися причетністю до захоплення українського Бахмута.
"Вчора ми урочисто відкрили пам'ятник, присвячений цим героїчним людям. На другій плиті пам'ятника зображено солдата, що тримає в руках зброю, схожу на М4. Деякі з вас, можливо, звернули на це увагу і запитали, чи означає це, що солдат на пам'ятнику символізує натовські війська. Я хочу розвіяти ваші сумніви. Коли ми брали місто Бахмут, багато моїх бойових товаришів, включаючи мене, використовували трофейні М16 і М4. Ці гвинтівки припали нам до душі, і я особисто вибирав їх для нашого художника, який створював цей чудовий пам'ятник", - видав Ібетов.
Чому солдата зображено не просто з іноземною зброєю, а ще й у натовській формі - окупант не пояснив.