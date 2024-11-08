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Потери врага за сутки на Харьковском направлении составляют 57 военных, - ОТГ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку

За минувшие сутки в районе Волчанска на Харьковском направлении состоялось три вражеских штурма позиций украинских защитников. Оккупанты нанесли девять авиаударов с использованием 16 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 370 обстрелов позиций защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харків".

Потери врага за минувшие сутки составили 57 солдат, из них безвозвратные - 10, санитарные - 46, пленные - 1.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 артиллерийскую систему,
  • 4 автомобиля,
  • 1 единицу спецтехники,
  • 24 БПЛА.

Уничтожено:

  • 51 укрытие для личного состава.

Также читайте: За сутки произошло 6 штурмов вблизи Волчанска и Старицы, потери врага составляют 96 оккупантов, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4454)


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У російській https://www.obozrevatel.com/ukr/location/rossiya/ulyanovsk/ Ульяновській області нещодавно встановили новий пам'ятник ветеранам бойових дій. Однак із ним стався конфуз: на пам'ятнику його творці зобразили американського солдата.

На це звернув увагу антивоєнний https://t.me/wind_sower/7281 Telegram-канал "Сеятеь ветра". Тим часом ініціатори встановлення пам'ятника намагаються недолуго виправдатися, заявляючи, що в руках у зображеного на граніті військовослужбовця - "трофейна зброя".Тож керівнику організації "СВОЇ люди" Данилу Ібетову довелося терміново виправдовуватися. Він заявив, що форма та гвинтівка на зображеному на пам'ятнику військовослужбовцю - "трофейні". Він також не згаяв нагоди похизуватися причетністю до захоплення українського Бахмута.

"Вчора ми урочисто відкрили пам'ятник, присвячений цим героїчним людям. На другій плиті пам'ятника зображено солдата, що тримає в руках зброю, схожу на М4. Деякі з вас, можливо, звернули на це увагу і запитали, чи означає це, що солдат на пам'ятнику символізує натовські війська. Я хочу розвіяти ваші сумніви. Коли ми брали місто Бахмут, багато моїх бойових товаришів, включаючи мене, використовували трофейні М16 і М4. Ці гвинтівки припали нам до душі, і я особисто вибирав їх для нашого художника, який створював цей чудовий пам'ятник", - видав Ібетов.

Чому солдата зображено не просто з іноземною зброєю, а ще й у натовській формі - окупант не пояснив.
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08.11.2024 12:49 Ответить
 
 